Что задумал Зеленский, на что надеются ВСУ и что делать с теми, кто ждёт Украину в России — Ераносян - 06.10.2025
Что задумал Зеленский, на что надеются ВСУ и что делать с теми, кто ждёт Украину в России — Ераносян
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Запада в адрес России, поставки ракет "Томагавк" на Украину, ситуацию на фронте
Также он прокомментировал вопрос предотвращения террористической угрозы от скрывающихся "ждунов":00:30 – Крайний градус западных угроз.04:57 – Поставки "Томагавков" для Украины.11:48 – Реальная ситуация на фронте.18:07 – Сочувствующие Украине террористы из Крыма.
Что задумал Зеленский, на что надеются ВСУ и что делать с теми, кто ждёт Украину в России — Ераносян

08:47 06.10.2025
 
Эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру прокомментировал угрозы Запада в адрес России, поставки ракет "Томагавк" на Украину, ситуацию на фронте
Также он прокомментировал вопрос предотвращения террористической угрозы от скрывающихся "ждунов":
00:30 – Крайний градус западных угроз.
04:57 – Поставки "Томагавков" для Украины.
11:48 – Реальная ситуация на фронте.
18:07 – Сочувствующие Украине террористы из Крыма.
