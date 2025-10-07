Как православный дьякон оказался в российском плену - 07.10.2025 Украина.ру
Как православный дьякон оказался в российском плену
Как православный дьякон оказался в российском плену
Военнопленный Рашид Курбанов до того, как его схватили сотрудники ТЦК, служил дьяконом в церкви — насильно мобилизовали и его, и настоятеля храма. Об этом он рассказал военному корресподенту издания Украина.ру Федору Громову.
Ситуацию вокруг мобилизации священнослужителей на Украине комментирует правозащитник, обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
Как православный дьякон оказался в российском плену

07:00 07.10.2025
 
Военнопленный Рашид Курбанов до того, как его схватили сотрудники ТЦК, служил дьяконом в церкви — насильно мобилизовали и его, и настоятеля храма. Об этом он рассказал военному корресподенту издания Украина.ру Федору Громову.
Ситуацию вокруг мобилизации священнослужителей на Украине комментирует правозащитник, обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.
Вчера, 18:57
Павел Волков о последствиях выступления митрополита УПЦ в ООН В понедельник, 6 октября, митрополит Черкасский и Каневский Феодосий выступил на 60-й сессии Совета по правам человека ООН, где рассказал о насильной мобилизации священнослужителей.
