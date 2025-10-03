https://ukraina.ru/20251003/byvshiy-liberal-lyubyaschiy-ukrainu-menshe-chem-rossiyu-eks-premer-chekhii-babish-mozhet-vernutsya-k-vlasti-1069587958.html

Бывший либерал, любящий Украину меньше, чем Россию. Экс-премьер Чехии Бабиш может вернуться к власти

Руководство Евросоюза опасается, что на парламентских выборах в Чехии, намеченных на 3 и 4 октября, победу может одержать партия бывшего премьер-министра этой страны Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан" (ANO), а это еще больше ухудшит положение Украины

2025-10-03T16:29

2025-10-03T16:29

2025-10-03T16:29

Об этом накануне голосования пишет британский The Guardian, ссылаясь на мнение экспертов.По их словам, победа Бабиша может усилить "антиевропейский блок", в который уже входят Венгрия и Словакия. В результате это может негативно повлиять на решения Евросоюза по выделению финансовой и военной поддержки Украине.Телеканал ABC News тем временем отмечает, что партия Бабиша по всем последним опросам общественного мнения стабильно пользуется 30-процентной поддержкой населения. Этого недостаточно, чтобы контролировать парламент. При этом ANO имеет широкие возможности для формирования поствыборных коалиций и может вступить в альянс как с левыми, так и с правыми партиями, выступающими против помощи Украине, отмечает телеканал.По мнению журналистов, Бабиш может объединится с левой коалицией "Достаточно", которая состоит из четырех небольших партий во главе с Коммунистической партией Чехии и Моравии. Вторым возможным коалиционным партнером Бабиша они называют крайне правую коалицию "Свобода и прямая демократия" во главе с чешским националистом японского происхождения Томио Окамурой.Объединяет эти политические силы то, что они выступают против членства Чехии в НАТО и ЕС и поддерживают восстановление отношений с Россией.Сама партия Бабиша "Акция недовольных граждан" была основана в 2011 году как центристская, проевропейская партия. Когда ее лидер стал премьер-министром Чехии в 2017 году, его партия сдвинула свои позиции в сторону популизма, сблизившись с позицией премьера Венгрии Виктора Орбана. Сейчас ANO входит в коалицию правых сил "Патриоты за Европу" и выступает против миграции и укрепления Евросоюза.Будучи премьером, Бабиш придерживался антироссийского курса. Когда в 2021 году он ушел в оппозицию, он стал критиковать военную помощь Украине и поддержал мирную инициативу президента США Дональда Трампа.Опасения брюссельской администрации по поводу возможного возвращения Бабиша к власти связаны больше с его потенциальными поствыборными коалиционными партнерами, чем с самой его партией, рассказал в интервью Украина.ру ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Михаил Ведерников.По словам эксперта, нет никаких сомнений, что движение ANO одержит победу на парламентских выборах 3 и 4 октября, так как все соцопросы с 2022 года показывают, что оно занимает стабильное первое место в рейтинге политических партий."Проблема заключается в том, что Бабишу не удастся сформировать правительство в одиночку, и придется прибегать к помощи других политических сил. А среди его потенциальных партнеров те, кто достаточно резко выступает против военной поддержки Украины. Само движение ANO в своих документах осуждает Россию и готово оказывать помощь Киеву, но ввиду того, что им придется сформировать правительство, им придется свое отношение к Украине скорректировать", - рассказал Ведерников.По его словам, это показывает и последние предвыборные дебаты между Бабишем и действующим премьером Петром Фиалом, прошедшие 1 октября. Тогда на вопрос, будет ли его партия в случае победы продолжать оказывать помощь Украине, политик ответил, что у государства нет на это денег, напомнил эксперт."Мне кажется, что прямой помощи не будет, но Чехия будет продавать свое вооружение другим странам, например, Швеции и Дании, а они в свою очередь будут помогать Украине", - допустил Ведерников.Отвечая на вопрос, скорректирует ли Бабиш в случае победы на выборах свою позицию по отношению к России, эксперт заявил, что из риторики нового чешского руководства могут исчезнуть откровенно русофобские высказывания, но не надо ожидать, что Прага попытается наладить отношения с Москвой.Ведерников напомнил, что в период правления Бабиша с 2017 по 2021 год в российско-чешских отношениях не было никакого потепления, наоборот, за эти четыре года произошла деградация контактов."В это время произошли события, связанные с демонтажом памятников, с высылкой российских дипломатов. Все это происходило при участии самого Бабиша. Нет основании считать, что он теперь попытается налаживать контакты с Россией. Если раньше экономические контакты с Москвой Прага обосновывала экономической заинтересованностью, прежде всего, в области энергоресурсов, теперь такого интереса нет", - рассказал эксперт.По его словам, за прошедших четыре года Чехия сделала многое для диверсификации поставок энергоносителей и теперь закупает их в Норвегии, в США, в Алжире. В экономическом плане Россия для неё уже не такой интересный экономический партнер, добавил Ведерников."А с точки зрения политики с 1990-ых годов пути наших двух стран разошлись. В политическом отношении чехи всегда критически воспринимали Россию. При этом Бабиш – это чисто евроатлантический политик, который не ищет мультивекторности, как Орбан в Венгрии или Фицо в Словакии", - отметил эксперт."Бабиша Россия не интересует. Были времена, когда политики пытались выстраивать прагматичные отношения с Россией. Они политически с ней не соглашались, но искали экономическую выгоду от этих отношений. У Бабиша этого нет", - заявил Ведерников.В качестве возможных коалиционных партнеров "Акции недовольных граждан" эксперт назвал три политические силы. Первая из них – это партия "Свобода и прямая демократия", которая считается крайне правой, но на самом деле она больше популистская."Заявления у них яркие, чтобы привлечь избирателей. Но при этом они готовы на разные компромиссы", - сказал Ведерников.На втором месте находится партия правых евроскептиков "Автомобилисты для себя", а на третьем левое движение "Хватит", в чьем составе находятся бывшие коммунисты, продолжил эксперт."Коммунисты не настолько желательные партнеры для правящей коалиции, поскольку антикоммунизм – это основа всей идеологии нынешнего чешского государства", - полагает российский историк.При этом Ведерников исключил повторение в Чехии румынского сценария, когда под давлением Брюсселя были отменены результаты первого тура президентских выборов из-за победы нежелательного кандидата."Бабиш их вполне устраивает. Они не будет ставить палки в колеса, не будет выступать при голосовании в ЕС против антироссийских санкций. Но они не могут сейчас промолчать, так как действующее правительство Фиалы их больше устраивает. Оно максимально антироссийски заряженное", - подытожил Михаил Ведерников.Бабиш довольно яркий, но при этом довольно скандальный политик, отметил в интервью Украина.ру политолог, кандидат исторических наук, эксперт по странам Европы Вадим Трухачев. По его словам, основатель и лидер партии "Акция недовольных граждан" занимал второе место среди граждан Чехии по размеру своего состояния."За Бабишем тянется большой шлейф коррупционных скандалов. Кроме того, у него сложились плохие отношения с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Для нынешнего руководства ЕС он фигура нежелательная. Хотя у Бабиша нет конфликта с самым влиятельным человеком в Европе в настоящее время, а это генсек НАТО Марк Рютте", - рассказал Трухачев.По словам политолога, в глазах евробюрократии у Бабиша есть один серьезный недостаток – в конце 2023 года он сменил идеологическое направление своей партии и от либеральной проевропейской сделал из нее евроскептическую партию, вступившую в союз с Орбаном.Когда речь идет о российско-украинском конфликте, Бабиш одинаково плохо относится и к России, и к Украине, продолжил Трухачев."В Чехии это очень распространенная точка зрения. Чехия – это страна, которая приняла больше всего украинских беженцев на душу населения (400 тыс на 11 млн жителей). Бабиш поднялся сейчас именно на недовольстве населения тем, что государство много тратит на содержание этих беженцев. Он заявляет, что правительство должно заниматься прежде всего чешскими гражданами, т.е. внешняя политика не должна стоять впереди внутренней", - отметил политолог.Трухачев ожидает, что ANO соберет больше всего голосов на парламентских выборах, а дальше возможны различные варианты."Президент Петр Павел никуда не уходит, и не факт, что мандат на формирование правительства он даст самому Бабишу. Может быть, это будет его заместитель Карл Гавличек. Дальше вопрос, с кем идти в коалицию. Здесь многое зависит от того, кто пройдет в парламент", - полагает эксперт.По его словам, партию "Свобода и прямая демократия" обвиняют в русофильстве. По опросам общественного мнения она должна занять третье место, но ее в правительство не пустят ни при каких обстоятельствах, считает Трухачев."Это откровенные укроскептики. Коалиция "Хватит" тоже не очень желательный партнер, потому что в ее основе Компартия Чехии. Нужен кто-то третий, и здесь Бабишу будут навязывать одну из умерено евроатлантических партий. Это могут быть Пиратская партия, или "Старосты и независимые". При этом одной из этих партий достанется пост главы МИД, чтобы именно во внешнеполитическом направлении связать Бабишу руки", - уточнил политолог.В итоге будущее правительство Чехии может прекратить "снарядную инициативу", но полностью поставка чешского оружия на Украину не будет перекрыта, полагает Трухачев. Также эксперт ожидает, что Чехия, вслед за Словакией, может возобновить выдачу виз российским гражданам."Просто Чехия придет в естественное для нее среднее по Европе состояние отношений с Россией. Когда правительство Чехии ведет себя как правительство Польши по отношению к России это выглядит противоестественно", - подытожил Вадим Трухачев.

