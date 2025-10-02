https://ukraina.ru/20251002/vs-rf-udarili-po-ukraine-v-odesse-silnyy-pozhar-1069491745.html

ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар

ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар - 02.10.2025

ВС РФ ударили по Украине, в Одессе сильный пожар

Российские военные нанесли удары по объектам противника в Конотопе Сумской области, сообщает 2 октября телеграм-канал Украина.ру

Он же пишет о сильном пожаре в Одессе после ударов россиян.Кроме того, украинские телеграм-каналы сообщают о работе ПВО в Киеве.Несколькими часами ранее мы писали, что в течение минувшей ночи много сообщений поступало об ударах "Геранями" по целям в Одесской области. БПЛА несколько раз били по вражеским объектам и в самой Одессе.ВС РФ также работали по целям в Сумской области. По информации местных жителей, после ударов по объектам критической инфраструктуры в Конотопе частично отсутствует электричество, кроме того, прекращена подача электроэнергии в городе Кролевец. А поражение тяговых подстанций привело к остановке поездов.Кроме того, неоднократно наносились удары по целям в Буче Киевской области. Также были поражены объекты в Ирпене.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

