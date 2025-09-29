https://ukraina.ru/20250929/ruslan-kotsaba-dlya-ukrainy-luchshe-kapitulyatsiya-chem-bessmyslennaya-gibel-lyudey-1069043409.html

Руслан Коцаба: Для Украины лучше капитуляция, чем бессмысленная гибель людей

Руслан Коцаба: Для Украины лучше капитуляция, чем бессмысленная гибель людей - 29.09.2025 Украина.ру

Руслан Коцаба: Для Украины лучше капитуляция, чем бессмысленная гибель людей

Украинский журналист, узник совести и номинант Нобелевской премии мира Руслан Коцаба о разгроме пацифистских организаций на Украине, а также о борьбе, которую ведут политэмигранты.

— Руслан, что ты думаешь о созданном на Украине институте гражданских заложников и обмене между воюющими сторонами граждан Украины на граждан Украины?- Это юридический абсурд, когда граждан Украины меняют на граждан Украины. Но я, как христианский пацифист, который в свое время пошел в украинскую тюрьму, чтобы следовать заповеди Божьей "не убий", выступаю за то, чтобы обменяли всех на всех.Во-первых, это снизило бы градус ненависти, потому что основная фишка каждой воюющей стороны — делать из противника своего рода таракана, которого не жалко убить. Идет обесчеловечивание. А вот обмены пленными снижают накал, показывают, что люди — с обеих сторон. Помнишь, как в Первую мировую были так называемые пасхальные и рождественские перемирия, когда солдаты и младший офицерский состав братались, понимая, что на их крови и на горе вдов и сирот кто-то сказочно обогащается? Статистика никого не впечатляет, но стоит задуматься о конкретном человеке, над трупом которого на холмике водрузили флажок, как понимаешь, что его род прервался, что дела поколения его дедов и прадедов, которые старались сделать мир чуть-чуть лучше, были напрасны. Поэтому мне кажется, что менять пленных надо.Но Зеленскому в том проекте, который он согласился возглавить, как актер, играя роль верховного главнокомандующего и президента государственного образования под названием "Антироссия", это невыгодно. Ему нужна ненависть. Даже сейчас он добивается, чтобы окончательно разбили теплоцентрали, остатки украинской энергетики, чтобы зимой был "холодомор". Потому что чем больше ненависти, тем больше шансов, что он останется при власти.— Есть нюанс. Украины создала целый государственный проект под кураторством СБУ, ГУР и омбудсмена, который добивается обмена "пророссийских" политических. Возможно, для того чтобы выдворить из страны людей с альтернативным мнением. Их имущество чаще всего конфисковано, при обмене их лишают гражданства, у них остается судимость.— Я понимаю, о чем ты говоришь, но все равно стою на том, что обменивать надо. Всем моим знакомым, которые сейчас сидят, в том числе адвокату Светлане Новицкой, предлагали обмен — признавай вину и езжай в Россию.— Но это обман, потому что обменов почти нет. Предлагают почти всем, люди подписывают самооговор, получают сроки и на этом все.— Да, согласен. Просто я говорю о том, что многие мои знакомые, которым предложили, отказались. Правда, другие — пацифисты, которые стали врагами Зеленского из-за своей антивоенной позиции, признали вину в надежде на обмен и получили приговоры в ускоренном порядке. Исполнительного секретаря моей организации Украинское движение пацифистов Юрия Шеляженко сломали, и он пошел на сотрудничество со следствием, отдал СБУ системный блок и ноутбук с паролями, после чего им стала известна вся наша сеть. Я сразу всем сказал — кто может, удирайте. И кое-кто смог уехать. Сейчас есть небольшие группы в Ирландии, Германии, Польше, Словакии, но, понимаешь, люди там заняты тем, чтобы себя прокормить. Уже не до пацифизма. Я вот сейчас тоже даю интервью в перерыве между дневной и ночной сменами. Короче, все это прискорбно, а по ситуации с Шеляженко я могу только сказать, что назвался груздем, полезай в кузовок. В то же время кто я, чтобы его винить? В СБУ знают, как ломать людей.— Для этого чаще всего даже пытки не нужны.— Они его и не пытали. Только морально. Я же помню, как ко мне поворачивали монитор, показывали страницу в соцсетях, где фото дочерей и жены, и говорили очень вежливо: Руслан Петрович, у вас же два высших образования, вы кандидат наук, неужели вы не понимаете, что живым отсюда не выйдете? И так спокойно улыбается. Они там все, чтобы плохое слово не говорить, редиски. Нормальный человек туда работать не пойдет. Так вышло, что я за свою жизнь общался с четырьмя главами СБУ, с десятком генерал-майоров и с четырьмя-пятью генерал-лейтенантами, поэтому я знаю. Просто мой бывший одногруппник, который с первого курса был стукачом КГБ, а потом в 1992 году пошел в высшую школу СБУ в Киеве и из стукача переквалифицировался в опера — это Виктор Ягун. Он сейчас генерал-лейтенант и работает в ГУР советником Буданова*. Нет никого более продажного и аморального, чем работник украинской спецслужбы. Это доказано историей, это правда.— Понятно, что политбеженцам не до пацифизма, но неужели в Америке — стране победившей демократии — нет никого, кто бы озаботился вопросом нарушения прав человека на Украине? Они же там по всему миру озабочены.— Слово "озабочены" — это как раз то, что их полностью характеризует. Поначалу я здесь в Штатах находил на работе подмену, брал за свои деньги билет на автобус и ехал ночным, более дешевым, рейсом из Нью-Йорка в Вашингтон. Там собиралась некая тусовка, в основном левая, которая защищала Джулиана Ассанжа, когда он был в Британии под арестом, а меня называла украинским Ассанжем. Я хотел их отблагодарить своим участием в их деятельности. Но сейчас эта тусовка разругалась внутри себя по теме Израиля и Сектора Газа. Есть еще одна более-менее адекватная тусовка — типа либертарианцы из фонда Рона Пола. Я на их съезде в Вашингтоне тоже был, но толку мало. В Штатах, по сути, законсервирована двухпартийная система, даже такой богач как Илон Маск хотел создать третью партию, чтобы разорвать этот порочных круг, когда чередуются демократы и республиканцы, и не смог. Все осталось на уровне разговоров. С другой стороны, по сравнению с Украиной, где сейчас нет журналистики, нет правозащиты, где за критику власти, да просто за инакомыслие, тебя могут убить либо бросить за решетку, здесь весьма демократично.Кстати, те, кто на Украине занимается этой грязной работой, они же альтернативно одаренные в плане интеллектуальных способностей. Эсбэушники сейчас говорят, что законным образом сообщили мне заочно о подозрении, потому что я в Москве и являюсь агентом ФСБ. Получается, они не знают, как пользоваться "Гуглом". В противном случае было бы несложно выяснить, что я законно нахожусь в Америке, что подал заявление на признание меня политическим беженцем, что сотрудничаю с американской миграционной инспекцией, которая хочет узнать все о моем преследовании со стороны СБУ. Но они не хотят ничего выяснять, их мозги заняты выдумыванием схем, где бы хапнуть побольше, пока война не закончилась.— Получается, бороться некому?— Ты знаешь, что я был основателем и главой Украинского движения пацифистов. В прошлом году это движение номинировали на Нобелевскую премию мира, о чем уже мало кто знает. Более того, адвокат Светлана Новицкая, которая сегодня сидит за решеткой и защищает меня по видеосвязи из Львовского СИЗО, была моим первым заместителем в Украинском движении пацифистов и от имени организации обжаловала в судах запредельные по своей юридической безграмотности решения власти о продлении военного положения, о насильственной мобилизации. И совсем никто не знает, что я выиграл в ЕСПЧ и Украина выплатила мне больше 100 тысяч гривен компенсации за незаконный арест.Я к чему веду? К тому, что о реальных делах мало кто знает. Но, как я уже сказал, организация разгромлена, ее члены сидят или находятся в политэмиграции, мои площадки в соцсетях уничтожены. А одному воевать против системы? Тем более, когда нацисты, которые сидят где-то в Польше и за деньги Госдепа, которые им дали еще при Байдене, через свои ботофермы пишут жалобы на мои ресурсы в "Ютубе" и других местах. Кто я такой, чтобы этому в одиночку противостоять? Сейчас мне говорят, Руслан, люди уже готовы тебя услышать, они прозревают, но я отношусь к этому скептически — я уже 10 лет одно и то же говорю, что лучше плохой мир, чем хорошая война, что не стоит отдавать жизнь за эту власть. Если бы в свое время слушали таких, как я, у нас была бы страна, энергетика, инфраструктура и не было бы двух миллионов трупов. Страшно себе даже представить, что такое 370 млрд госдолга. Сколько на эти миллиарды можно было бы сделать всего хорошего, а их превратили в гниющие в лесопосадках трупы, останки производств, разбитые дорожные развязки.А еще оставшиеся ребята, которые называют себя журналистами либо правозащитниками, и которые сегодня устраивают скандалы со списками политзеков, пытаются привлечь меня каждый на свою сторону. Но я говорю, ребята, нас, которые в относительной безопасности могут шатать режим Зеленского, осталось так мало, и вы хотите, чтобы мы между собой разругались? Ведь так и получается. Поэтому, когда мне рассказывают, что, например, Монтян против Шария из-за каких-то списков, я говорю — меня нет в этих списках, но мне хватает того, что я признан узником совести Amnesty International*, я выиграл в ЕСПЧ, меня номинировали на Нобелевскую премию мира. И я знаю, что те истины, о которых я говорю уже больше десяти лет, помаленьку дойдут до людей. Каждая война заканчивается за столом переговоров. Пусть даже это будет капитуляция, главное, чтобы прекратили стрелять, чтобы не гибли люди. Пока мы говорим, сколько гибнет пацанов? Зачем? За что? Это абсурд. Казалось бы, что нам делить?— А что вообще людям делить?— Об этом я и говорю. Когда я приехал в Штаты, на Брайтон, меня сначала все раздражало: крысы, лязгающий поезд метро над головой, отсутствие документов, отсутствие работы, "корона", которую я подхватил. Но, знаешь, сейчас мне здесь нравится. Нравится то, что здесь никто не смотрит ни на твою национальность, ни на твой язык — только человек ты или нет. Местные ужасаются, когда я показываю им фотографию из Украины, где учитель посадил в угол девочку с косичками за то, что она на перемене разговаривает на русском языке. Здесь очень много евреев и они хорошо понимают, к чему такие практики привели в свое время и к чему обязательно приведут.Буквально 10 лет назад во Львове, в Ивано-Франковске более деликатно относились к русскоязычным туристам, несмотря на накопленные на уровне анекдотов националистические мифы, которые стимулировались спецслужбами и политиками. Политиканами, конечно, которые идут на поводу у самой низменной части своего электората. Они все превратились в мясников. И я не только об Украине говорю, сейчас во всем мире такая тенденция. Руководителями государств становятся шоумены, артисты, клоуны… Я понимаю, что профессиональные политики и сами приложили к этому руку, раз люди перестали им верить. Если тот же Трамп — бизнесмен и шоумен без политического бэкграунда — дважды становится президентом США, стоит задуматься, почему избиратели дают отлуп таким профессиональным политикам, как Байден. Почему Америка вдруг стала "красной", то есть проголосовала за республиканцев? Потому что люди пресытились ЛГБТ*-флажками на каждой школе, пресытились тем, что боксер почувствовал себя женщиной и ему позволили боксировать с женщинами. Америка дружно проголосовала против повестки, которую насаждали демократы, потому что Трамп сказал, что есть только два пола: мужской и женский. Я, как дипломированный биолог, это точно знаю, а, если человек идентифицирует себя как Наполеон, Пифагор или, скажем, Сталин, его отправляют в психушку. Здесь же государство оплачивают операцию тому, кто решил, что он… Ладно, не хочу об этом, а то прослыву ксенофобом и расистом. Здесь нельзя говорить о цвете кожи чувака, который в метро зарезал 23-летнюю украинку.— Да, но при этом почему-то можно поддерживать страну, в которой половине населения запрещают разговаривать на родном языке и заставляют переходить в другую веру.— Это цинизм. Американская власть, как и всякая власть, цинична. Но здесь хотя бы есть так называемая политическая ответственность в виде смены власти, а Зеленский закапсулировался и превратился в диктатора. Я уже не говорю о попрании всех демократических прав и свобод, которые даны нам от рождения и зафиксированы в Конституции. Но я думаю, что кураторы, которые поставили Зеленского вершить их волю, многое вынесут из непальских событий. В Украине народ не просто выйдет на улицу, он выйдет со стрелковым оружием, боевым опытом и посттравматическим синдромом. И тогда начнется охлократия, которая хуже анархии, толпа сожжет весь правительственный квартал и развесит на киевских каштанах по Крещатику всех этих Миндичей, Зеленских и Ермаков.— Ты не думаешь, что этих вышедших просто перестреляют? Сейчас не Янукович у власти.— Ну, если, допустим, народ небольшими такими группами, по 120-150 тысяч человек, пойдет на Банковую…— Такие группы кто-то должен организовать, сами они никогда не выходят.— Спорный вопрос. Говорят, что людей в соцсетях организовывают, но в Непале люди вышли при отключенных соцсетях. Я, кстати, противник таких действий, я считаю, что власть надо менять демократическим способом, просто не всегда это возможно. А так понятно, ну перевешают тэцэкашников, разграбят их дома и усадьбы Зеленских и Миндичей. У Зеленского наверняка золотой парашют от кураторов, и он убежит. Допустим остальных, поменьше калибром, уничтожат, потому что народный гнев должен куда-то выплеснуться, но дальше что? Энергетики нет, инфраструктуры нет, экономики нет, финансовая зависимость полнейшая на ближайшие 40-50 лет с этими сотнями миллиардов международных долгов, миллионы беженцев, вынужденная миграция, 80% которой уже никогда не вернется в свою страну, так как некуда возвращаться, и плюс, как говорят, почти 2 миллиона потерь: пропавших без вести и тех, которые оставили после себя только холмики с флажком на кладбище. Они ни своей семье, ни свой стране никак не помогли тем, что их утилизировали политики в своих бизнес-интересах. Как это горько ни звучит, но это сермяжная правда войны, особенно такой войны, в которой Украина выступает орудием в конфликте НАТО и России. Воюет не Украина, воюют Украиной.*лица и организации, признанные в РФ террористическими и экстремистскими**нежелательная в РФ организацияПодробнее о жизни в США, об адвокатах-правозащитниках, которые сидят в тюрьмах, и о том, почему граждане Украины больше ничем не обязаны своему государству — в материале "Руслан Коцаба: Моя Украина превратилась в концлагерь".

