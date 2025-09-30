https://ukraina.ru/20250930/on-ee-khochet-sozhrat-i-sozhret-ekspert-rasskazal-o-planakh-trampa-v-otnoshenii-evropy-1069355925.html

Президент США Дональд Трамп в своей стратегии окончательно отделил США от НАТО, намерен "обнулить" Европу и не будет мешать ей в противостоянии с Россией, что европейцы заслужили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2025-09-30T05:30

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_0:83:1441:894_1920x0_80_0_0_978c429701a414ed1d7d4d34cbf81493.jpg

Эксперт заявил, что Трамп всем все объяснил публично: "Оружие всем продам, но без меня". По словам Казакова, американский президент уже давно говорит: "Мы и НАТО". Разве США не входит в НАТО? Входит. Но он у себя в голове Америку от НАТО давно отделил". Это принципиально новый подход, который кардинально меняет систему международных отношений."Европу он тупо обнуляет. Он ее хочет сожрать. И сожрет. Мешать ему никто не будет. Ни мы, ни Китай. Европа это заслужило. Мы только свое заберем – еще раз спасем Восточную Европу", – так охарактеризовал подход Трампа собеседник издания. При этом эксперт отметил, что Великобритания пытается занять особую позицию в этой ситуации, рассчитывая сохранить свои позиции даже в случае поражения Европы.Казаков добавил, что "за киевским режимом сейчас стоит Европа, которая просто не хочет потерпеть поражение. Оно уже стоит за дверью. Европейцы просто не хотят, чтобы дверь открывалась". По его мнению, европейские политики оттягивают неизбежное, понимая, что крах нынешней политики будет означать и их политический крах.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Про выступление Трампа на Генассамблее ООН в материале: "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть".

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

