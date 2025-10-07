Что происходит с бензином на заправках России и нужно ли ВС РФ "тушить" города Украины — Юшков
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на топливном рынке России, а также о причинах кризиса и о положительных тенденциях для экспорта сырой нефти:
00:26 – Ситуация на топливном рынке России;
04:53 – О налоговом манёвре для НПЗ;
08:21 – Тенденция к росту экспорта сырой нефти;
09:21 – Активизация ударов по ТЭК в России и на Украине;
12:16 – Как Украина компенсирует энергетический кризис?
15:14 – Недополучение дополнительных нефтегазовых доходов.
