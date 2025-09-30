"Готовьтесь к худшему". Украинские и российские эксперты обсуждают коварство Трампа - 30.09.2025 Украина.ру
"Готовьтесь к худшему". Украинские и российские эксперты обсуждают коварство Трампа
"Готовьтесь к худшему". Украинские и российские эксперты обсуждают коварство Трампа
В украинском экспертном сообществе обсуждают, какую позицию на самом деле занимают в конфликте Трамп и США и думают над тем, чего ожидать украинцам
Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя известное заявление Трампа о том, что Киев будто бы может победить, истощить Россию, отметил, что тем самым Трамп загнал Европу в ловушку — ЕС оказался в позиции ответственного за завершение войны, а Трамп… он будет продавать оружие.Европа рассчитывала на то, что США сами вмешаются в войну, например, введя миротворческий контингент. И теперь страны ЕС на распутье — в частности, в таком вопросе, сбивать ли им российские БПЛА. В результате риторика европейских лидеров стала куда более умеренной — мол, будем сбивать, если они будут представлять угрозу…Вообще Трамп — талантливый лицедей, он попытался всех разыграть, считает политолог. По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, американский президент по-прежнему считает, что на Украине идёт не его война, но "война Байдена" - и действует соответственно. А угроза провала миротворческих инициатив могла сделать войну уже "войной Трампа" - отсюда такой кульбит.В целом его позиция не изменилась, Трамп и ранее считал, что Европа должна брать на себя больше в украинском конфликте. Ловушка сработала, при этом и Киев оказался в сложном положении — ему предложено продемонстрировать, что заявления о возможности громить противника и наступать являются не пустыми словами.Европа тоже не готова решать вопрос военным путём без участия США, сказал эксперт. Он подвёл итог: "Нас ждут очень тяжёлые ближайшие два месяца", поскольку противостоящие стороны будут действовать более динамично, чтобы продемонстрировать какие-то успехи.Ермолаев добавил, что США не являются благотворительной организацией и просто так помогать не будут. И напомнил о проговорке Марка Рубио — тот дал журналистам цитату, что "Украине нужно идти на сделку"."И как это сочетать с тем, что Трамп наговорил о возможности победы?", - сказал политолог. Он не исключил, что Трамп и его команда, видя, что мира не удаётся достичь "мытьём", решила пойти путём "катания" - пусть война продлится, пусть заведёт противоборствующие стороны в новые тупики или кризисы, а потом Трамп приедет "на белом коне с тезисом "астанавитесь!". Но ожидать этого можно ближе к Новому году.Экс-премьер Украины Николай Азаров в миролюбие команды Трампа верит не очень, он задаёт уместные вопросы: если Россия, по мнению Трампа, действует как "бумажный тигр", то почему же сам Вашингтон вооружается до зубов? И почему в контексте утверждений о слабости РФ, Вашингтон требует от европейских союзников значительно увеличить военные расходы?Получается, что "триллионы будут расходоваться на то, чтобы сдерживать якобы бумажного тигра", заявил политик в своём блоге. И сделал вывод: "Словом, у Трампа нет никакой глубокой стратегии".Что до Зеленского, пришедшего на обещаниях достичь мира, то сейчас мир для него опасен и потому неприемлем."То есть Зеленский должен объявить: "я ухожу, потому что я привел Украину к реальной катастрофе.Поэтому я дальше не могу пребывать на занимаемой мной должности, тем более, что у меня исчерпан конституционный срок пребывания.Мне надо передать власть другому руководителю, который смог бы установить мир".Ведь Зеленский пришел с обещанием мира, когда избирался. Ведь он за практически 7 лет ничего не сделал.Значит, надо сдавать свои бразды правления.А еще бы лучше ответить перед народом Украины за все то, что он совершал", - оценил ситуацию Азаров.Он также подчеркнул, что из создавшейся ситуации есть два выхода: либо компромиссный мир, условия которого, впрочем, будут критиковать как на Украине, так и в России, либо капитуляция."Для капитуляции необходимо полное поражение противоборствующей стороны. Наверное, это возможно", - предположил политик, добавив, что трудно сказать, в какие сроки, но это даже ни дни, ни недели, ни месяцы - "это, наверное, годы".Впрочем, в любой день могут произойти непредвиденные события. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что инциденты с залетевшими в Европу неопознанными беспилотниками (намекают, что они могут быть российскими, но в МИД РФ такие предположения отвергают и говорят, что Россия не имеет планов нападать на страны НАТО) показали, что Европа к такому крутому повороту пока не готова — европейцы далеко не в лучшей форме, поэтому для них лучше, чтобы Украина воевала подольше, давая странам ЕС время для перевооружения и подготовки.В свою очередь, Кремль дал понять, что способен воевать долго. И тот факт, что Китай и Индия покупают российские энергоносители, говорит о том, что такая готовность действительно есть. А Украина? ВСУ испытывают острую нехватку в пехоте, вообще в людях. И при определённых условиях фронт может просто посыпаться.Тем временем ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику подконтрольной Киеву Украины, отметил в своем видеоблоге бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, Он предупредил своих зрителей — готовьтесь, будут провал за провалом. Киев не получил никаких гарантий безопасности, Трамп не ввёл санкции против РФ, предложив сделать это сначала странам ЕС.По мнению экс-советника, Украина, Зеленский, Умеров или премьер Свириденко - уже вообще Трампа не интересуют, он ведь уже пожелал всем "всего хорошего". А сам сосредоточился на борьбе с наркокартелями в Колумбии и Венесуэле (да и про нефть не будем забывать — ред.).Что будет с Украиной?"Готовьтесь к худшему, будет самый худший сценарий", - предостерёг Соскин сограждан. Он добавил, что денег в украинском бюджете нет, уже скоро нечем будет платить военнослужащим в ВСУ, да народ терпеть не будет (особенно если вспомнить о том, как беспредельно действуют ТЦК). Так что впереди много "интересного".Знает ли Зеленский о реальном положении дел? Андрей Золотарёв в эфире одного из каналов высказал мнение, что Зеленский "попал в окружение", и это его окружение даёт ему приукрашенную картинку ситуации - "но реальность постучится в дверь".* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Позволили себе сойти с ума". Что говорят украинские эксперты о происходящем в их стране И в статье Василия Стоякина "Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке"
"Готовьтесь к худшему". Украинские и российские эксперты обсуждают коварство Трампа

10:41 30.09.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
В украинском экспертном сообществе обсуждают, какую позицию на самом деле занимают в конфликте Трамп и США и думают над тем, чего ожидать украинцам
Украинский политолог Андрей Ермолаев, комментируя известное заявление Трампа о том, что Киев будто бы может победить, истощить Россию, отметил, что тем самым Трамп загнал Европу в ловушку — ЕС оказался в позиции ответственного за завершение войны, а Трамп… он будет продавать оружие.
Европа рассчитывала на то, что США сами вмешаются в войну, например, введя миротворческий контингент. И теперь страны ЕС на распутье — в частности, в таком вопросе, сбивать ли им российские БПЛА. В результате риторика европейских лидеров стала куда более умеренной — мол, будем сбивать, если они будут представлять угрозу…
Вообще Трамп — талантливый лицедей, он попытался всех разыграть, считает политолог. По его мнению, высказанному в эфире одного из каналов, американский президент по-прежнему считает, что на Украине идёт не его война, но "война Байдена" - и действует соответственно. А угроза провала миротворческих инициатив могла сделать войну уже "войной Трампа" - отсюда такой кульбит.
В целом его позиция не изменилась, Трамп и ранее считал, что Европа должна брать на себя больше в украинском конфликте. Ловушка сработала, при этом и Киев оказался в сложном положении — ему предложено продемонстрировать, что заявления о возможности громить противника и наступать являются не пустыми словами.
Европа тоже не готова решать вопрос военным путём без участия США, сказал эксперт. Он подвёл итог: "Нас ждут очень тяжёлые ближайшие два месяца", поскольку противостоящие стороны будут действовать более динамично, чтобы продемонстрировать какие-то успехи.
Ермолаев добавил, что США не являются благотворительной организацией и просто так помогать не будут. И напомнил о проговорке Марка Рубио — тот дал журналистам цитату, что "Украине нужно идти на сделку".
"И как это сочетать с тем, что Трамп наговорил о возможности победы?", - сказал политолог. Он не исключил, что Трамп и его команда, видя, что мира не удаётся достичь "мытьём", решила пойти путём "катания" - пусть война продлится, пусть заведёт противоборствующие стороны в новые тупики или кризисы, а потом Трамп приедет "на белом коне с тезисом "астанавитесь!". Но ожидать этого можно ближе к Новому году.
Экс-премьер Украины Николай Азаров в миролюбие команды Трампа верит не очень, он задаёт уместные вопросы: если Россия, по мнению Трампа, действует как "бумажный тигр", то почему же сам Вашингтон вооружается до зубов? И почему в контексте утверждений о слабости РФ, Вашингтон требует от европейских союзников значительно увеличить военные расходы?
Получается, что "триллионы будут расходоваться на то, чтобы сдерживать якобы бумажного тигра", заявил политик в своём блоге. И сделал вывод: "Словом, у Трампа нет никакой глубокой стратегии".
Что до Зеленского, пришедшего на обещаниях достичь мира, то сейчас мир для него опасен и потому неприемлем.
"То есть Зеленский должен объявить: "я ухожу, потому что я привел Украину к реальной катастрофе.
Поэтому я дальше не могу пребывать на занимаемой мной должности, тем более, что у меня исчерпан конституционный срок пребывания.

Мне надо передать власть другому руководителю, который смог бы установить мир".

Ведь Зеленский пришел с обещанием мира, когда избирался. Ведь он за практически 7 лет ничего не сделал.

Значит, надо сдавать свои бразды правления.

А еще бы лучше ответить перед народом Украины за все то, что он совершал", - оценил ситуацию Азаров.
Он также подчеркнул, что из создавшейся ситуации есть два выхода: либо компромиссный мир, условия которого, впрочем, будут критиковать как на Украине, так и в России, либо капитуляция.
"Для капитуляции необходимо полное поражение противоборствующей стороны. Наверное, это возможно", - предположил политик, добавив, что трудно сказать, в какие сроки, но это даже ни дни, ни недели, ни месяцы - "это, наверное, годы".
Впрочем, в любой день могут произойти непредвиденные события. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что инциденты с залетевшими в Европу неопознанными беспилотниками (намекают, что они могут быть российскими, но в МИД РФ такие предположения отвергают и говорят, что Россия не имеет планов нападать на страны НАТО) показали, что Европа к такому крутому повороту пока не готова — европейцы далеко не в лучшей форме, поэтому для них лучше, чтобы Украина воевала подольше, давая странам ЕС время для перевооружения и подготовки.
В свою очередь, Кремль дал понять, что способен воевать долго. И тот факт, что Китай и Индия покупают российские энергоносители, говорит о том, что такая готовность действительно есть. А Украина? ВСУ испытывают острую нехватку в пехоте, вообще в людях. И при определённых условиях фронт может просто посыпаться.
Тем временем ВС РФ уничтожают железнодорожную логистику подконтрольной Киеву Украины, отметил в своем видеоблоге бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, Он предупредил своих зрителей — готовьтесь, будут провал за провалом. Киев не получил никаких гарантий безопасности, Трамп не ввёл санкции против РФ, предложив сделать это сначала странам ЕС.
По мнению экс-советника, Украина, Зеленский, Умеров или премьер Свириденко - уже вообще Трампа не интересуют, он ведь уже пожелал всем "всего хорошего". А сам сосредоточился на борьбе с наркокартелями в Колумбии и Венесуэле (да и про нефть не будем забывать — ред.).
Что будет с Украиной?
"Готовьтесь к худшему, будет самый худший сценарий", - предостерёг Соскин сограждан. Он добавил, что денег в украинском бюджете нет, уже скоро нечем будет платить военнослужащим в ВСУ, да народ терпеть не будет (особенно если вспомнить о том, как беспредельно действуют ТЦК). Так что впереди много "интересного".
Знает ли Зеленский о реальном положении дел? Андрей Золотарёв в эфире одного из каналов высказал мнение, что Зеленский "попал в окружение", и это его окружение даёт ему приукрашенную картинку ситуации - "но реальность постучится в дверь".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё - в обзоре Сергея Зуева "Позволили себе сойти с ума". Что говорят украинские эксперты о происходящем в их стране
И в статье Василия Стоякина "Трамп и война: как "миротворец" стал "разжигателем", и кое-что о "большой сделке"
