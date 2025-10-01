https://ukraina.ru/20251001/orban-obyavil-boy-v-kletke-evrosoyuz-nedovolen-stenoy-dronov-a-tramp-sarkastiruet-glavnoe-na-1300-1069445931.html

Орбан объявил "бой в клетке", Евросоюз недоволен "стеной дронов", а Трамп саркастирует. Главное на 13:00

Орбан объявил "бой в клетке", Евросоюз недоволен "стеной дронов", а Трамп саркастирует. Главное на 13:00

На неформальном саммите ЕС в Копенгагене премьер-министра Венгрии Виктора Орбана ждет "бой в клетке". В некоторых странах ЕС считают несправедливым, что большая часть денег на создание так называемой "стены дронов" уйдет на нужды северных и восточных соседей

Орбан и его "бой", недовольства ЕС и конфликт МерцаПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его ждет "бой в клетке" на неформальном саммите ЕС в Копенгагене. Об этом он написал в своих соцсетях."Нас ждет опасный саммит ЕС. Это будет бой в клетке", — говорится в публикации. Свои слова Орбан объяснил тем, что остальные европейские лидеры постоянно давят на Венгрию в украинском вопросе.Премьер также отметил, что в Европе нет единства касаемо вступления Украины в Евросоюз, а принять решение без учета мнения Будапешта не представляется возможным.Накануне Европейский союз приступил к технической подготовке процесса принятия в свой состав Украины и Молдавии, несмотря на резкое противодействие со стороны Венгрии. Вопрос о начале переговоров о членстве планируется обсудить уже на неформальном саммите ЕС в Копенгагене в среду. Для обхода возможного вето со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Брюсселе рассматривают возможность внесения изменений в регламент приема новых стран.Кроме того, во вторник стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом высказал мнение о предопределенности военного исхода конфликта на Украине в пользу России. Об этом сообщил венгерский портал Index."Запад просто не хочет оставаться в стороне от доступного им кусочка делимой страны, вот почему эта война продолжается", — заявил премьер-министр Венгрии.Уже сегодня, 1 октября, газета Financial Times сообщила, что в некоторых странах ЕС считают несправедливым, что большая часть денег на создание так называемой "стены дронов" уйдет на нужды северных и восточных соседей. Как уточняет издание, чиновники ЕС, которые работают над совместным финансированием "стены дронов", в курсе недовольства со стороны Западной и Южной Европы и сейчас пытаются сделать так, чтобы "стена дронов" была выгодна всем.Что же касается "стены", то глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект будет реализован в сотрудничестве с Украиной и НАТО в ответ на якобы имевшие место случаи вторжения в воздушное пространство европейских стран.В то же время в Европе вновь растет волна недовольства Урсулой фон дер Ляйен. Ее обвиняют в проведении ошибочной политики и авторитарном стиле руководства. Как пишет издание Politico, работа фон дер Ляйен вызывает раздражение не только у политиков и чиновников, но и у журналистов. "Добиться от нее правды стало невозможно", — заявляют в брюссельских журналистских кругах. Еврокомиссия сейчас постоянно предоставляет "запутанную, противоречивую или вводящую в заблуждение информацию".Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, в свою очередь, поругался с главой Европейской комиссии. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В публикации отмечается, что главное желание Мерца заключается в том, что он хочет вернуть Германии, а заодно и другим членам объединения, часть полномочий, переданных Евросоюзу. Между тем итальянский профессор и политический аналитик Алессандро Орсини в публикации для газеты Il Fatto Quotidiano выразил мнение, что слова президента США Дональда Трампа о якобы возможности Украины вернуть при помощи ЕС утраченные территории являются сарказмом."На самом деле американский лидер захотел отвесить смачную пощечину ЕС", — полагает эксперт. Украина и европейские страны не поняли смысл заявления Трампа, резюмирует Орсини.В то же время чешская оппозиционная партия ANO пообещала прекратить военную поддержку Украины в случае победы на парламентских выборах. Об этом сообщает газета The New York Times. Представители партии заявили, что будут требовать изменения программы помощи Киеву. В частности, они указали, что бремя финансирования военных программ для Украины должно полностью взять на себя НАТО.Издание Responsible Statecrft в среду написало о том, что ВСУ не смогут воспользоваться американскими ракетами "Томагавк", которые Владимир Зеленский попросил у США. В статье говорится о том, что американские запасы этих ракет и систем ее доставки "слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться".В то же время, добавляет RS, предоставление ВСУ возможностей, способных наносить удары вглубь территории России, создает огромный риск, особенно с учетом того, что применение "Томагавков" потребует от Штатов помощи в разведке и нацеливании.Что происходит в МолдавииЭкс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что вся интрига выборов в парламент Молдавии состояла в том, насколько правящая в стране Партия действия и солидарности сфальсифицирует данные, "нарисовав" себе голоса через подконтрольные ЦИК и правительственные структуры.Глава крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов, вокруг которой был создан Патриотический блок, заявил, что никто не знал, "сколько голосов себе "нарисует" правящая партия, чтобы удержать власть через подконтрольный ей ЦИК, МИД, спецслужбы, полицию и другие государственные органы".Однако, по словам Додона, "даже с этими манипуляциями оппозиция получила внутри страны больше, чем партия власти", несмотря на незначительный перевес правящей партии за счет фальсификаций".Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио "Спутник" заявила, что преследования оппозиции в Молдавии идут "откровенно по-диктаторски". Она назвала это настоящим провалом западных кураторов Кишинева. "Кто-то говорит о провале прозападных сил, кто-то говорит о триумфе западных сил. Я считаю, что это глобальный провал Запада", — подчеркнула Захарова. По ее мнению, все было "сделано настолько откровенно по-диктаторски, что доказывать обратное просто ни у кого нет возможности".О чем говорят в РоссииПрезидент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с годовщиной образования республики и пожелал здоровья и благополучия. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. В ней Путин назвал китайского лидера своим дорогим другом.Во время общения с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил несколько тезисов. Главные из них:♦ Темой выступления российского лидера Владимира Путина на "Валдае" станет концепция полицентричного мира. Речь президента РФ на "Валдае" не меняется в соответствии с сиюсекундной конъюнктурой, она не переписывается ежедневно; ▪♦ Планы Еврокомиссии передать Украине €2 млрд на беспилотники за счет замороженных активов РФ — воровство. План ЕК по передаче Киеву €2 млрд замороженных активов РФ направлен на разрушение доверия к принципу неприкосновенности собственности; ♦ Кремль с большим вниманием следит за заявлениями президента США Дональда Трампа.Новости с поля боя Минобороны РФ опубликовало ежедневную сводку новостей с фронта. Стало известно, что ВС РФ освободили населенный пункт Вербовое в Днепропетровской области. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 495 военных за сутки. Также оборонное ведомство указало, что ВС России поразили обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины объекты энергетики, цеха производства десантных катеров и места запуска БПЛА. Российские средства ПВО сбили 97 беспилотников самолетного типа ВСУ.Телеграм-канал "Два майора" также опубликовал ежедневную сводку новостей с фронта. На Сумском направлении противник попытался дважды контратаковать в районах Константиновки и Андреевки. Стало известно об активизации нашей морской пехоты у Кондратовки.На Харьковском направлении группировка войск "Север" западнее Синельниково заняла позицию и два опорных пункта врага. В Волчанске на левом берегу реки Волчья российские штурмовики продвигаются в остатках застройки. В Купянске продолжаются бои, ВС РФ штурмуют застройку с севера. Купянск закрыт украинскими властями для въезда для всех, кроме украинских подразделений, несколько дней назад. На Краснолиманском направлении ВС России стараются охватить Лиман с флангов, наступая от освобожденного Шандриголово через Дерилово на Дробышево с севера, с юга сообщают о тяжёлых боях в Ямполе. Минобороны России сообщило об успехе в населенного пункта Северск Малый на Северском направлении, бои уже на подступах к Дроновке. На Запорожском фронте без значимых изменений на Ореховском направлении, продолжаются бои за Степногорск. Между тем президент России Владимир Путин поздравил военных и ветеранов с Днем Сухопутных войск, отметив их верность присяге и долгу. Он выразил уверенность в том, что личный состав Сухопутных войск и впредь будет совершенствовать свой профессионализм, успешно решать поставленные задачи, самоотверженно защищать национальные интересы России и безопасность граждан.

