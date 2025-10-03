"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена - 03.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251003/ne-iz-za-glubokoy-simpatii-k-rossii-sushentsov-raskryl-pochemu-tramp-peresmatrivaet-politiku-baydena-1069503189.html
"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена
"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена - 03.10.2025 Украина.ру
"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена
Отношения между Россией и США развиваются в условиях, где стороны находятся по разные стороны баррикад, но при этом имеют параллельные интересы в урегулировании украинского кризиса Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
2025-10-03T04:54
2025-10-03T04:54
новости
сша
россия
дональд трамп
джо байден
украина.ру
кризис
украина
украина аналитика
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066852678_0:131:3050:1847_1920x0_80_0_0_ad979bc688a96e53eb2b1ad354fbca62.jpg
Эксперт считает слишком оптимистичными ожидания, что между странами могут быть урегулированы все крупные разногласия. Он отметил, что Соединенные Штаты действуют наступательно, иногда даже агрессивно, но одновременно понимают, что в некоторых ситуациях они скорее тратят ресурс и не добиваются никаких политических целей."Одной из таких операций является сейчас украинский кризис. [Президент США] Дональд Трамп пересматривает политику предыдущей администрации Белого дома и делает это не исходя из глубокой симпатии к нашей стране, а потому что США осознают, что никакие политические цели там не могут быть достигнуты", — заявил эксперт.Этот момент, по оценке Сушенцова, делает Россию и США параллельным образом заинтересованными в том, чтобы Америка вышла из состава участников украинского кризиса. При этом он подчеркнул, что ключевой интерес России заключается в том, "чтобы США не вернулись к той стратегии, которую они исповедовали в президентство Джозефа Байдена", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно" на сайте Украина.ру.О том, как многополярность может помочь сближению Индии и России в материале: "Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251002/dmitriy-vydrin-o-filosofii-voyny-lunochnom-myshlenii-trampa-i-gilotine-zelenskogo-1069485106.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066852678_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_3be900c7b758f1001230f75c5905469e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, дональд трамп, джо байден, украина.ру, кризис, украина, украина аналитика, сво, ресурсы, главные новости, война на украине, спецоперация, новости сво, новости украины
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, Украина.ру, кризис, Украина, Украина аналитика, СВО, ресурсы, Главные новости, война на Украине, Спецоперация, новости СВО, Новости Украины

"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена

04:54 03.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа
Выступление президента США Д. Трампа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Отношения между Россией и США развиваются в условиях, где стороны находятся по разные стороны баррикад, но при этом имеют параллельные интересы в урегулировании украинского кризиса Об этом изданию Украина.ру на площадке Клуба “Валдай" рассказал его программный директор, декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов
Эксперт считает слишком оптимистичными ожидания, что между странами могут быть урегулированы все крупные разногласия. Он отметил, что Соединенные Штаты действуют наступательно, иногда даже агрессивно, но одновременно понимают, что в некоторых ситуациях они скорее тратят ресурс и не добиваются никаких политических целей.
"Одной из таких операций является сейчас украинский кризис. [Президент США] Дональд Трамп пересматривает политику предыдущей администрации Белого дома и делает это не исходя из глубокой симпатии к нашей стране, а потому что США осознают, что никакие политические цели там не могут быть достигнуты", — заявил эксперт.
Этот момент, по оценке Сушенцова, делает Россию и США параллельным образом заинтересованными в том, чтобы Америка вышла из состава участников украинского кризиса.
При этом он подчеркнул, что ключевой интерес России заключается в том, "чтобы США не вернулись к той стратегии, которую они исповедовали в президентство Джозефа Байдена", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно" на сайте Украина.ру.
О том, как многополярность может помочь сближению Индии и России в материале: "Арвинд Гупта: Индия не поддается давлению США и впредь будет вести себя также твердо" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Вчера, 06:30
Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине ЗеленскогоНаш лидер по любимому спорту, да и по жизни — единоборец, который смотрит на противника, оценивает его, продумывает комбинации победного броска. А Трамп смотрит в лунку. Что он там увидит — бог его знает. Гадание по лунке еще иллюзорнее, чем по кофейной гуще.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАРоссияДональд ТрампДжо БайденУкраина.рукризисУкраинаУкраина аналитикаСВОресурсыГлавные новостивойна на УкраинеСпецоперацияновости СВОНовости Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:25Спецоперация на минувшей неделе. Маневренные и прорывные действия развивают оперативный успех
06:15"Задушить Крым", а из Украины сделать отстойник. Украинские эксперты о последних инициативах Европы
06:06Американская парадигма. В украинской команде Трампа грядут большие перестановки и смена стратегии
06:00Дмитрий Гусев: Отказ от российского газа рано или поздно приведет Европу к смене власти
06:00"Удары наносили из пригорода Харькова": Алехин раскрыл, как ВСУ прикрываются жилой инфраструктурой
05:54После Купянска — на Красный Лиман: полковник запаса о наступлении на ключевой узел обороны ВСУ
05:48"Последние потуги ВСУ под Покровском закончились для противника мясорубкой" — Анпилогов
05:36"Они начинают сдаваться в плен": полковник Алехин о разгроме бригад ВСУ севернее Харькова
05:30Иван Тимофеев о словах Путина на “Валдае”: РФ хочет мира с Западом, но без ущерба ее интересам
05:24"Окно в Европу придется рубить снова": военный эксперт о возможном ответе на блокаду российских портов
05:12"На этом участке нужны резервы": военный эксперт про переломный момент на Запорожском фронте
05:00Венгерский политолог Габор Штир: Если Трамп не может “построить” своих союзников, значит он слаб
05:00"С русскими ссориться незачем": эксперт раскрыл, почему НАТО не рискнуло сбивать российские самолеты
04:54"Не из-за глубокой симпатии к России": Сушенцов раскрыл, почему Трамп пересматривает политику Байдена
04:42"Кость в горле Молдавии": Анпилогов о том, почему Приднестровье остается вечной проблемой для Кишинева
04:30Эксперт МГИМО о планах Киева в Приднестровье: "Украина может предложить свои услуги"
04:24Давление на мирных жителей и удары по энергетике: Алехин раскрыл истинные цели обстрелов Белгорода
04:21ВС РФ атакуют объекты ВСУ, ВПК и инфраструктуры на Украине. Сводка ударов на 4:00
04:18"Каркас, непроницаемый для навязывания воли": Андрей Сушенцов предрек конец гегемонии Запада
04:02Аэропорт Мюнхена закрыли из-за неопознанных дронов — Reuters
Лента новостейМолния