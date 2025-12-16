Битва за Киев и 40 лет фильму "Контрудар"
Немцы сдали Киев без боя, но, дождавшись, пока советские войска исчерпают наступательные возможности, попытались исправить ситуацию. Тщетно. 22 декабря 1943 года завершилась Киевская оборонительная операция, окончательно закрепившая за нами столицу УССР. Кроме того, эта операция стала переломной в полном освобождении Украины
В 1985 году на киностудии им. Довженко, к 40 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сняли фильм "Контрудар", посвящённый событиям этих героических дней.
В первой половине ноября, в ходе Киевской наступательной операции, войска 1-го Украинского фронта в составе: 13-й, 60-й, 38-й, 40-й, 27-й армий; 3-й гвардейской танковой и 2-й воздушной армий под общим командованием генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина вышли на рубеж Чернобыль – Малин – Житомир – Фастов – Стайки, глубоко вклинившись в немецкую оборону на стыке групп армий "Центр" и "Юг" и создав, таким образом, на правом берегу Днепра большой плацдарм.
Командование Вермахта решило контрнаступлением восстановить линию обороны по Днепру и с этой целью спланировало окружение и уничтожение житомирской группировки войск фронта с последующим наступлением на Киев.
Главный удар наносился с юга, из района юго-западнее Фастова на Брусилов, второй — из района северо-западнее Житомира на Радомышль. К контрнаступлению командующий группой армий "Юг" генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн привлёк 15 дивизий, в том числе 7 танковых и 1 моторизированную 4-й танковой армии Вермахта.
В Ставке Верховного Главнокомандующего своевременно раскрыли замысел врага. Установив сосредоточение основной танковой группировки противника к югу и юго-западу от Фастова, 12 ноября командующему фронтом поступил приказ: временно приостановить наступление к западу от Житомира и не допустить прорыва противника в направлении Фастов – Киев.
С 13 ноября войска фронта своим центром и левым крылом перешли в оборону, а правым крылом, 13-я и 60-я армии, продолжали наступление. Уже с 8 ноября противник начал предпринимать контратаки в направлениях Триполья – Фастова – Корнина, а 15 ноября, когда советские войска ещё не завершили подготовку оборонительного рубежа, немцы начали контрнаступление широким фронтом от Житомира до Фастова, стремясь выйти на шоссе Житомир — Киев.
Под натиском немецких войск, которые значительно превосходили силы обороняющихся, соединения 38-й армии вынужденно отступили на север. Под угрозой окружения оказался левый фланг 60-й армии.
17 ноября восточнее Коростышева немецкие войска перерезали шоссе Житомир – Киев и повернули свои танки в направлении на Киев. На следующий день в районе Житомира сходящимися ударами с юга и запада Манштейну удалось окружить часть сил 60-й армии.
Харий Лиепиньш в роли фельдмаршала Эриха фон Манштейна (справа). Кадр из фильма "Контрудар"
Харий Лиепиньш в роли фельдмаршала Эриха фон Манштейна (справа). Кадр из фильма "Контрудар"
20 ноября, оставив Житомир, нашим войскам удалось вырваться из окружения.
23 ноября 38-я армия, фланги которой оказались в глубоком охвате противника, по приказу командующего фронтом генерала Ватутина, оставила Брусилов и отошла на подготовленный рубеж в 8-10 км к востоку от города.
Николай Фёдорович принимал энергичные меры к отражению ударов. В район севернее и восточнее Брусилова он перебросил отошедшую из-под Фастова 3-ю гвардейскую танковую армию и сосредоточил переданный фронту из резерва Ставки стрелковый корпус 1-й гвардейской армии.
15-17 ноября с Букринского плацдарма на участок Фастов – Триполье Ватутин перебросил 40-ю и часть сил 27-й армий, осуществляя манёвр отдельными стрелковыми, танковыми, артиллерийскими, инженерными соединениями и частями.
Перед 2-й воздушной армией была поставлена задача в первую очередь выбивать немецкие танки и пехоту на направлении главного удара.
25 ноября войска фронта силами трёх стрелковых корпусов нанесли контрудар из района Раевка – Боровка в южном направлении во фланг Брусиловской группировки немецких войск, наступавшей на Киев вдоль Житомирского шоссе. В течение нескольких дней здесь шли ожесточенные встречные бои, в результате которых противник был вынужден отказаться от попыток прорыва на Киев кратчайшим путём.
© "Военный альбом"Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Николай Ватутин и заместитель начальника штаба фронта по разведке генерал-майор Илья Виноградов перед входом на командный пункт на Букринском плацдарме, ноябрь 1943 года
Командующий 1-м Украинским фронтом генерал армии Николай Ватутин и заместитель начальника штаба фронта по разведке генерал-майор Илья Виноградов перед входом на командный пункт на Букринском плацдарме, ноябрь 1943 года
До 30 ноября фронт стабилизировался на рубеже Черняхов – Радомышль – Ставище – Юровка.
В декабре 4-я немецкая танковая армия дважды пыталась прорваться к Киеву в полосе обороны 60-й армии: 6-14 декабря в районе Черняхова и 19-22 декабря в районе Коростеня. Обе попытки окончились неудачей: войска фронта успешно отразили вражеский натиск. На рубеже Игнатполь – Мелени – Ставище немцев также остановили.
В результате почти полуторамесячных наступательных действий войска Майнштейна смогли продвинуться на киевском направлении всего на 35-40 км. Ударная группировка Вермахта была истощена и обескровлена. В результате Киевской оборонительной операции войска 1-го Украинского фронта планы немецкого командования снова овладеть Киевом и возобновить оборону по Днепру сорвали.
Потери в живой силе и технике в районе Житомир – Брусилов отразились и на других участках группы армий "Юг".
Немецкое командование было вынуждено перебросить на участок 4-й танковой армии прибывший из Франции свежий 46-й танковый корпус, 3-й танковый корпус из района Днепровской дуги, 7-й армейский корпус и 26-й танковый корпус из района Черкасс. Это ослабило вражескую оборону южнее Киева и создало предпосылки для окружения и разгрома части сил 8-й и 1-й танковых армий в Корсунь-Шевченковском котле, и разгрома 6-й армии в Никопольско-Криворожской операции.
Подошло время так называемых 10-ти Сталинских ударов, большая часть которых была нанесена на Украине и позволила уже через 10 месяцев полностью очистить территорию республики от оккупантов.
"Контрудар", кадр из фильма
"Контрудар", кадр из фильма
В канун 40 годовщины Победы в Великой Отечественной войне из Министерства культуры СССР на Киевскую киностудию имени Довженко пришло указание снять фильм о генерале армии Николае Фёдоровиче Ватутине.
Для работы над картиной назначили режиссёра-документалиста Владимира Никитовича Шевченко, уроженца города Балта Одесской области.
Работу над сценарием поручили уроженцу Киева писателю и драматургу Игорю Юрьевичу Малышевскому. К тому времени по его сценариям на разных студиях Украины было создано несколько десятков фильмов, в основном документальных. Среди самых известных – полуторачасовая эпопея про освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков "Огненный путь". В своё время её показывали даже в ООН.
Малышевский приступил к работе над сценарием, который был закончен в сжатые сроки. Впоследствии автор переработал его в книгу "Контрудар", которую издали в 1990 году.
При подборе актёра на роль Ватутина Шевченко почти сразу же остановил свой выбор на кандидатуре Виктора Павловича Павлова.
Помимо того, что благодаря целому ряду ролей, в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя", "На войне, как на войне", "майор Вихрь", "Адъютант его превосходительства" и многих других, он было широко популярен в стране, Павлов обладал с главным героем портретным сходством.
Виктор Павлов в роли Николая Ватутина. Кадр из фильма "Контрудар"
Виктор Павлов в роли Николая Ватутина. Кадр из фильма "Контрудар"
Кого выбрать на роль Жукова тоже вопрос как-то особо не стоял – в советском кинематографе это "место" давно уже было застолблено за Михаилом Александровичем Ульяновым и одобрено лично самим маршалом.
Главную женскую роль в фильме исполнила актриса Елена Шилкина, сыгравшая "ефрейтора Лютик", которую главный герой в фильме постоянно называл "землячка".
Оператором картины стал заслуженный деятель искусств, кавалер двух орденов "Знак Почёта" Михаил Кириллович Чёрный, но так случилось, что во время работы над картиной 12 июля 1985 года он умер. На смену ему пришёл его сын, кинооператор Александр Михайлович Чёрный.
Главным консультантом фильма пригласили генерал-полковника Алексея Григорьевича Родина. Для массовки и съёмок батальных сцен были привлечены войска Киевского военного округа.
Так как и режиссёр, и сценарист в основном специализировались на документалистике, то и "Контрудар" снимали как фильм кино-документальный с использованием большого числа кадров кинохроники. Так у режиссёра получился фильм-память бойцам и генералам, отстоявшим киевскую землю в ноябре-декабре 1943 года.
В прокат "Контрудар" вышел 16 декабря 1985 года, в день рождения Ватутина. Большую кассу он не собрал, но затем регулярно транслировался по различным телеканалам и пользовался у зрителей немалой популярностью, особенно у тех, кто имел отношение к военной службе или интересовался войной.
Сейчас, когда бандеровцам удалось наконец "победить" памятник Ватутину, эта лента вновь становится актуальной…
