Подлодка США у берегов России, которой не было. Почему Трамп оскорбил Медведева?

Президент США Дональд Трамп и зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев второй месяц обмениваются любезностями в соцсетях. В материальном эквиваленте это выражается в перемещении стратегических подводных лодок США к берегам России, по версии Трапа. По словам Медведева, никаких подлодок у берегов России не засекали

Видимая причинаВ начале августа Трамп заявил, что отправил в некоторые районы американские подлодки с ядерным вооружением. Поводом послужил якобы пост Медведева, где он в шуточной манере намекнул на наличие у России ядерного вооружения, и готовности его применить. Слова Медведева якобы так сильно зацепили Трампа, что он в своей собственной соцсети Truth Social объяснил решение тем, что такими заявлениями - про ядерное все-все-все - разбрасываться не стоит."Когда ты произносишь слово "ядерное", мои глаза загораются, и я говорю: Надо быть осторожнее, потому что это - предельная угроза", - ответил позже Трамп в интервью американским СМИ. - "Ему не следовало этого говорить. У него острый язык. Он говорил кое-что и в прошлом. Поэтому мы всегда должны быть готовы. Поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова – всего лишь слова, и ничего больше".Смысл поста Медведева заключался совершенно в другом. К тому времени истекал ультиматум Трампа, которым он требовал прекратить боевые действия на Украине. Медведев написал в телеграм-канале и американской соцсети X о том, что Россия - это не Иран, не Украина, и угрожать ей не нужно - может последовать ответ.Трамп осек Медведева. Дескать, он вступает на очень опасную территорию, и лучше бы ему остановиться."Пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - написал Медведев в ответ, и добавил смеющийся до слез смайлик."Мертвая рука", система "Периметр" - название советского и российского комплекса автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом. Силы ядерного сдерживания России включают в себя ядерные силы наземного, морского и воздушного базирования.Тем не менее, Трамп объяснил смену дислокацию американских стратегических сил постом Медведева в соцсети. В Кремле в ответ заявили, что американские подводные лодки и так находятся на боевом дежурстве, и процесс этот постоянен."В целом, конечно, в такую полемику не хотелось бы никак втягиваться и не хотелось бы это никак комментировать. Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Спустя почти два месяца Дональд Трамп вспомнил о подлодках на собрании высшего военного руководства США. Россия якобы "слегка угрожала" Штатам, сказал он со сцены американским офицерам на базе морпехов в Куантико (Вирджиния)."И я отправил атомные подводные лодки - самое смертоносное оружие из созданных. Я сделал это из-за его упоминания слова "ядерный". Это был тупой человек, который работает на Путина. И я отправил подлодку или две к берегу РФ. Просто для предосторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево", - повторил он свои августовские тезисы.Дмитрий Медведев, будучи публично оскорбленным, ответил в соцсети X. Весь инцидент вокруг подводных лодок он назвал триллером "Атомные подлодки для постов в X"."Трамп снова упомянул подлодки, которые он якобы "отправил к российским берегам", настаивая, что они "очень хорошо спрятаны". Как говорится, трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет", - написал он.Несерьезно о серьезномСитуацию с перепалкой в соцсетях, якобы вызывающую дислокации подлодок, вряд ли можно назвать серьезной. С тем же успехом, как Трамп пишет в Truth Social, Медведев мог бы отвечать в российском мессендежере Мах. В таком случае было бы более очевидно, что оба послания предназначены, соответственно, только жителям России или США. Но так как Трамп откровенно провоцирует конкретного государственного деятеля, этому деятелю уж наверняка хочется, чтобы Трамп получил обратную связь. И вуаля - канал связи налажен. Тактика очень даже по-американски.Между тем возникает вопрос: а почему задействованы подлодки? Почему не американские стратегические бомбардировщики, боеголовки и авиабазы в Европе?"Мы опережаем Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют — через пять лет они будут наравне — они догоняют", - заявил Трамп.Западные аналитики называют перепалку Трампа и Медведева "пустой болтовней для внутренней аудитории", но подчеркивают, что это - "важный барометр геополитики". Заявление Трампа о передислокации невозможно проверить, но оно говорит о политической позиции и желании и оказать давление на Россию в переговорах по Украине, и что-то ответить на насмешки Медведева. Так или иначе, перепалки могут быть просто симптомами усиления ядерного соперничества между двумя державами, считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (Вашингтон, Колумбия).Подлодки и ракетыПо данным из открытых источников, Штаты эксплуатируют 14 подлодок класса "Огайо", способных нести 20 ракет Trident D5 (до восьми ядерных боеголовок). Около 5 подлодок находятся на патрулировании, 10-12 подлодок - в оперативном режиме. Их преимущество заключается в том, что их чрезвычайно трудно отследить и определить местонахождение.У России, также по данным из открытых источников, есть 13 стратегических атомных подлодок с баллистическими ракетами. Основа стратегических сил - это подлодки четвертого поколения (подлодки пятого начали проектировать и ожидают их появления в составе ВМФ России в начале 2030-х годов) класса "Борей".Лодки "Огайо" - устаревшие, третьего поколения, и до 2028 года Штаты выведут из эксплуатации четыре (Ohio, Florida, Michigan и Georgia).Вернемся к недалекому прошлому - годам президентства (2008-2012) Дмитрия Медведева. Со стороны Трампа было бы странным заявлять о его якобы глупости и жонглировать при этом подводным флотом. Как минимум потому, что в 2009 году Медведев запустил российскую программу создания боевого ядра военно-морских корабельных сил России. Это произошло по итогам совещания "О развитии подводных сил Военно-Морского Флота России" в Северодвинске на судостроительном предприятии "Севмаш".Уже в 2010 году "Севмаш" спустил на воду первую подлодку нового поколения "Северодвинск" проект 885/855М "Ясень/Ясень-М". Ее тогда называли в СМИ "суперсубмариной".Затем у России появились подлодки этого проекта "Казань" (заложена в 2009), "Новосибирск" (заложена в 2013), "Красноярск" (заложена в 2014), "Архангельск" (заложена в 2015), "Пермь" (заложена в 2016), "Ульяновск" (заложена в 2017)."Пермь" спустили на воду в 2025 году, субмарина станет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон". Конкурировать с "Ясенем" могут только подлодки класса "Вирджиния", которых у США 27, но количеством, по мнению американских же экспертов, Штаты эту гонку не выиграют.Ну, а что касается стратегических подлодок проекта "Борей", так Россия с 2009 по 2020 годы спустила на воду 8 субмарин. Штаты, за годы первого президентства Трампа - 10 "Вирджиний". В 2025 году - одну.Что-то не совпадаетС другой стороны, подлодка - это всего лишь носитель вооружений, средств доставки - ракет. И здесь мы снова упираемся в решение Дмитрия Анатольевича подписать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-III) с Бараком Обамой в Праге в 2010 году. ДСНВ был рассчитан на 10 лет, по истечению - продлен на пять лет.В 2022 году Россия приостановила действие договора из-за нарушений с американской стороны. В 2025 году президент России Владимир Путин продлил действие ограничений договора в одностороннем порядке на один год по истечению срока ДСНВ (5 февраля 2026 года). Теперь Москва ждет ответа Трампа.Таким образом, перепалка в соцсетях стала символом обострения геополитической напряженности и ядерного соперничества между двумя странами.Трамп оправдывает передислокацию американских атомных подводных лодок "предосторожностью" на фоне "опасных" заявлений Медведева, тогда как российская сторона подтверждает постоянное дежурство флота, не фиксируя необычных перемещений.Военная дипломатия через соцсети подчеркивает важность слов и символических жестов в нынешних условиях, где и США, и Россия демонстрируют технологическое превосходство своих подводных сил. США по количеству подлодок, может, и опережают Россию, однако Москва обладает уникальными ракетными технологиями.В итоге, несмотря на заявления Трампа и публичные перепалки, ситуация с подводными лодками отражает более глубинные процессы ядерного сдерживания и глобальной безопасности, где важна не только реальная готовность, но и сигнальное воздействие на оппонента. Чем, вероятно, Трамп и занимается. Как сказал накануне его спецпосланник по Украине Кит Келлог, Штаты проводят и такую дипломатию, в которой важны две вещи: психологическое воздействие на оппонента и налаживание каналов общения. Так что Трамп вполне себе движется в этом фарватере.Оскорблять только экс-президента России было слишком эмоциональным ходом. Тем более, что от него ждут ответ по ДСНВ.

