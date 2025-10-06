https://ukraina.ru/20251006/gensek-soveta-evropy-zayavil-o-maksimalno-bystroy-rabote-nad-antirossiyskim-spetstribunalom-1069694037.html

Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"

Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом" - 06.10.2025 Украина.ру

Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"

Большая работа проводится для запуска специального трибунала над Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

2025-10-06T12:16

2025-10-06T12:16

2025-10-06T12:18

новости

россия

украина

совет европы

трибунал

международные отношения

международная политика

международное право

сво

новости сво сейчас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069693729_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_0c498609405e89cf68996eb228b72dab.jpg

СЕ давно вынашивает надежду устроить суд над Россией за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Тем временем мы запустили огромный объем работы. Ведется вся необходимая подготовка к созданию трибунала. Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале", — поведал Берсе.По его словам, для работы антироссийского "спецтрибунала" нужны деньги от "государств-членов или от партнеров" и есть надежда на скорое получение финансирования.Незадолго до этого ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, совет европы, трибунал, международные отношения, международная политика, международное право, сво, новости сво сейчас, ес, украина-ес, русофобия