ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
07:20 02.10.2025 (обновлено: 07:22 02.10.2025)
Российские военные нанесли удары по объектам противника в Конотопе Сумской области, сообщает 2 октября телеграм-канал Украина.ру
Он же пишет о сильном пожаре в Одессе после ударов россиян.
Кроме того, украинские телеграм-каналы сообщают о работе ПВО в Киеве.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение минувшей ночи много сообщений поступало об ударах "Геранями" по целям в Одесской области. БПЛА несколько раз били по вражеским объектам и в самой Одессе.
ВС РФ также работали по целям в Сумской области. По информации местных жителей, после ударов по объектам критической инфраструктуры в Конотопе частично отсутствует электричество, кроме того, прекращена подача электроэнергии в городе Кролевец. А поражение тяговых подстанций привело к остановке поездов.
Кроме того, неоднократно наносились удары по целям в Буче Киевской области. Также были поражены объекты в Ирпене.
