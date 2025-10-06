Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом" - 06.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251006/gensek-soveta-evropy-zayavil-o-maksimalno-bystroy-rabote-nad-antirossiyskim-spetstribunalom-1069694037.html
Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"
Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом" - 06.10.2025 Украина.ру
Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"
Большая работа проводится для запуска специального трибунала над Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
2025-10-06T12:16
2025-10-06T12:18
новости
россия
украина
совет европы
трибунал
международные отношения
международная политика
международное право
сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069693729_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_0c498609405e89cf68996eb228b72dab.jpg
СЕ давно вынашивает надежду устроить суд над Россией за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины."Тем временем мы запустили огромный объем работы. Ведется вся необходимая подготовка к созданию трибунала. Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале", — поведал Берсе.По его словам, для работы антироссийского "спецтрибунала" нужны деньги от "государств-членов или от партнеров" и есть надежда на скорое получение финансирования.Незадолго до этого ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/06/1069693729_22:0:1735:1285_1920x0_80_0_0_2b52df19466a25838198b369e07cfacf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, совет европы, трибунал, международные отношения, международная политика, международное право, сво, новости сво сейчас, ес, украина-ес, русофобия
Новости, Россия, Украина, Совет Европы, трибунал, международные отношения, Международная политика, международное право, СВО, новости СВО сейчас, ЕС, Украина-ЕС, Русофобия

Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"

12:16 06.10.2025 (обновлено: 12:18 06.10.2025)
 
© commons.wikimedia.org / PaterMcFly
- РИА Новости, 1920, 06.10.2025
© commons.wikimedia.org / PaterMcFly
Читать в
ДзенTelegram
Большая работа проводится для запуска специального трибунала над Россией. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.
СЕ давно вынашивает надежду устроить суд над Россией за проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
"Тем временем мы запустили огромный объем работы. Ведется вся необходимая подготовка к созданию трибунала. Мы готовы активировать передовую команду для подготовки всех необходимых составляющих для трибунала. Я говорю о правовых инструментах, инфраструктуре, персонале", — поведал Берсе.
По его словам, для работы антироссийского "спецтрибунала" нужны деньги от "государств-членов или от партнеров" и есть надежда на скорое получение финансирования.
Незадолго до этого ЕСПЧ отклонил жалобы пострадавших от ВСУ жителей Донецкой и Луганской областей
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСовет Европытрибуналмеждународные отношенияМеждународная политикамеждународное правоСВОновости СВО сейчасЕСУкраина-ЕСРусофобия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:46Крымская рапсодия. Осень
12:36Водитель в Киеве швырнул гранату в коллегу
12:32ВС РФ за сутки поразили объекты энергетики и нефтяной промышленности, используемые в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России
12:24"Стрелять или договариваться?". Украинские и российские эксперты с тревогой об альтернативе для Украины
12:24Минобороны РФ подтвердило освобождение Отрадного в Харьковской области
12:16Генсек Совета Европы рассказал работе над антироссийским "спецтрибуналом"
12:13Англичанка гадит, но из последних сил. Киселев о двойной угрозе Великобритании
11:55Российско-индийские учения "Индра-2025" начались, премьер Франции подал в отставку. Новости к этому часу
11:44Появились новые кадры последствий прилёта в Запорожье
11:37Обесточили Харьков и поразили цели в Херсоне: куда ударили российские войска
11:37Армия России освободила Отрадное
11:28Армия России продвигается на Купянском направлении
11:08Крымское УФСБ задержало экстремиста из Севастополя
10:57Министр обороны Германии сделал выпад в сторону России
10:55"Устроили нам ловушку": американские наёмники обвинили Зеленского в похищении
10:29Похитили "в подарок": украинские боевики вернули украденного кота
10:23Путин выступил со знанием дела - экс-аналитик ЦРУ
10:11Провокации под видом защиты Палестины: ФСБ сорвала планы терактов в синагогах
10:00Шантаж Зеленского, провалы ВСУ, новая стратегия Трампа. Главное на Украине на утро 6 октября
09:55Трамп позитивно оценил предложение Путина по ДСНВ
Лента новостейМолния