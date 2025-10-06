https://ukraina.ru/20251006/alekhin-o-nastuplenii-na-severe-aktivnye-deystviya-rossiyskikh-voysk-sozdayut-ustoychivuyu-bufernuyu-zonu-1069590460.html

Алехин о наступлении на севере: "Активные действия российских войск создают устойчивую буферную зону"

Активные наступательные действия ВС РФ на северном направлении создают устойчивую буферную зону и системно нарушают логистику ВСУ в приграничных районах. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

"Ещё одна задача для ВС РФ, поставленная президентом России Владимиром Путиным, это создание буферных зон на украинской территории", — подчеркивает эксперт. Он уточняет: "Точно так же как в Харьковской области, на Купянском направлении, под Волчанском. Участки ВСУ под Липцами, Слатино, Казачьей Лопанью уже находятся под огневыми ударами российской артиллерии".Алехин приводит конкретные примеры продвижения: "Согласно кадрам с геолокацией, наши штурмовики продвинулись на несколько километров в направлении Боровской Андреевки и расширили зону контроля на южных подступах к Красноармейску в районе Новоукраинки". Особое внимание он уделяет работе артиллерии и авиации: "По всему участку фронта Сумской зоны безопасности авиация ВКС РФ и артиллерия наносили удары по выявленным скоплениям живой силы ВСУ"."В Волчанске авиационным ракетным ударом уничтожено крупное скопление живой силы 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ", — сообщает Алехин. Он добавляет: "Потери противника составили более трех десятков человек, в том числе в офицерском составе. Высокоточными ракетами поражены склады боеприпасов и материальных средств бригады"."Такие действия создают постоянное давление на противника и не позволяют ему перебрасывать резервы на другие участки фронта", — заключил автор.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех" на сайте Украина.ру.Также про другие аспекты СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Пока Россия выбивает ВСУ из дроновых цитаделей в городах, Прибалтика провоцирует войну.

