"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/on-ee-khochet-sozhrat-i-sozhret-ekspert-rasskazal-o-planakh-trampa-v-otnoshenii-evropy-1069355925.html
"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы - 30.09.2025 Украина.ру
"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
Президент США Дональд Трамп в своей стратегии окончательно отделил США от НАТО, намерен "обнулить" Европу и не будет мешать ей в противостоянии с Россией, что европейцы заслужили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-09-30T05:30
2025-09-30T05:30
новости
европа
сша
россия
дональд трамп
александр казаков
нато
украина.ру
ес
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_0:83:1441:894_1920x0_80_0_0_978c429701a414ed1d7d4d34cbf81493.jpg
Эксперт заявил, что Трамп всем все объяснил публично: "Оружие всем продам, но без меня". По словам Казакова, американский президент уже давно говорит: "Мы и НАТО". Разве США не входит в НАТО? Входит. Но он у себя в голове Америку от НАТО давно отделил". Это принципиально новый подход, который кардинально меняет систему международных отношений."Европу он тупо обнуляет. Он ее хочет сожрать. И сожрет. Мешать ему никто не будет. Ни мы, ни Китай. Европа это заслужило. Мы только свое заберем – еще раз спасем Восточную Европу", – так охарактеризовал подход Трампа собеседник издания. При этом эксперт отметил, что Великобритания пытается занять особую позицию в этой ситуации, рассчитывая сохранить свои позиции даже в случае поражения Европы.Казаков добавил, что "за киевским режимом сейчас стоит Европа, которая просто не хочет потерпеть поражение. Оно уже стоит за дверью. Европейцы просто не хотят, чтобы дверь открывалась". По его мнению, европейские политики оттягивают неизбежное, понимая, что крах нынешней политики будет означать и их политический крах.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Про выступление Трампа на Генассамблее ООН в материале: "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть".
https://ukraina.ru/20250929/delaetsya-eto-bespardonno-kiselev-obyasnil-pochemu-v-evrope-torguyut-strakhom-pered-rf-1069347835.html
европа
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0f/1068703893_70:0:1371:976_1920x0_80_0_0_e978c368652526a06af8aea565a98fd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, сша, россия, дональд трамп, александр казаков, нато, украина.ру, ес, евросоюз, киевский режим, сво, спецоперация, война, конфликт
Новости, Европа, США, Россия, Дональд Трамп, Александр Казаков, НАТО, Украина.ру, ЕС, Евросоюз, киевский режим, СВО, Спецоперация, война, конфликт

"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы

05:30 30.09.2025
 
© Фото : Public domain
- РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Public domain
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп в своей стратегии окончательно отделил США от НАТО, намерен "обнулить" Европу и не будет мешать ей в противостоянии с Россией, что европейцы заслужили. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Эксперт заявил, что Трамп всем все объяснил публично: "Оружие всем продам, но без меня". По словам Казакова, американский президент уже давно говорит: "Мы и НАТО". Разве США не входит в НАТО? Входит. Но он у себя в голове Америку от НАТО давно отделил".
Это принципиально новый подход, который кардинально меняет систему международных отношений.
"Европу он тупо обнуляет. Он ее хочет сожрать. И сожрет. Мешать ему никто не будет. Ни мы, ни Китай. Европа это заслужило. Мы только свое заберем – еще раз спасем Восточную Европу", – так охарактеризовал подход Трампа собеседник издания.
При этом эксперт отметил, что Великобритания пытается занять особую позицию в этой ситуации, рассчитывая сохранить свои позиции даже в случае поражения Европы.
Казаков добавил, что "за киевским режимом сейчас стоит Европа, которая просто не хочет потерпеть поражение. Оно уже стоит за дверью. Европейцы просто не хотят, чтобы дверь открывалась". По его мнению, европейские политики оттягивают неизбежное, понимая, что крах нынешней политики будет означать и их политический крах.
Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
Про выступление Трампа на Генассамблее ООН в материале: "Дмитрий Краснов об ультиматуме Трампа: Хотите новых санкций против России? Заплатите Венгрии за нефть".
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Вчера, 15:52
"Делается это беспардонно": Киселев объяснил, почему в Европе торгуют страхом перед РФСтраны Европы "торгуют страхом" перед Россией, зарабатывая на этом. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвропаСШАРоссияДональд ТрампАлександр КазаковНАТОУкраина.руЕСЕвросоюзкиевский режимСВОСпецоперациявойнаконфликт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Успехи ВС РФ на Донецком направлении
08:04Главное за ночь 30 сентября
07:41ПВО ночью сбила почти сотню дронов ВСУ над Россией
07:30Андрей Сушенцов: Зеленский блефует, что война Украины может продолжаться и вестись результативно
07:16Урегулирование в Газе может помочь решить конфликт на Украине - Уиткофф
07:15Что ждет Приднестровье после поражения молдавской оппозиции
07:00Владимир Евсеев: Россия готовится к тому, что война с Западом на Украине продлится еще минимум два года
06:58Эйфория прошла и наступило осознание. Почему Украина не рада заявлениям Трампа об оружии и победе ВСУ
06:45Энергетические войны: Индия троллит США, а Италия штрафует нефтяные компании за ценовой сговор
06:30Фёдор Лукьянов о кризисе в Европе, роли лидеров в полицентричном мире и новых партнерах “Валдая”
06:15Платить и бить дальше: о госбюджете России на 2026 год
06:00"Им оставляют коридор для выхода": полковник запаса о заблокированных подразделениях ВСУ в Купянске
05:54"Официальное объявление войны": эксперт Казаков о возможном ответе России на удар по Приднестровью
05:48"Захребетники хотят развести кормильцев на новые плюшки": Дмитрий Краснов о разногласиях в НАТО
05:42"Добивать их нет смысла": полковник Насонов о провале контрнаступления ВСУ под Купянском
05:36"Старческие изменения психики": Краснов о резких переменах в риторике Трампа по Украине
05:30"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
05:24Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
05:18"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
05:12"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
Лента новостейМолния