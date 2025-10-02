https://ukraina.ru/20251002/sandu-forsiruet-sobytiya-bukharest--tormozit-skorikov-o-raznykh-podkhodakh-v-rumynizatsii-moldavii-1069471042.html

"Санду форсирует события, Бухарест – тормозит": Скориков о разных подходах в румынизации Молдавии

Внутри прозападного лагеря существуют серьезные разногласия по вопросу объединения Молдавии с Румынией, где Бухарест предпочитает стратегию постепенной румынизации, а Кишинев стремится к сиюминутным результатам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

Эксперт, анализируя перспективы объединения, указал на тактическое различие между подходами Кишинева и Бухареста. "Взгляды на унию и решение вопроса несколько отличаются в Кишиневе и в Бухаресте", – констатировал Скориков.Он подробно пояснил эту разницу. "Стратегия Бухареста, в отличие от [президента Майи] Санду, заключается в постепенной румынизации Молдавии и долгосрочной блокады Приднестровья, чтобы оттуда уехали люди и его некому было защищать", – сказал политолог. В то же время, Скориков отметил, что "Санду форсирует события, потому что хочет войти в историю как "объединитель румынских земель, который привел Молдавию в НАТО и Евросоюз"". "Мы можем надеяться, что здравые головы в Румынии, несмотря на их антироссийские и антимолдавские настроения, форсировать эти события не станут", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Иван Скориков: Как только рухнет оборона ВСУ в Донбассе, режим Санду устроит агрессию в Приднестровье" на сайте Украина.ру.О том, чем может обернуться высадка натовского десанта в Приднестровье для России, Украины и Молдавии — в интервью "Ростислав Ищенко: Санду нужна война и румынские войска, чтобы подавить любое сопротивление в Молдавии".

