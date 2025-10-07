https://ukraina.ru/20251007/kak-pravoslavnyy-dyakon-okazalsya-v-rossiyskom-plenu--1069721550.html

Как православный дьякон оказался в российском плену

Как православный дьякон оказался в российском плену

Военнопленный Рашид Курбанов до того, как его схватили сотрудники ТЦК, служил дьяконом в церкви — насильно мобилизовали и его, и настоятеля храма. Об этом он рассказал военному корресподенту издания Украина.ру Федору Громову.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069721311_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_5a3fdad77ba4c926d1df95db3593caef.jpg

Ситуацию вокруг мобилизации священнослужителей на Украине комментирует правозащитник, обозреватель издания Украина.ру Павел Волков.

