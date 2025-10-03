https://ukraina.ru/20251003/rossiyskie-rakety-porazili-tseli-v-kharkovskoy-oblasti-1069550707.html

Российские ракеты поразили цели в Харьковской области

Ракеты Вооруженных сил России поразили цели в Харьковской области, передает 3 октября телеграм-канал Украина.ру

До этого он отмечал, что крылатые ракеты летят к целям в Харьковской и Полтавской областях.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение минувшей ночи больше всего сообщений поступало об ударах "Геранями" по целям в Днепропетровской, Полтавской, Одесской и Харьковской областях. Местные каналы жаловались на множество взрывов, серьёзные пожары и поражение энергетической инфраструктуры. Помимо БПЛА, по объектам противника в Полтавской и Днепропетровской областях работали и крылатые ракеты.Кроме того, неоднократно наносились удары по целям в Киевской, Черниговской и Черкасской областях.По подсчетам противника, всего за ночь по целям на территории Украины было применено до 300 дальнобойных дронов, 17 крылатых и семь баллистических ракет. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

