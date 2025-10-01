https://ukraina.ru/20251001/vs-rf-udarili-po-tselyam-v-kieve-i-kharkovskoy-oblasti-1069435103.html
Российские военные этим утром нанесли удар по целям Вооруженных сил Украины в Киеве, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, российские "Герани" поразили цели в Харьковской области. Как пишут военные телеграм-каналы, целью удара по Харькову могла быть ТЭЦ-5.Несколькими часами ранее мы писали, что ВКС России нанесли серию ударов по целям в Харькове и Харьковской области управляемыми авиабомбами.По информации местных каналов, взрывы гремели на окраинах Харькова, на местах прилётов наблюдаются пожары. Поражение объектов энергетики вызвало перебои со светом в Харьковской области.Ранее о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги в своём телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Накануне днем БПЛА "Герань" нанесли удары по вражеским объектам в Холодногорском районе Харькова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
новости, харьков, харьковская область, россия, игорь терехов, вкс
Новости, Харьков, Харьковская область, Россия, Игорь Терехов, ВКС
ВС РФ ударили по целям в Киеве и Харьковской области
07:17 01.10.2025 (обновлено: 07:24 01.10.2025)
Российские военные этим утром нанесли удар по целям Вооруженных сил Украины в Киеве, передает 1 октября телеграм-канал Украина.ру
Кроме того, российские "Герани" поразили цели в Харьковской области. Как пишут военные телеграм-каналы, целью удара по Харькову могла быть ТЭЦ-5.
Несколькими часами ранее мы писали, что ВКС России нанесли серию ударов по целям в Харькове и Харьковской области управляемыми авиабомбами.
По информации местных каналов, взрывы гремели на окраинах Харькова, на местах прилётов наблюдаются пожары. Поражение объектов энергетики вызвало перебои со светом в Харьковской области.
Ранее о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги в своём телеграм-канале сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Накануне днем БПЛА "Герань" нанесли удары по вражеским объектам в Холодногорском районе Харькова.
