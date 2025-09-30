"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН - 30.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250930/obyavil-voynu-globalistam-aleksandr-kazakov-rasskazal-o-sensatsionnoy-rechi-trampa-v-oon-1069346803.html
"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН
"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН - 30.09.2025 Украина.ру
"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН
Выступление Трампа в ООН стало объявлением войны глобалистам, где Украина оказалась на периферии. Он выделил три ключевые угрозы и обвинил саму организацию в бездействии и коррупции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
2025-09-30T04:12
2025-09-30T04:12
новости
украина
сша
европа
дональд трамп
александр казаков
оон
украина.ру
генассамблея оон
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069088702_0:0:1983:1116_1920x0_80_0_0_60bf947166ba964e0ebbeb4f2e7ef60a.jpg
Отвечая на вопрос о том, означает ли выступление президента США Дональда Трампа выход из переговоров по Украине, эксперт заявил, что украинская проблематика была лишь малой частью большого программного выступления. Казаков отметил, что Трамп говорил 57 минут, и три полноценных абзаца его речи об украинском кризисе равняются трем полноценным абзацам о ближневосточном кризисе.Спикер выделил три главные угрозы, которые обозначил американский лидер: оружие массового уничтожения, зеленая повестка, которую Трамп назвал величайшей фальсификацией, и глобальная миграция. Но ключевым, по мнению эксперта, стал вывод Трампа. "Вся глобалистская концепция, требующая от успешных индустриальных стран причинять себе боль и разрушать свои общества, должна быть полностью и безоговорочно отвергнута", – процитировал Казаков.Более того, как подчеркнул собеседник издания, американский лидер напрямую обвинил ООН в бездействии и коррупции, заявив, что организация является инструментом глобалистов. Эксперт не уверен, что ООН переживет второй срок Трампа, если он будет избран."Он обвинял ООН в бездействии и коррупции. Думаете, он просто так обвинил ООН, что они вместо мраморных полов какую-то ерунду положили?" – пояснил свою мысль Александр Казаков.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте.
https://ukraina.ru/20250926/amerikanskaya-paradigma-putin-sdelal-predlozhenie-ot-kotorogo-trampu-budet-trudno-otkazatsya-1069170868.html
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069088702_0:0:1749:1311_1920x0_80_0_0_045b1b9d231af0d36f9332a1af81ba3c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, европа, дональд трамп, александр казаков, оон, украина.ру, генассамблея оон, оружие, миграция, переговоры
Новости, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Александр Казаков, ООН, Украина.ру, Генассамблея ООН, оружие, миграция, переговоры

"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН

04:12 30.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Попов / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Трампа на Генассамблее ООН
Выступление президента США Д. Трампа на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости . Сергей Попов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Выступление Трампа в ООН стало объявлением войны глобалистам, где Украина оказалась на периферии. Он выделил три ключевые угрозы и обвинил саму организацию в бездействии и коррупции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
Отвечая на вопрос о том, означает ли выступление президента США Дональда Трампа выход из переговоров по Украине, эксперт заявил, что украинская проблематика была лишь малой частью большого программного выступления.
Казаков отметил, что Трамп говорил 57 минут, и три полноценных абзаца его речи об украинском кризисе равняются трем полноценным абзацам о ближневосточном кризисе.
Спикер выделил три главные угрозы, которые обозначил американский лидер: оружие массового уничтожения, зеленая повестка, которую Трамп назвал величайшей фальсификацией, и глобальная миграция.
Но ключевым, по мнению эксперта, стал вывод Трампа. "Вся глобалистская концепция, требующая от успешных индустриальных стран причинять себе боль и разрушать свои общества, должна быть полностью и безоговорочно отвергнута", – процитировал Казаков.
Более того, как подчеркнул собеседник издания, американский лидер напрямую обвинил ООН в бездействии и коррупции, заявив, что организация является инструментом глобалистов. Эксперт не уверен, что ООН переживет второй срок Трампа, если он будет избран.
"Он обвинял ООН в бездействии и коррупции. Думаете, он просто так обвинил ООН, что они вместо мраморных полов какую-то ерунду положили?" – пояснил свою мысль Александр Казаков.
Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте.
- РИА Новости, 1920, 26.09.2025
26 сентября, 04:41
Американская парадигма. Путин сделал предложение, от которого Трампу будет трудно отказатьсяПрезидент РФ Владимир Путин выступил с инициативой добровольно продолжать соблюдать ограничения по вооружениям. Дональд Трамп, конечно, может ответить как угодно, но для его страны эта сделка была бы на руку
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампАлександр КазаковООНУкраина.руГенассамблея ООНоружиемиграцияпереговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Он ее хочет сожрать. И сожрет": эксперт рассказал о планах Трампа в отношении Европы
05:24Полковник Насонов: Европа не создала корпусов, способных прорвать российскую оборону
05:18"Война Трампа против Америки закончится летально": историк Краснов о внутреннем конфликте в США
05:12"Военного ответа у нас нет": политолог Казаков о возможных последствиях удара по Приднестровью
05:06Имя "Владлен Татарский" звучит для Украины не очень приятно: полковник Насонов о дроне "ВТ-40"
05:00"Слова утреннего и вечернего Трампа противоположны": эксперт о заявлениях Зеленского по ударам по России
04:54Краснов: Все деньги, которые будут выделены "как бы Украине", попадут в карманы друзей Трампа
04:48Роман Насонов: дрон "Черника-2" гарантированно уничтожает любую бронетехнику НАТО
04:42"Плохой ход для нас": Александр Казаков о рисках блокады Калининграда
04:36"Трусы, сухпаек и ружье — натовские": историк Краснов о том, на чьи деньги воюет Киев
04:30"Единственный их выход – имитация жертвы": Казаков о том, почему Европа загнала себя в цугцванг
04:24"Герани" продолжают работу по объектам ВСУ и ВПК на Украине. Сводка ночных ударов на 4:00
04:24"Самый напичканный искусственным интеллектом" – эксперт о характеристиках дрона С-70 "Охотник"
04:18"Воюй, детка, воюй": политолог Казаков о новом подходе Трампа к Европе и Украине
04:12"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН
04:06Можно запускать с "Торнадо" и "Смерча": Насонов рассказал о превосходстве нового боеприпаса УМПБ Д-30
04:00"Критика контрреволюционера — тоже критика": Дмитрий Краснов о "бумажном тигре" и выпадах Трампа
03:55Силы ПВО отражают атаку БПЛА на Волгоград
03:35Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
03:24Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Лента новостейМолния