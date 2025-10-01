https://ukraina.ru/20251001/na-fronte-u-vsu-pochti-katastroficheskaya-situatsiya-eksperty-prognoziruyut-skoroe-padenie-oborony-1069442538.html

"На фронте у ВСУ почти катастрофическая ситуация": эксперты прогнозируют скорое падение обороны Северска

Украинская армия испытывает большие сложности в зоне СВО и в октябре сдаст Северск. Об этом 1 октября сообщает телеграм-канал "Легитимный"

Источник популярного на Украине телеграм-канала сообщил безрадостные вести. Растёт бегство военнослужащих (СЗЧ) и потери, очередной знаковый город-крепость вскоре может оказаться под российским триколором. "Наш источник сообщает, что на фронте у ВСУ почти катастрофическая ситуация, нет позитивных результатов, солдаты деморализованы, уровень СЗЧ возрос, как и потери. Эксперты прогнозируют падение обороны Северска в октябре, что даст ВС РФ огромный импульс и тыловую базу для пунктов БПЛА (крупный город, это всегда хорошее место для сотен групп БПЛА, а значит оттуда они быстро пойдут дальше", - сказано в публикации. Лиманское направление проседает, сказано в публикации. ВСУ безуспешно контратаковали Заречное. Город Лиман может перейти под контроль ВС РФ в ближайшие 40-60 дней, что "также даст россиянам толчок в наступлении на Славянск, который будут пытаться брать в оперативное окружение/огневой мешок, как и всю дугу Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск". Главное сражение на этом участке фронта, по прогнозу авторов телеграм-канале, будет уже в 2026 году. "Купянское направление также печальное, - констатировали авторы публикации. - Многие подразделения в районах города попали в окружение, так как Банковая не дала приказ на отход. Фактически Купянск скоро падёт. Также назрели проблемы на всём харьковском направлении". Владимир Зеленский в такой ситуации желает атаковать Белгород, что вызывает у военнослужащих недоумения. "Покровское направление, где разворачивается Покровская воронка, в которую Зе и Сырский отправляет тысячи украинских солдат в сутки, также находится в очень сложном положении, - отметил тг-канал. - Если у ВСУ не удастся добиться успеха на этом участке, то будет беда, россияне быстро пойдут дальше до последней линии обороны, которая может рухнуть за дни, что может привести к хаосу в обороне и полному обрушению". Сложная ситуация для ВСУ остаётся также на Запорожском/Днепропетровском направлении. По данным наблюдателей, "фактически там нет линии обороны и русские легко проходят дальше, только крупные поселки задерживают русских, так как украинское командование использует их как свои бесплатные фортификации". "Общая тенденция сохраняется негативной, так как у ВСУ иссекает запас прочности. Назревает крупный обвал фронта. Вопрос стоит только в том, когда именно он произойдет и насколько масштабным будет", - резюмировали авторы публикации.Накануне аналогичная оценка ситуации в зоне СВО была дана наблюдателем с Западной Украины. Подробности в публикации Безысходность киевского режима: Украина входит в "чёрную дыру" затяжной войны.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Трамп нарушает обещание, Польша отказывается плясать под дудку Киева. Главное на утро 1 октября.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

