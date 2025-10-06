"Серьёзно озабочены вызовами со стороны США": Карганов рассказал о санкционных угрозах для Китая
© Фото : коллаж Украина.Ру
Китай очень озабочен санкционными угрозами США, эта тема стала центральной в диалоге с Москвой. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал доктор исторических наук, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов
На вопрос о том, стал ли Пекин уделять меньше внимания санкционным угрозам, эксперт дал категоричный ответ: "Ничего подобного. Они серьёзно озабочены вызовами со стороны американских партнёров".
Караганов подчеркнул, что эта тема постоянно присутствует в двустороннем диалоге Росси и КНР: "И в разговорах мы постоянно к этому возвращаемся. Это чуть ли не важнейший предмет наших совместных бесед и попыток скоординировать свою политику".
Комментируя жесткую позицию Китая по некоторым вопросам, политолог пояснил: "Это всего лишь тактический прием". Он отметил, что за внешней уверенностью скрывается трезвая оценка рисков.
Сохранение напряженности с Вашингтоном остается для Пекина ключевым вызовом, что определяет его заинтересованность в координации с Москвой, резюмировал собеседник издания.
