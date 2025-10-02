"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии - 02.10.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251002/sandu-forsiruet-sobytiya-bukharest--tormozit-skorikov-o-raznykh-podkhodakh-v-rumynizatsii-moldavii-1069471042.html
"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии - 02.10.2025 Украина.ру
"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
Внутри прозападного лагеря существуют серьезные разногласия по вопросу объединения Молдавии с Румынией, где Бухарест предпочитает стратегию постепенной румынизации, а Кишинев стремится к сиюминутным результатам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2025-10-02T04:54
2025-10-02T04:54
новости
молдавия
кишинёв
украина
иван скориков
украина.ру
снг
нато
румыния
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058627864_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c8754d5e159917cf49fcc258628bcfa8.jpg
Эксперт, анализируя перспективы объединения, указал на тактическое различие между подходами Кишинева и Бухареста. "Взгляды на унию и решение вопроса несколько отличаются в Кишиневе и в Бухаресте", – констатировал Скориков.Он подробно пояснил эту разницу. "Стратегия Бухареста, в отличие от [президента Майи] Санду, заключается в постепенной румынизации Молдавии и долгосрочной блокады Приднестровья, чтобы оттуда уехали люди и его некому было защищать", – сказал политолог. В то же время, Скориков отметил, что "Санду форсирует события, потому что хочет войти в историю как "объединитель румынских земель, который привел Молдавию в НАТО и Евросоюз"". "Мы можем надеяться, что здравые головы в Румынии, несмотря на их антироссийские и антимолдавские настроения, форсировать эти события не станут", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
https://ukraina.ru/20250926/rostislav-ischenko-sandu-nuzhna-voyna-i-rumynskie-voyska-chtoby-podavit-lyuboe-soprotivlenie-v-moldavii-1069247881.html
молдавия
кишинёв
украина
румыния
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/05/1058627864_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_b361ed6abe5c08261847530898ea91b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, молдавия, кишинёв, украина, иван скориков, украина.ру, снг, нато, румыния, евросоюз, главные новости, аналитики, аналитика, эксперты
Новости, Молдавия, Кишинёв, Украина, Иван Скориков, Украина.ру, СНГ, НАТО, Румыния, Евросоюз, Главные новости, аналитики, Аналитика, эксперты

"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии

04:54 02.10.2025
 
© РИА Новости . Родион Прока / Перейти в фотобанкВторой тур президентских выборов в Молдавии
Второй тур президентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© РИА Новости . Родион Прока
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Внутри прозападного лагеря существуют серьезные разногласия по вопросу объединения Молдавии с Румынией, где Бухарест предпочитает стратегию постепенной румынизации, а Кишинев стремится к сиюминутным результатам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Эксперт, анализируя перспективы объединения, указал на тактическое различие между подходами Кишинева и Бухареста. "Взгляды на унию и решение вопроса несколько отличаются в Кишиневе и в Бухаресте", – констатировал Скориков.
Он подробно пояснил эту разницу. "Стратегия Бухареста, в отличие от [президента Майи] Санду, заключается в постепенной румынизации Молдавии и долгосрочной блокады Приднестровья, чтобы оттуда уехали люди и его некому было защищать", – сказал политолог.
В то же время, Скориков отметил, что "Санду форсирует события, потому что хочет войти в историю как "объединитель румынских земель, который привел Молдавию в НАТО и Евросоюз"".
"Мы можем надеяться, что здравые головы в Румынии, несмотря на их антироссийские и антимолдавские настроения, форсировать эти события не станут", — подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.
О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
26 сентября, 19:22
Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в МолдавииСанду, чтобы попытаться интегрировать Молдавию в Румынию, необходима война, потому что в таком случае возникает возможность, хотя бы теоретическая, получить на территории Молдавии румынские войска и подавить любое сопротивление.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМолдавияКишинёвУкраинаИван СкориковУкраина.руСНГНАТОРумынияЕвросоюзГлавные новостианалитикиАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:00Дороги под огневым контролем: Евсеев раскрыл, почему распутица не помешает взятию Красноармейска
04:54"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
04:48Ищенко: Украина занималась саморазрушением с момента возникновения и уничтожила свою экономику
04:34"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
04:30Штурм Красного Лимана и Северска: военный эксперт о важности синхронизации флангов
04:24"Трампу понадобилось соглашение": Ищенко раскрыл, почему сделка по редкоземам останется на бумаге
04:18"Нам не стоит опускать руки": Скориков рассказал о необходимости работы с молдавским обществом
04:12"Мы сможем беречь самое ценное": Евсеев рассказал о новой тактике применения авиабомб
04:06"Сумское направление не является приоритетным": военный эксперт о перспективах наступления ВС РФ
04:04Работа ПВО и закрытие аэропорта. Сводка опасности атак БПЛА на регионы России на 4:00
04:00Ростислав Ищенко: США и Британии нет на Украине, но там находится 700-тысячная группировка ВС РФ
03:20Дошёл до Верховного суда: эпатажный певец и блогер Шарлот пытается выйти на свободу
02:41США предоставят Киеву разведданные и подумают о дальнобойных ракетах — WSJ
02:08Смертоносный ливень: в Одессе объявили траур по погибшим из-за непогоды
01:34Евросоюз готовит вступление Украины в ЕС — глава Евросовета
01:02Смерть депутата, мальчиши-плохишы и ответ на конфискацию. Итоги 1 октября от канала Украина.ру
00:39ВС РФ окончательно зачистили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР
00:18В ряде областей угроза "красного уровня". Сводка опасности атак БПЛА на регионы России на 0:10
23:51Внутренняя борьба: СБУ ведет слежку за журналистами, критикующими окружение Зеленского
23:42Справедливое возмездие: крымчанин осужден на 14 лет за государственную измену в пользу Украины
Лента новостейМолния