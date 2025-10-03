Кто сильнее всего влияет на Трампа и куда придётся дойти России: Санчес об Одессе и "Томагавках" для ВСУ - 03.10.2025 Украина.ру
Кто сильнее всего влияет на Трампа и куда придётся дойти России: Санчес об Одессе и "Томагавках" для ВСУ
Кто сильнее всего влияет на Трампа и куда придётся дойти России: Санчес об Одессе и "Томагавках" для ВСУ - 03.10.2025
Кто сильнее всего влияет на Трампа и куда придётся дойти России: Санчес об Одессе и "Томагавках" для ВСУ
Американский журналист, ведущий шоу "Эффект Санчеса" на RT Рик Санчес на XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" рассказал журналисту Украина.ру Анне... Украина.ру, 03.10.2025
2025-10-03T15:19
2025-10-03T15:19
Американский журналист, ведущий шоу "Эффект Санчеса" на RT Рик Санчес на XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" рассказал журналисту Украина.ру Анне Черкасовой, к чему могут привести поставки ракет "Томагавк" на Украину и готов ли Трамп принять многополярный мир. Также Санчес поделился своими впечатлениями от пребывания в России. 00:19 – Готовы ли США принять полицентричный мир? 03:43 – Встреча Марка Рубио и Сергея Лаврова в ООН; 04:49 – Поставки Украине ракет "Томагавк"; 05:44 – Переговоры России и Украины; 06:31 – Планы журналиста в России; XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходило с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
Кто сильнее всего влияет на Трампа и куда придётся дойти России: Санчес об Одессе и "Томагавках" для ВСУ

15:19 03.10.2025
 
Американский журналист, ведущий шоу "Эффект Санчеса" на RT Рик Санчес на XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" рассказал журналисту Украина.ру Анне Черкасовой, к чему могут привести поставки ракет "Томагавк" на Украину и готов ли Трамп принять многополярный мир. Также Санчес поделился своими впечатлениями от пребывания в России.
00:19 – Готовы ли США принять полицентричный мир?
03:43 – Встреча Марка Рубио и Сергея Лаврова в ООН;
04:49 – Поставки Украине ракет "Томагавк";
05:44 – Переговоры России и Украины;
06:31 – Планы журналиста в России;
XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходило с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР.
В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета.
На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.
