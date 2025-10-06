https://ukraina.ru/20251006/serzno-ozabocheny-vyzovami-so-storony-ssha-karganov-rasskazal-o-sanktsionnykh-ugrozakh-dlya-kitaya-1069574168.html

"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая

"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая - 06.10.2025 Украина.ру

"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая

Китай очень озабочен санкционными угрозами США, эта тема стала центральной в диалоге с Москвой. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов

2025-10-06T04:15

2025-10-06T04:15

2025-10-06T04:15

новости

китай

россия

сша

сергей караганов

владимир путин

украина.ру

санкции

угроза

международные отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062461890_0:124:994:683_1920x0_80_0_0_1ae11d2711409ecf96c0cd917506be66.jpg

На вопрос о том, стал ли Пекин уделять меньше внимания санкционным угрозам, эксперт дал категоричный ответ: "Ничего подобного. Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров".Караганов подчеркнул, что эта тема постоянно присутствует в двустороннем диалоге Росси и КНР: "И в разговорах мы постоянно к этому возвращаемся. Это чуть ли не важнейший предмет наших совместных бесед и попыток скоординировать свою политику".Комментируя жесткую позицию Китая по некоторым вопросам, политолог пояснил: "Это всего лишь тактический прием". Он отметил, что за внешней уверенностью скрывается трезвая оценка рисков."Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров", — повторил эксперт, подчеркивая важность этого аспекта в российско-китайских отношениях.Сохранение напряженности с Вашингтоном остается для Пекина ключевым вызовом, что определяет его заинтересованность в координации с Москвой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.Про заявления президента РФ Владимира Путина о США, Европе и Украине на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в материале Анны Черкасовой "Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам".

https://ukraina.ru/20250917/dmitriy-golubovskiy-esli-na-blizhnem-vostoke-nachnetsya-bolshaya-voyna-kitay-pomozhet-rossii-doyti-do-1068816188.html

китай

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, россия, сша, сергей караганов, владимир путин, украина.ру, санкции, угроза, международные отношения, международная политика, главные новости