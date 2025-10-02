"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии
Внутри прозападного лагеря существуют серьезные разногласия по вопросу объединения Молдавии с Румынией, где Бухарест предпочитает стратегию постепенной румынизации, а Кишинев стремится к сиюминутным результатам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Эксперт, анализируя перспективы объединения, указал на тактическое различие между подходами Кишинева и Бухареста. "Взгляды на унию и решение вопроса несколько отличаются в Кишиневе и в Бухаресте", – констатировал Скориков.
Он подробно пояснил эту разницу. "Стратегия Бухареста, в отличие от [президента Майи] Санду, заключается в постепенной румынизации Молдавии и долгосрочной блокады Приднестровья, чтобы оттуда уехали люди и его некому было защищать", – сказал политолог.
В то же время, Скориков отметил, что "Санду форсирует события, потому что хочет войти в историю как "объединитель румынских земель, который привел Молдавию в НАТО и Евросоюз"".
"Мы можем надеяться, что здравые головы в Румынии, несмотря на их антироссийские и антимолдавские настроения, форсировать эти события не станут", — подытожил собеседник Украина.ру.
