Президент Польши одним законопроектом ударил по бандеровцам и политическим оппонентам

Президент Польши Кароль Навроцкий внёс законопроект, криминализирующий бандеровскую идеологию. Правительство страны, благоволящее украинским националистам, оказалось перед классической "вилкой".

2025-10-01T05:47

Основными целями поправок к закону об Институте национальной памяти и Уголовному кодексу, которые в понедельник, 29 сентября, президент Польши Кароль Навроцкий передал в Сейм (парламент) страны, является криминализация пропаганды бандеризма.Как указано в пояснительной записке, в законе об Институте национальной памяти – Комиссии по преследованию преступлений против польского народа предлагается "уточнение положений, определяющих понятие преступлений, совершённых членами и пособниками Организации украинских националистов* фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии*, а также других украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом, с целью противодействия распространению ложных утверждений в этой области"."Введение предлагаемого изменения будет способствовать более эффективному ведению уголовных дел против лиц, отрицающих участие ОУН* фракции Бандеры и УПА* в преступлениях геноцида", – говорится в пояснении. Тут следует отметить два момента: Институт национальной памяти Польши в расследовании таких преступлений выполняет функции прокуратуры, а этнические чистки поляков, осуществлённые украинскими националистами в годы Второй мировой войны на Волыни и в Галичине, в Польше признаны геноцидом.Поданный Навроцким законопроект предлагает также внесение изменений в Уголовный кодекс Польши. Изменения предусматривают добавление в статью 256, устанавливающую наказание до 3 лет лишения свободы за пропаганду тоталитарных режимов и разжигание ненависти на национальной основе, следующей фразы: "Такому же наказанию подлежит тот, кто публично пропагандирует (…) идеологию Организации украинских националистов* фракции Бандеры и Украинской повстанческой армии* (…)"."Для Польши бандеризм имеет особое и болезненное значение. Он был направлен непосредственно против поляков, проживавших на Восточных Кресах (ныне Западная Украина – прим.), которые были признаны препятствием на пути реализации националистического видения Украины. Память о Волынской резне и других преступлениях остаётся неотъемлемой частью польской истории и коллективной идентичности", – подчёркнуто в пояснительной записке к законопроекту.Сам Кароль Навроцкий в большом интервью Radio Zet заявил, что Польша поддерживает Украину, но бандеризм и красно-чёрный флаг должны быть запрещены в польских общественных пространствах. На вопрос журналиста, не боится ли Навроцкий реакции мирового сообщества на проект закона о запрете пропаганды бандеризма в Польше, президент ответил весьма резко."Я не боюсь реакции Киева. Не боюсь реакции других европейских столиц. Меня интересует мнение поляков. Я не случайно повторял это во время предвыборной кампании – "сначала Польша, сначала поляки". Бандеризм – это символ памяти о чём-то абсолютно трагическом в истории моей нации, и какой будет реакция мира, мне абсолютно безразлично", – сказал он."С одной стороны, мы поддерживаем Украину, я думаю, что в этом нет никаких сомнений. Но с другой стороны, символы бандеризма и красно-чёрный флаг следует просто выбросить из польского публичного пространства, и относиться к ним как к символу идеологии, которая убила по меньшей мере 120 тысяч моих сограждан. У украинцев с этим проблема. Это, пожалуй, самая важная и единственная проблема в отношении к войне сегодня. Но у нас, в Польше, не должно быть таких флагов, так же, как у нас нет свастики, нет флага Советского Союза. Поэтому мы не хотим иметь красно-чёрный флаг, который является символом в публичном пространстве, и хотим наказать за его использование", – подчеркнул Кароль Навроцкий.По мнению главного редактора польского портала Strajk Мачея Вишнёвского, президент Польши сделал беспроигрышный шаг, внеся упомянутый законопроект. "Независимо от результатов голосования в Сейме, Навроцкий окажется в выигрыше. Если правящая коалиция отвергнет этот законопроект, то Навроцкий направит против неё существующие в Польше антиукраинские настроения, и продемонстрирует, что эта коалиция не думает об интересах поляков. Если же для поддержки законопроекта найдётся большинство голосов в Сейме, то выигрыш президента будет ещё более очевиден, и Навроцкий будет позиционировать себя как вождь "антиукраинского крестового похода" и страж польского патриотизма", – заявил Вишнёвский в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.Польский журналист считает, что президентский законопроект может поддержать часть депутатов от правящей коалиции, причём не только от Польской народной партии вице-премьера, министра обороны Владислава Косиняка-Камыша или партии "Польша 2050" спикера Сейма Шимона Головни. "За него вполне могут проголосовать и отдельные депутаты от "Гражданской коалиции" премьера Дональда Туска, в первую очередь потому, что правящая коалиция попросту трещит по швам. В таких условиях всё легче найти депутатов, готовых поддержать президентский законопроект вместе с оппозиционной ныне партией "Право и Справедливость" (ПиС), выдвиженцем которой является Навроцкий. Они могут рассчитывать на благодарность как со стороны ПиС, которая с высокой вероятностью выиграет следующие парламентские выборы, так и со стороны самого президента. По крайней мере, такая "морковка" для колеблющихся депутатов существует", – отметил Вишнёвский.По его мнению, если законопроект Навроцкого всё же будет проголосован и вступит в силу, он станет формальным инструментом в руках всех тех, кто хотел бы взять под присмотр излишне ревностных граждан Украины, пребывающих в Польше. "Этим людям кажется, что под предлогом войны с Россией можно продвигать в нашей стране разные крайние идеи типа бандеризма. И если появится правовой инструмент для борьбы с этим, его, безусловно, нужно использовать", – сказал польский журналист.При этом на данный момент Мачей Вишнёвский считает маловероятным создание в среде украинских иммигрантов в Польше какой-либо структуры, явно стоящей на позициях бандеризма. "Дело не только в том, что Украина проигрывает войну. Подобные идеи не имеют поддержки среди самих украинцев, которые в подавляющем большинстве приехали в Польшу, чтобы заработать денег, остаться тут или поехать дальше на Запад. Они не заинтересованы в политических авантюрах и не подвержены какой-то излишней радикализации – подобная деятельность характерна для отчаявшихся людей или идеологических диверсантов, с которыми нужно бороться", – уверен главред портала Strajk.Вот только правительство Польши к такой борьбе явно не готово – скорее наоборот. Как раз 29 сентября стало известно, что прокуратура польской столицы отказала в возбуждении дела в связи с демонстрацией флага ОУН*-УПА* во время концерта белорусского рэпера Макса Коржа в августе 2025 года в Варшаве. Об этом прокуратура сообщила в ответ на запрос депутата Сейма от партии "Право и справедливость" Дариуша Матецкого, причём обоснование такого решения не приведено.Депутат от ПиС назвал такое решение прокуратуры "невероятным скандалом" и сообщил, что направил запросы министру юстиции и генеральному прокурору Польши. "Я требую ответа: кто был прокурором, ответственным за это решение? Почему не указана его фамилия? Можно ли в Польше безнаказанно пропагандировать бандитизм? Поляки должны знать правду. Мы не позволим релятивизировать преступления и скрывать виновных в таких решениях", – заявил Матецкий.Напомним, что именно после публичного размахивания красно-чёрным флагом на концерте в Варшаве, где присутствовали более 100 тысяч зрителей, Кароль Навроцкий призвал к запрету бандеровской символики. Законопроект относительно этого президент Польши анонсировал 25 августа, после чего неназванные украинские дипломаты пригрозили ему "реакцией"*Организации, деятельность которых признана в РФ экстремистской и террористической, запрещены на территории РФ

