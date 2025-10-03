https://ukraina.ru/20251003/kto-silnee-vsego-vliyaet-na-trampa-i-kuda-pridtsya-doyti-rossii-sanches-ob-odesse-i-tomagavkakh-dlya-1069581779.html

Кто сильнее всего влияет на Трампа и куда придётся дойти России: Санчес об Одессе и "Томагавках" для ВСУ

Американский журналист, ведущий шоу "Эффект Санчеса" на RT Рик Санчес на XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" рассказал журналисту Украина.ру Анне

Американский журналист, ведущий шоу "Эффект Санчеса" на RT Рик Санчес на XXII Ежегодном заседании Клуба "Валдай" рассказал журналисту Украина.ру Анне Черкасовой, к чему могут привести поставки ракет "Томагавк" на Украину и готов ли Трамп принять многополярный мир. Также Санчес поделился своими впечатлениями от пребывания в России. 00:19 – Готовы ли США принять полицентричный мир? 03:43 – Встреча Марка Рубио и Сергея Лаврова в ООН; 04:49 – Поставки Украине ракет "Томагавк"; 05:44 – Переговоры России и Украины; 06:31 – Планы журналиста в России; XXII Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходило с 29 сентября по 2 октября в г. Сочи. Мероприятие объединило 140 участников из 42 стран, включая Алжир, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Китай, Казахстан, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Россию, США, Узбекистан, Эфиопию и ЮАР. В прошлые годы участники Большого Валдая обсуждали осыпание миропорядка, конец западной гегемонии и принципы будущего мироустройства, заявленные президентом России. В фокусе дискуссий этого года вставали вопросы безопасности личности и государств через укрепление их суверенитета. На Ежегодном заседании Клуб продолжил эту линию и сосредоточился на теме взаимодействия стран в новой среде, характерной для эпохи полицентричности, в которую мир окончательно вступил.

