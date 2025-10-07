https://ukraina.ru/20251007/chto-proiskhodit-s-benzinom-na-zapravkakh-rossii-i-nuzhno-li-vs-rf-tushit-goroda-ukrainy--yushkov-1069773792.html

Что происходит с бензином на заправках России и нужно ли ВС РФ "тушить" города Украины — Юшков

Что происходит с бензином на заправках России и нужно ли ВС РФ "тушить" города Украины — Юшков - 07.10.2025 Украина.ру

Что происходит с бензином на заправках России и нужно ли ВС РФ "тушить" города Украины — Юшков

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на... Украина.ру, 07.10.2025

2025-10-07T22:30

2025-10-07T22:30

2025-10-07T22:30

россия

украина

игорь юшков

фонд национальной энергетической безопасности

украина.ру

нпз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/07/1069773672_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4fe755b7162eb5ec5df55b599ec1360d.jpg

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на топливном рынке России, а также о причинах кризиса и о положительных тенденциях для экспорта сырой нефти: 00:26 – Ситуация на топливном рынке России; 04:53 – О налоговом манёвре для НПЗ; 08:21 – Тенденция к росту экспорта сырой нефти; 09:21 – Активизация ударов по ТЭК в России и на Украине; 12:16 – Как Украина компенсирует энергетический кризис? 15:14 – Недополучение дополнительных нефтегазовых доходов.Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен: https://dzen.ru/ukraina.ruRutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaruНаш сайт: https://ukraina.ru Украина.ру в МАХ: https://max.ru/ukr_2025_ru

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, украина, игорь юшков, фонд национальной энергетической безопасности, украина.ру, нпз, видео