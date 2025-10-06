https://ukraina.ru/20251006/gensek-soveta-evropy-zayavil-o-maksimalno-bystroy-rabote-nad-antirossiyskim-spetstribunalom-1069694037.html
Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"
Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом" - 06.10.2025 Украина.ру
Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"
Большая работа проводится для запуска специального трибунала над Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
2025-10-06T12:16
2025-10-06T12:16
2025-10-06T12:18
новости
россия
украина
совет европы
трибунал
международные отношения
международная политика
международное право
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069693729_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_0c498609405e89cf68996eb228b72dab.jpg
СЕ давно вынашивает надежду устроить суд над Россией за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Тем временем мы запустили огромный объем работы. Ведется вся необходимая подготовка к созданию трибунала. Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале", — поведал Берсе.По его словам, для работы антироссийского "спецтрибунала" нужны деньги от "государств-членов или от партнеров" и есть надежда на скорое получение финансирования.Незадолго до этого ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069693729_22:0:1735:1285_1920x0_80_0_0_2b52df19466a25838198b369e07cfacf.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, совет европы, трибунал, международные отношения, международная политика, международное право, сво, новости сво сейчас, ес, украина-ес, русофобия
Новости, Россия, Украина, Совет Европы, трибунал, международные отношения, Международная политика, международное право, СВО, новости СВО сейчас, ЕС, Украина-ЕС, Русофобия
Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"
12:16 06.10.2025 (обновлено: 12:18 06.10.2025)
Большая работа проводится для запуска специального трибунала над Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.