"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая - 06.10.2025
https://ukraina.ru/20251006/serzno-ozabocheny-vyzovami-so-storony-ssha-karganov-rasskazal-o-sanktsionnykh-ugrozakh-dlya-kitaya-1069574168.html
"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая
"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая - 06.10.2025 Украина.ру
"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая
Китай очень озабочен санкционными угрозами США, эта тема стала центральной в диалоге с Москвой. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
2025-10-06T04:15
2025-10-06T04:15
На вопрос о том, стал ли Пекин уделять меньше внимания санкционным угрозам, эксперт дал категоричный ответ: "Ничего подобного. Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров".Караганов подчеркнул, что эта тема постоянно присутствует в двустороннем диалоге Росси и КНР: "И в разговорах мы постоянно к этому возвращаемся. Это чуть ли не важнейший предмет наших совместных бесед и попыток скоординировать свою политику".Комментируя жесткую позицию Китая по некоторым вопросам, политолог пояснил: "Это всего лишь тактический прием". Он отметил, что за внешней уверенностью скрывается трезвая оценка рисков."Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров", — повторил эксперт, подчеркивая важность этого аспекта в российско-китайских отношениях.Сохранение напряженности с Вашингтоном остается для Пекина ключевым вызовом, что определяет его заинтересованность в координации с Москвой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.Про заявления президента РФ Владимира Путина о США, Европе и Украине на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в материале Анны Черкасовой "Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам".
"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая

04:15 06.10.2025
 
© Фото : коллаж Украина.Ру
- РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Китай очень озабочен санкционными угрозами США, эта тема стала центральной в диалоге с Москвой. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
На вопрос о том, стал ли Пекин уделять меньше внимания санкционным угрозам, эксперт дал категоричный ответ: "Ничего подобного. Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров".
Караганов подчеркнул, что эта тема постоянно присутствует в двустороннем диалоге Росси и КНР: "И в разговорах мы постоянно к этому возвращаемся. Это чуть ли не важнейший предмет наших совместных бесед и попыток скоординировать свою политику".
Комментируя жесткую позицию Китая по некоторым вопросам, политолог пояснил: "Это всего лишь тактический прием". Он отметил, что за внешней уверенностью скрывается трезвая оценка рисков.
"Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров", — повторил эксперт, подчеркивая важность этого аспекта в российско-китайских отношениях.
Сохранение напряженности с Вашингтоном остается для Пекина ключевым вызовом, что определяет его заинтересованность в координации с Москвой, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Сергей Караганов: Неплохо, если после разгрома киевского режима РФ и КНР сблизятся с остатками Украины" на сайте Украина.ру.
Про заявления президента РФ Владимира Путина о США, Европе и Украине на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" — в материале Анны Черкасовой "Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам".
Дмитрий Голубовский интервью - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
17 сентября, 19:57
Дмитрий Голубовский: Если на Ближнем Востоке начнется большая война, Китай поможет России дойти до ДунаяКитайцы наблюдают за милитаризацией Европы. И открытом текстом говорят европейцам, что не допустят поражения России, потому что тогда вся мощь Запада будет обращена против них. Они могут по политическим мотивам ограничивать поставки соответствующих компонентов, чтобы не допустить новой гонки вооружений, в которой конечной мишенью будут они.
Лента новостейМолния