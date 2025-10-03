https://ukraina.ru/20251003/ne-iz-za-glubokoy-simpatii-k-rossii-sushentsov-raskryl-pochemu-tramp-peresmatrivaet-politiku-baydena-1069503189.html

"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена

Отношения между Россией и США развиваются в условиях, где стороны находятся по разные стороны баррикад, но при этом имеют параллельные интересы в урегулировании украинского кризиса Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066852678_0:131:3050:1847_1920x0_80_0_0_ad979bc688a96e53eb2b1ad354fbca62.jpg

Эксперт считает слишком оптимистичными ожидания, что между странами могут быть урегулированы все крупные разногласия. Он отметил, что Соединенные Штаты действуют наступательно, иногда даже агрессивно, но одновременно понимают, что в некоторых ситуациях они скорее тратят ресурс и не добиваются никаких политических целей."Одной из таких операций является сейчас украинский кризис. [Президент США] Дональд Трамп пересматривает политику предыдущей администрации Белого дома и делает это не исходя из глубокой симпатии к нашей стране, а потому что США осознают, что никакие политические цели там не могут быть достигнуты", — заявил эксперт.Этот момент, по оценке Сушенцова, делает Россию и США параллельным образом заинтересованными в том, чтобы Америка вышла из состава участников украинского кризиса. При этом он подчеркнул, что ключевой интерес России заключается в том, "чтобы США не вернулись к той стратегии, которую они исповедовали в президентство Джозефа Байдена", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно" на сайте Украина.ру.О том, как многополярность может помочь сближению Индии и России в материале: "Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо" на сайте Украина.ру.

