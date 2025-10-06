https://ukraina.ru/20251006/blokpost-na-dorogakh-voyny-chto-eto-takoe-i-zachem-on-nuzhen-1069686386.html

Блокпост на дорогах войны. Что это такое и зачем он нужен

Блокпост на дорогах войны. Что это такое и зачем он нужен

Боевые машины, инженерные, санитарные, связь, МТО - колонны специальной военной техники следует на передовые позиции по направлению к линии боевого соприкосновения. Передвижение войск в условиях спецоперации - настоящее искусство. Роль полевых дирижеров исполняют бойцы, дежурящие на прифронтовых блокпостах.

Помимо военной техники через блокпосты ежедневно проходит две-три сотни гражданских автомобилей. Военнослужащие проводят полный осмотр. Проверяют документы, багажные отделения, салон, наличие "секреток" и тайников. Особое внимание на тех, кто сидит за рулем. Помимо своих основных обязанностей, российские военнослужащие поддерживают общие безопасность и порядок на дорогах. Поток гражданских автомобилей непрерывный. Кому-то нужно помочь заменить колесо, кому-то показать дорогу. Местное население видит в блокпосте по соседству не барьер, а защиту."А куда уезжать, здесь и так хорошо. Мы знали, что тут спокойней всего. Тут всегда была русская земля. У нас всех русская кровь. Мы ездим куда хотим, нас пропускают и проблем нет абсолютно. Хлопцы нормально себя ведут, и мы тоже", - признался один из местных жителей Харьковской области. Населенный пункт, где проживала его семья, уже месяц, как находится под контролем российской армии.Сотрудники обоих военных ведомств (минобороны и полиции) работают совместно в любую погоду, в любое время дня и ночи. Посменно полицейские ведут патрулирование в населенных пунктах, реагируют на любые жалобы местных жителей. Основной задачей на пункте пропуска является осуществление пропускного режима. Досмотр транспортных средств, обеспечение правопорядка и дисциплины.У военных полицейских, которые работают в зоне проведения специальной военной операции, особые задачи. Они следят за безопасностью на дорогах, в городах и селах. Оперативно досматривают все автомобили: гражданские и военные. В первую очередь проверяют документы. Под контролем – перевозка груза и людей."При досмотре машины особое внимание уделяется проверке документации. Чтобы все было законно. Досматривается кузов, кабина на предмет каких-то неучтённых боеприпасов, не дай Бог, военнослужащий отстрелялся, что-то у него выпало, чтобы в дальнейшем не было никаких проблем. Осматриваем обязательно багажник, салон, просматриваем все под сидушками, поднимаем все коврики. В обязательном порядке в каждой машине должно быть это осмотрено", — рассказывал один мой старый знакомый еще по событиям на Северном Кавказе, опытный доброволец с позывным "Малой". Недавно под минометный обстрел здесь попал санитарный автомобиль. В нем перевозили больных. И военные полицейские эвакуировали из него больного и спасли ему жизнь."Рядом с санитарным транспортным средством разорвалась мина. Водитель был контужен, не мог дальше передвигаться. Мины также продолжали падать рядом вокруг автомобиля. Я со своим подчиненным выдвинулся в сторону транспортного средства. Там находились четверо больных, которых перевозили в госпиталь. Эвакуировали их на себе. Вытащили из-под минометного обстрела. И через буквально 1,5 минуты в данное транспортное средство прилетела мина", - вспоминал старший блокпоста.Блокпосты в Харьковской области серьезно укреплены. Бронеавтомобили, оборудованные огневые точки и позиции. Но, с тех пор, как здесь развивается российский флаг, оружие практически не применяется, а лишь используется для удержания освобожденных территорий. Установка блокпостов - обязательный элемент при проведении контртеррористических, специальных операций и ведении боевых действиях на территории противника. Как правило, их сооружают на важных участках для контроля территории, затруднения действия диверсионных групп и просто проверок людей.Размещают и снимают блокпосты в зависимости от оперативной ситуации. Обычно они бывают постоянными и временными, а в случаях нахождения в непосредственной близости от линии фронта усиливаются личным составом и бронетехникой, являясь составной частью взводного опорного пункта (ВОП). Блокпосты способны самостоятельно держать круговую оборону при нападении противника. Для этого сооружаются оборонительные позиции, проволочное ограждение, устанавливаются бетонные блоки и стенки для защиты личного состава, досматривающего автомобили.На блокпосте осуществляется маскировка, особенно если блокпост скрытый, размещаются позиции для БМП, БТР, БМД. Блокпосты устанавливаются так, чтобы их было сложно объехать, а он контролировал важный участок дороги. Местность вокруг блокпоста должна быть открыта для просмотра и кругового прострела от противника.Также оборудуется укреплениями, делаются окопы или блиндажи, если есть риск обстрела артиллерии или минометного огня. Обозначаются пути выхода и отхода с блокпоста. Вся территория вокруг блокпоста должна контролироваться. Можно заминировать опасные участки противопехотными или сигнальными минами. Там же, где мирные люди могут случайно нарваться, следует сделать ограждение или установить предупредительные таблички.В боевых действиях, во время контртеррористических операций и на войне довольно часто солдаты оказываются на блокпосте. Каждый в таком своеобразном мини- гарнизоне должен четко знать свои обязанности при проверках на дороге и при совершении нападении противника. От этого зависит выживание гарнизона.Обширная сеть блокпостов значительно затрудняет деятельность диверсионно-террористических групп ВСУ. Зная о существовании блокпоста, террористы вынуждены выбирать другие, менее удобные маршруты для своих перемещений. Это сокращает количество дорог, на которых приходится устраивать как постоянные, так и временные блокпосты. Местоположение поста определяется обстоятельствами сложившейся оперативной обстановки. Оно выбирается так, чтобы пост невозможно было объехать, например, у железнодорожного переезда, вблизи участка дороги с высокими откосами, глубокими кюветами и в других местах, где машины с подозреваемыми не смогут развернуться и уйти в сторону.Местность вокруг поста должна быть открыта для кругового обстрела и хорошо просматриваться. Даже при нехватке личного состава проверяющий наряд должен состоять не менее чем из трех человек. Один — проверяющий документы, второй (старший поста) — для подстраховки, третий — с автоматом (ручным пулеметом) наготове. Если у вас в наличии два автомобиля, их нужно разместить по обе стороны дороги на расстоянии 25 метров друг от друга. Но если вы вынуждены действовать не на технике, то в вашем распоряжения будет только "колючая лента" для экстренной остановки автомобиля.Эти правила написаны потом и кровью — в прямом смысле этого слова. Основаны на опыте предыдущих локальных конфликтов, в первую очередь двух чеченских кампаний. Мне довелось принимать в них участие. Стоит сказать откровенно: уже по состоянию несения боевой службы на блокпостах можно было судить о многом.Федеральные войска, после прохождения какого-либо важного рубежа (перекресток дорог, мост, господствующая высота), стремясь закрепиться в этом месте, выставляли блокпост. По мере их продвижения вглубь территории Чечни она постепенно покрывалась густой сетью блокпостов, которые стали своеобразными очагами порядка на территории мятежной республики.При создании очередного блокпоста федеральное командование исходило исключительно из соображения, насколько данный участок местности важен в тактическом или в оперативном отношении. При этом нередко не учитывался такой важный фактор как возможность обеспечить живучесть данного блокпоста в случае нападения на него боевиков. Надежной боевой связи между блокпостами зачастую не было. В результате этого гарнизоны блокпостов нередко превращались в легкую добычу для боевиков, которые действовали стремительно, нагло и с большим знанием местности.Позже, наученное горьким опытом, федеральное командование начало уделять более серьезное внимание вопросам взаимодействия войск, назначенных для несения службы на блокпостах, и маневренных сил, находящихся в резерве. Блокпосты выставлялись только в тех местах, в которые при необходимости могли быстро прибыть резервы. Кроме того, предусматривалось прикрытие блокпостов ударами боевых вертолетов и огнем артиллерии из закрытых огневых позиций. Каждый блокпост оборудовался как хорошо подготовленный в инженерном отношении опорный пункт взводного или ротного звена. Приходилось учиться на ошибках и просчетах, цена которым непомерно велика — человеческая жизнь.Всем, кто побывал в зоне специальной военной операции на Украине, приходится регулярно проезжать через блокпосты. Они заслуживают особого внимания. К примеру, до сих пор, проезжая с территории ДНР в ЛНР и наоборот, приходится проходить регистрацию и проверку телефонов на предмет их законного приобретения. Запрещено использовать видеорегистраторы на машинах, снимать на телефоны. Чтобы сделать материал с блокпоста, нужно специальное разрешение, а на некоторых — вообще запрещено, чтобы не показывать их месторасположение.Сейчас пункты пропуска укреплены по всем правилам военной науки: вырыты окопы и укрытия, обустроены замаскированные пулеметные гнезда и позиции гранатометчиков, а подъезды к постам преграждают бетонные надолбы или железные противотанковые ежи. Однако тара от боеприпасов — по-прежнему самый распространенный элемент солдатской походной жизни. Из них делают практически все. Засыпали в ящики землю, песок или щебенку и, как из кубиков, построили "домик-крепость для трех поросят". А если тару обваловать грунтом, можно укрыться от минометного или гранатометного обстрела.Линия разграничения проводимой спецоперации пусть медленно, но сдвигается. Многие блокпосты их хозяева покидают, они стали не нужны. На некоторых остаются следы боев и потерь. Вереницы окопов, перекрытий и блиндажей петляют возле блокпостов. Бойницы, направленные на дорогу и в поля, вызывают мурашки на теле. Не дай Бог, они оживут и начнется шквальный огонь. Многие из блокпостов становятся призраками дорог и недавних боев.При этом, во время несения боевой службы на блокпостах незыблемо существуют основные правила - ни при каких обстоятельства расслабляться нельзя. Несущие службу не должны отходить друг от друга далеко, но ближе 3—4 м сходиться нежелательно. Враг номер один - рутина и однообразие.Как правило, после длительного однообразного дежурства личный состав теряет бдительность: собравшись вместе, курят, травят анекдоты, представляя собой отличную групповую цель. Подъехавший противник одной очередью из автомата или одной гранатой уничтожает такую группу, подбирает оружие убитых и безнаказанно скрывается. Гибнут при таких обстоятельствах, и сотрудники ППС, и солдаты армейских частей, и оперативники спецслужб.Враг номер два — усталость. Она приходит с лучами восходящего солнца, когда кажется, что самое опасное время уже позади, через час-два сдавать дежурство. Предрассветные часы - излюбленное время диверсантов, "волчий час", когда теряется бдительность. Будьте готовы ко всему. Вы не знаете, кто едет по дороге. Недоверие - ваш рабочий инструмент. Ваше благодушие может обернуться смертельным исходом. Об этом мой старый знакомый постоянно напоминает своим молодым сослуживцам и подчиненным.Об особенностях новой войны - в статье Геннадия Алёхина "Секреты, которые знают все. Что такое дроны и как с ними бороться

