"Они начинают сдаваться в плен": полковник Алехин о разгроме бригад ВСУ севернее Харькова
Группировка войск "Север" наращивает тактическое преимущество под Харьковом, добивая блокированные подразделения противника и нанося удары по его тыловой инфраструктуре. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"В частности, "северяне" завершили уничтожение блокированных в лесу западнее Синельниково подразделений 57-й 127-й бригад ВСУ, — сообщил эксперт. — Они начинают сдаваться в плен". Эта успешная операция ВС РФ, по его словам, создает хорошие условия для дальнейшего продвижения.Алехин добавил, что ВСУ подвергаются ударам в ключевые населенные пункты. "Волчанск, Чугуев, Липцы, Казачья Лопань подвергаются интенсивным ударам наземных и воздушных средств поражения ВС РФ", — заявил военный обозреватель.Он подчеркнул, что "судя по официальным сообщениям Министерства обороны России уничтожаются пункты временной дислокации противника, пункты размещения БПЛА, склады с боеприпасами"."Мощное давление здесь не позволяет противнику маневрировать своими силами и средствами", — отметил Алехин. Таким образом, российские войска не только добиваются успеха в тактических боях, но и системно разрушают логистику ВСУ в регионе, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана" на сайте Украина.ру.О боевом пути бойца из интернациональной бригады "Пятнашка" — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня" на сайте Украина.ру.
Группировка войск "Север" наращивает тактическое преимущество под Харьковом, добивая блокированные подразделения противника и нанося удары по его тыловой инфраструктуре. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"В частности, "северяне" завершили уничтожение блокированных в лесу западнее Синельниково подразделений 57-й 127-й бригад ВСУ, — сообщил эксперт. — Они начинают сдаваться в плен". Эта успешная операция ВС РФ, по его словам, создает хорошие условия для дальнейшего продвижения.
Алехин добавил, что ВСУ подвергаются ударам в ключевые населенные пункты. "Волчанск, Чугуев, Липцы, Казачья Лопань подвергаются интенсивным ударам наземных и воздушных средств поражения ВС РФ", — заявил военный обозреватель.
Он подчеркнул, что "судя по официальным сообщениям Министерства обороны России уничтожаются пункты временной дислокации противника, пункты размещения БПЛА, склады с боеприпасами".
"Мощное давление здесь не позволяет противнику маневрировать своими силами и средствами", — отметил Алехин. Таким образом, российские войска не только добиваются успеха в тактических боях, но и системно разрушают логистику ВСУ в регионе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария "Полковник Геннадий Алехин: Россия выбивает ВСУ из Купянска и создает условия для падения Красного Лимана" на сайте Украина.ру.
О боевом пути бойца из интернациональной бригады "Пятнашка" — в материале Александра Чаленко "Позывной "Гайдук": Мы воюем не с людьми, а с роботами, идёт Война Судного дня" на сайте Украина.ру.
