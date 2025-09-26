https://ukraina.ru/20250926/zelenskiy-poprosil-u-trampa-odnu-shtuchku---tomagavk-putin-prinyal-lukashenko-itogi-26-sentyabrya-1069235033.html

Зеленский попросил у Трампа одну штучку - "Томагавк", Путин принял Лукашенко. Итоги 26 сентября

В Кремле 26 сентября состоялась встреча Путина и Лукашенко, на которой обсуждали строительство АЭС в Белоруссии для поддержки освобождённых регионов России. Зеленский рассказал, что попросил у Трампа "одну вещь", способную остановить войну, и пообещал уйти с поста, если конфликт завершится

Вместе слушали докладПрезидент России Владимир Путин принял в Кремле президента Белоруссии Александра Лукашенко. По словам белорусского лидера, результатом переговоров может стать проект расширения или строительства новой атомной электростанции. Лукашенко предложил построить АЭС на востоке Белоруссии, а электроэнергию использовать для обеспечения потребителей освобожденных районов России."Говорят, что мы часто встречаемся. Мне кажется, давно уже не встречались. И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим, примем соответствующие решения", - сказал Лукашенко Путину.Минск стал серьезным партнером Москвы в атомной энергетике, заявил Путин. Российские и белорусские специалисты вместе работают над возведением АЭС в третьих странах. Причем ситуация в экономике Союзного государства - "в целом очень хорошая", добавил Путин."Это что-то удивительное просто. Свыше 50 миллиардов долларов у нас товарооборот, и он от такой большой базы продолжает расти. И за прошлый год вырос, и за первые месяцы текущего года, за полугодие", - сказал Путин.Встреча продлилась 5 часов и 22 минуты. После Лукашенко рассказал, что во время беседы Путин заслушивал доклад Генштаба российской армии по селектору. По словам Лукашенко, Путин ничего от него не скрывает. Штучка для ЗеленскогоВладимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа "одну вещь". Он не сказал, что это именно за вещь, но она, по его словам, способна остановить боевые действия на Украине. Трамп якобы пообещал Зеленскому подумать над этим. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому изданию Axios после Генассамблеи ООН. Видеозапись интервью опубликовали 26 сентября."Он сказал, что "мы будем работать над этим", - сказал Зеленский.На уточняющий вопрос о том, имел ли он в виду какую-либо систему вооружений, он ответил: "это, кстати, не совсем то, что нам нужно, но это не значит, что мы будем этим пользоваться". Зеленский пояснил, что эту вещь будут использовать как рычаг давления на Москву.Зеленский в очередной раз заявил о том, что Украина не признает новые регионы России. В то же время, если у Киева закончатся возможности вести боевые действия, по его словам, когда-нибудь Украина попытается забрать себе эти регионы при помощи дипломатии.В настоящее время у Украины "недостаточно оружия", ВСУ несопоставимы с российской армией по количеству беспилотников, артиллерии и ракет. Самая большая проблема, заявил Зеленский, в недостатке средств противовоздушной обороны. Если Штаты поставят Украине дальнобойное оружие, то Киев его применит - "мы будем атаковать их энергетику", заявил Зеленский.Кроме этого, если вооруженный конфликт закончится, Зеленский намерен все-таки провести президентские выборы на Украине. По его словам, он обсуждал это с Дональдом Трампом."Я сказал ему вчера, что думаю, что если мы добьемся прекращения огня, если у нас будет перемирие, я могу использовать этот промежуток времени <…> может быть, даже в соответствии с нашей конституцией, будет трудно провести выборы, но парламентарии могут попытаться найти способ. Но нам нужно прекращение огня", - сказал Зеленский.И публично пообещал, что если вооруженный конфликт завершится, он, возможно, не станет баллотироваться в президенты Украины.Владимир Зеленский просил у Трампа ракеты "Томагавк" дальностью свыше 1600 км, заявили журналисты британского издания The Telegraph. По их информации, такую просьбу Зеленский озвучил на закрытой встрече. Предположительно, Зеленскому это нужно для того, чтобы ВСУ смогли рассматривать Кремль как цель для атаки.До этого Зеленский в интервью на вопрос о том, что он хотел бы передать Кремлю, заявил, что "им нужно знать, где находится бомбоубежище"."Уроду нужно знать другое: Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить", - прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

