Чернокожий русофоб с белыми буклями судьи. Пять лиц зампремьера Великобритании Дэвида Лэмми

Событие 5 сентября 2025 года в Великобритании могло стать сенсаций – 53-летнего главу МИД этой страны Дэвида Линдона Лэмми уволили, потому что он… тупой. Очень тупой – журналисты за это даже присвоили ему кликуху "человек-мем".

Его интеллектуальные провалы и косяки просто поражают даже в современных условиях, когда тупость и непрофессионализм является главными чертами так называемой британской элиты, некогда лощеной, избранной и рафинированной. Теперь былая изысканная чопорность и высокомерное интеллектуальное превосходство и образованность высших правящих классов полностью съедены отрицательной селекцией, которая выбрасывает наверх, к рулю управления некогда самой мощной империи в истории человечества такое когнитивное отребье, что просто диву даешься, как это Темза от возмущения не вышла из берегов. И, спасая Объединенное королевство от позора, не смыла к чертовой матери знаменитый британский парламент, некогда вместилище дум.Впрочем, такое качество правящих элит – это общая черта для современного многих стран так называемого коллективного Запада. Нет, глубинные государства и обслуживающие их яйцеголовые советники рулят из-за кулис и плетут хитроумные и замысловатые интриги. Но воплощают их в жизнь совсем другие – снующие в свете софитов люди-функции. Без ума и мысли, но с фантазиями и такими умственными изысками, что становится понятна причина упадка целых стран и всего Запада: какие глупые мысли – такие и дела.Мистер Лэмми тут – признанный красавчик. Причем "гипер-интеллектуал" и извращенец во многих отраслях. Он например, на полном серьезе утверждал, что с помощью хирургических манипуляций и гормональной терапии мужчины способны обзавестись… "шейкой матки" и потом полноценно трансгендерить на полную катушку, доказывая обоснованность и правильность идей сторонников того дела. Чтобы подтвердить свою верность ЛГБТ*-повестке, он по случаю "недели поддержки бисексуалов" украсил неоготику британского МИД в Уайтхолле разноцветными радужными флагами.Потом в еще в 2009 году в телеигре "Знаменитый гений" (Celebrity Mastermind – аналог "Кто хочет стать миллионером") тоже вполне серьезно доказывал, что Антуанетта – это настоящая фамилия Марии и Пьера Кюри, получивших в 1903 году Нобелевскую премию по физике за исследование радиоактивности. И доказать ему обратное так никому и не удалось.Шикарен во всех отношениях и рецепт исправления человечества от Лэмми, представленный им в книге "Из пепла: Британия после беспорядков". Он уверен, что с преступностью и склонностью молодежи к протестам на Туманном Альбионе можно было бы покончить практически навсегда, если отменить запрет на порку детей родителями. "Если бы родителям было разрешено бить своих детей, беспорядков бы не произошло", – написал он и добавил, что законодательство, ограничивающее степень насилия, которое родители могут применять при дисциплинировании своих детей, частично виновато в нынешней молодежной культуре и способствует беспорядкам.Но особо зачетно многопрофильный эрудит Лэмми отличился на пути к посту главы МИД или пребывая на нем. К примеру, он до конца был уверен, что в 2003 году "цветная революция роз" была в… Югославии, а президента, которого вынесли на свалку истории платные восставшие в этой загадочной страны, звали Эдуард Шеварднадзе.Точно так же он утверждал, что русские в Крыму – это те же африканские негры, которых белые работорговцы завезли "в вонючих трюмах на южноамериканские плантации" и там заставили жить и работать. И что конфликт на Украине, СВО и попытки России обуздать украинский неонацизм – это следствие "позора работорговли" в исполнении Москвы, которая таким образом колонизует русскими поселенцами новые земли.В такой же конфуз Лэмми вляпался, когда оскорбил армян, поздравив Азербайджан с "освобождением Нагорного Карабаха". Точно так же, как по команде сержанта Петренко из анекдота "Иди сюда – стой там!", он одной рукой выступает за обратное сближение Великобритании с Евросоюзом, а другой – голосует за разграничение полномочий между Лондоном и Брюсселем. Или осуждает антисемитизм, но поддерживает бомбардировки Израилем сектора Газа. Бомбардировку Армией обороны Израиля лагеря беженцев Джебалия в 2023 году он назвал неправильной "с этической точки зрения", но при этом признал: "если есть военная цель, это может быть законно оправдано", несмотря на возможные жертвы среди мирного населения.Точно такая же картина и с ядерным оружием. Лэмми вроде бы против ядерного оружия и еще в 2016 году выступил против его модернизации, ратуя за сокращение ядерных запасов. Но готовясь к возможному назначению на пост главы МИД в 2023 году, Лэмми вместе с будущим министром обороны Джоном Хили написал статью, в которой восхищался ядерными гарантиями НАТО и британскими силами ядерного сдерживания, увидев в них надежное средство "сдерживания России".Теперь Лэмми и Хили – такие ядерные ястребы, что хоть святых выноси. И вышла эта статья в газете Daily Telegraph – известном и громком рупоре британской русофобии и антироссийского кликушества.При этом сам Лэмми однозначно путается и со своей национально-расовой идентичностью и грешит черным расизмом. Он – темнокожий выходец из Гайаны. Но считает, что он – носитель смешанной идентичности, как гражданин Великобритании и Гайаны. По этому поводу Лэмми утверждает: "Я темнокожий, я англичанин, я британец и я горжусь этим. …Я африканского происхождения, афро-карибского происхождения, но я англичанин".Однако при этом он поглядывает и на заcкоки BLM c его черным расизмом. Как пишут СМИ, он утверждает, "британские музеи слишком белые", что традиция выбора Папы Римского на основании цвета дыма над Сикстинской капеллой является "глупым расистским намеком". По его мнению, "белый человек из высшего среднего класса" не должен быть назначен руководителем расследования трагического пожара в лондонской высотке "Гренфелл-Тауэр", где погибли в огне темнокожие эмигранты.Но особые провалы у Лэмми в главном деле его жизни – поддержке Украины, в чем он видит основное средство реализации своего внешнеполитического назначения – войны, как вы наверняка догадались, против России и самый надежный инструмент в этом процессе.Буквально на днях, выступая на Генассамблее ООН Лэмми заявил: "Наше послание Украине очень четкое: мы будем с вами сегодня, завтра и через 100 лет".И надо сказать, это его давняя мантра, фактически полушаманское камлание и политическое заклинание. Он только раздвигает временные рамки его действия от 100 до 1000 лет. Его шеф Стармер, как известно, в январе этого года подписал с просроченным недопрезидентом неонацистской Украины Владимиром Зеленским соглашение о 100-летнем сотрудничестве. И Лэмми, помчавшись по следам шефа, излучал готовность работать на этом поприще так, чтобы майка заворачивалась, а счастье работы на взаимного благо было бесконечным. "Мы говорили не только о военной поддержке. Мы продолжили разговор о санкциях, о гуманитарных нуждах, у нас была детальная беседа об энергетике... Был широкий спектр обсуждаемых тем о сильных союзах и о нашем обязательстве, обязательстве Великобритании не только на эту зиму, мы говорим о 100-летнем партнерстве, потому что мы поддерживаем Украину в долгосрочной перспективе", – сказал он.А потом в очередной раз поразил сообщество глубокими оригинальными познаниями, на основе которых он, кажется, и лепит не менее забавные перспективы. Подтвердив выделение 600 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины, передачу Киеву еще сотен ракет ПВО, десятков тысяч артиллерийских боеприпасов и дополнительной бронетехники до конца года, Лэмми изрек сакраментальное: мол, еще тысячу лет назад "киевские принцессы выходили замуж за британских князей", а значит, "наше партнерство – оно про сотни и тысячи лет".Сразу возник спор на тему, что Лэмми имел в виду, ведь в Англии никогда не было никаких своих доморощенных князей – не та культура сословной иерархии. Защитники утверждали, что имелись в виду трудности перевода и не князья, а принцы. Но историки утверждают, что и здесь облом: наука знает всего лишь одного принца по имени Эдуард Изгнанник (1016-1056), который претендовал на английский трон, но так ничего и не выпретендовал – его уконтрапупили раньше, то ли прибили, то ли притравил по старой и благородной английской привычке.Да и женат это незадачливый принц был на Агате (или Агафье), якобы дочери киевского великого князя Ярослава Мудрого. Но вот беда – историки не уверены до конца, была ли я князя Ярослава дочь с таким именем. А вот имеющиеся дочери за англичан и британцев не выходили, бог миловал: Анна стала супругой французского короля Генриха I, Елизавета – норвежского короля Харальда III и Анастасия – короля Венгрии Андраша I.Короче, опять лопухнулся Лэмми. Но звучало все крайне красиво – на такие словесные красивости иногда даже психиатры неопытные клюют…В общем, не задалось у Лэмми с тысячелетними замужними принцессами и женатыми на киевлянках великобританскими князьями. Может быть по этой, а может по какой-то другой причине, но не задалось у Лэмми с МИД Великобритании – турнули его все-таки. Похоже, даже в Лондоне такая непроходимая тупость надоела.Однако 5 сентября сего года сенсация не случилась. Потому как Лэмми с одного министерского поста уволили, но на другой перевели. Отныне он – заместитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера, лорд-канцлер и министр юстиции. Должности – просто красиво звучат, но мало что значат. Однако представлять премьера Стармера Лэмми может. И в Палате общин, и по миру. А еще лорд-канцлер может выполнять и функции министра юстиции. По этому поводу его в Лондоне даже торжественно наряжали в судейскую мантию и покрывали голову париком с буклями. Выглядело по-дурацки, но Лэмми был доволен и, как говорят тинэйджеры, протащился, как черепаха по теплому песку.И знаете, почему так? Да потому что Лэмми – это социально-политический конструкт тех сил, которые хотели бы насадить обществу идеалы политкорректности и толерантности, мнимого расового равенства и мультикультурализма. Они и служат тотальной либеральной глобализации и являются привлекательной, но лживой ширмой для подлинных процессов порабощения и неоколониализма.Несмотря на явную тупость, некомпетентность и непрофессионализм, Лэмми таки побывал министром и сейчас его оставляют на плаву. Более того, Лэмми входил в список 100 великих темнокожих британцев как в 2003, так и в 2020 годах и регулярно в 2020 и 2021 годах включался в Powerlist, как один из самых влиятельных людей в Великобритании африканского/афро-карибского происхождения.Всем всегда напоминают, что сын рано бросившего семью гайанского алкоголика Лэмми – витрина и зеркало нового глобального мира и миропорядка, образец для подражания молодежи из этнических меньшинств. После отказа принять его в Кембриджский университет, Лэмми – первый чернокожий британец, кто после Лондонского университета (экзотическая Школа востоковедения и африканистики) вступил и закончил Гарвард, став дипломированным юристом. Каким – это другое дело, главное – что стал.В 2000 году Лэмми – самый молодой на момент избрания член парламента от округа Тоттенхэм, а потом – кандидат в мэры Лондона и министр иностранных дел. Его даже начали сравнивать с Бараком Обамой. А с 2019 года Лэмми получает самый высокий доход сверх своей зарплаты депутата среди депутатов Лейбористской партии. С которой он и связал свою судьбу.Недоброжелатели постоянно напоминают, что Лэмми искусственный проплаченный продукт. И что обучение в США было профинансировано несколькими "еврейскими юристами", которые заплатили 26 тысяч фунтов стерлингов.Многие хотят знать, кто эти люди – тогда станет и понятно, откуда растут ноги в карьерном взлете Лэмми. Но тайна сия – пока за семью печатями. Что тоже не просто характерно, но и символично. Но именно закулисные воротилы и поддерживают Лэмми и таких, как он, на головокружительной высоте карьеры, заставляя их по всему миру служить тому, за что заплачено. Увы и ах.Важно это и для России, наследницы СССР, который помог покончить с мировым колониализмом и оставил в наследство иллюзию о том, что освобожденные народы Третьего мира страшно благодарны и сплошь и рядом являются друзьями.В России целые поколения воспитаны на восприятии темнокожих граждан стран Запада исключительно либо как друзей, либо как незаслуженно угнетаемых страдальцев. Страдалец дядя Том из "Хижины дяди Тома" и темнокожий артист Айра Олдридж, друг выкупленного из крепостного рабства украинского поэта Тараса Шевченко. Певец Поль Робсон, лауреат Сталинской премии мира, и огромный добрый негр Джон Коффи из "Зеленой мили", безвозмездно лечащий страшные хвори. В конце концов, темнокожая Анджела Дэвис, за которую боролся каждый советский человек..Но, оказывается, не все негры любят Россию. Под воздействием денег даже Анджела Дэвис стала лесбиянкой и предала СССР. А потом косяком пошли Колин Пауэлл, совравший миру с пробиркой и обрекший Ирак на уничтожение, русофобка и госсекретарь США Кондолиза Райс, коварный Барак Обама – президент США и один из инициаторов крестового походы против России, бандит-наркоман Джордж Флойд, перелопативший весь политический ландшафт Америки и заставивший белых целовать обувь черным, министр обороны Ллойд Остин, одним из первых норовящий нанести России стратегическое поражение. Все они – фактически враги России, что просто нужно принимать во внимание, чтобы не иметь лишних иллюзий.…Доказано в том числе и Дэвидом Лэмми, чья любовь и ненависть строго регламентированы и направлены согласно таксе…О другом русофобе - на этот раз из Эстонии - в статье Владимира Скачко "Ядерный русофоб с суицидальными наклонностями. Пять лиц министра обороны Эстонии Ханно Певкура"

