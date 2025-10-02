ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/vs-rf-udarili-po-ukraine-v-odesse-silnyy-pozhar-1069491745.html
ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар - 02.10.2025 Украина.ру
ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
Российские военные нанесли удары по объектам противника в Конотопе Сумской области, сообщает 2 октября телеграм-канал Украина.ру
2025-10-02T07:20
2025-10-02T07:22
новости
россия
одесса
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Он же пишет о сильном пожаре в Одессе после ударов россиян.Кроме того, украинские телеграм-каналы сообщают о работе ПВО в Киеве.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение минувшей ночи много сообщений поступало об ударах "Геранями" по целям в Одесской области. БПЛА несколько раз били по вражеским объектам и в самой Одессе.ВС РФ также работали по целям в Сумской области. По информации местных жителей, после ударов по объектам критической инфраструктуры в Конотопе частично отсутствует электричество, кроме того, прекращена подача электроэнергии в городе Кролевец. А поражение тяговых подстанций привело к остановке поездов.Кроме того, неоднократно наносились удары по целям в Буче Киевской области. Также были поражены объекты в Ирпене.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
одесса
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, одесса, украина
Новости, Россия, Одесса, Украина

ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар

07:20 02.10.2025 (обновлено: 07:22 02.10.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные нанесли удары по объектам противника в Конотопе Сумской области, сообщает 2 октября телеграм-канал Украина.ру
Он же пишет о сильном пожаре в Одессе после ударов россиян.
Кроме того, украинские телеграм-каналы сообщают о работе ПВО в Киеве.
Несколькими часами ранее мы писали, что в течение минувшей ночи много сообщений поступало об ударах "Геранями" по целям в Одесской области. БПЛА несколько раз били по вражеским объектам и в самой Одессе.
ВС РФ также работали по целям в Сумской области. По информации местных жителей, после ударов по объектам критической инфраструктуры в Конотопе частично отсутствует электричество, кроме того, прекращена подача электроэнергии в городе Кролевец. А поражение тяговых подстанций привело к остановке поездов.
Кроме того, неоднократно наносились удары по целям в Буче Киевской области. Также были поражены объекты в Ирпене.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияОдессаУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:20ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар
07:00Сергей Полетаев: Если европейцы собьют российский самолет, Путин уведомит Трампа об ударе по их авиабазам
06:44"Русские точно не ядерные самоубийцы". Почему Киев пугает Запад новым Чернобылем
06:30Дмитрий Выдрин о философии войны, "луночном" мышлении Трампа и гильотине Зеленского
06:20"Несчастный украинский народ подвергся грабежу" - эксперты и политики о происходящем на Украине
06:15Гавриил "Тасман" Дорошин: Сражаюсь на СВО, чтобы поехать во Францию и сказать там, что я русский
06:10Потоп на фоне декоммунизации. Что происходит в Одессе
06:05Вместо "Томагавков" ВСУ пополнится немецкими мстителями? Украина в международном контексте
06:00"Война продлится еще минимум два года": военный эксперт спрогнозировал сроки завершения конфликта
05:55"Люди умирают от голода": Ищенко объяснил, почему западные страны одна за другой признают Палестину
05:48"Надо постепенно охватывать Харьков": Евсеев заявил о необходимости отбросить ВСУ на 100 км от границы
05:42"Вынужден постоянно суетиться": Ищенко о том, почему Трамп не может безоговорочно поддерживать Израиль
05:36Дмитрий Стефанович: "С точки зрения сдерживающего эффекта с ядерным оружием ничего не сравнится"
05:24"Нам надо переходить на правый берег": военный эксперт про операцию по освобождению Херсона
05:18"Речь будет идти о массированном применении": Стефанович о реальных сценариях ядерного конфликта
05:12Эффект домино: Ищенко раскрыл, почему признание Палестины стало лавинообразным процессом
05:00Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
04:54"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
04:48Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику
04:34"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
Лента новостейМолния