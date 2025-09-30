https://ukraina.ru/20250930/obyavil-voynu-globalistam-aleksandr-kazakov-rasskazal-o-sensatsionnoy-rechi-trampa-v-oon-1069346803.html

"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН

"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН - 30.09.2025

"Объявил войну глобалистам": Александр Казаков рассказал о сенсационной речи Трампа в ООН

Выступление Трампа в ООН стало объявлением войны глобалистам, где Украина оказалась на периферии. Он выделил три ключевые угрозы и обвинил саму организацию в бездействии и коррупции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

Отвечая на вопрос о том, означает ли выступление президента США Дональда Трампа выход из переговоров по Украине, эксперт заявил, что украинская проблематика была лишь малой частью большого программного выступления. Казаков отметил, что Трамп говорил 57 минут, и три полноценных абзаца его речи об украинском кризисе равняются трем полноценным абзацам о ближневосточном кризисе.Спикер выделил три главные угрозы, которые обозначил американский лидер: оружие массового уничтожения, зеленая повестка, которую Трамп назвал величайшей фальсификацией, и глобальная миграция. Но ключевым, по мнению эксперта, стал вывод Трампа. "Вся глобалистская концепция, требующая от успешных индустриальных стран причинять себе боль и разрушать свои общества, должна быть полностью и безоговорочно отвергнута", – процитировал Казаков.Более того, как подчеркнул собеседник издания, американский лидер напрямую обвинил ООН в бездействии и коррупции, заявив, что организация является инструментом глобалистов. Эксперт не уверен, что ООН переживет второй срок Трампа, если он будет избран."Он обвинял ООН в бездействии и коррупции. Думаете, он просто так обвинил ООН, что они вместо мраморных полов какую-то ерунду положили?" – пояснил свою мысль Александр Казаков.Полный текст интервью: "Александр Казаков: Европа готовится к блокаде Финского залива, чтобы хоть как-то отсрочить свое поражение" на сайте Украина.ру.Также по теме — в материале Татьяны Стоянович: Загадочные дроны, изменчивый Трамп и новый козырь Запада против России. Украина в международном контексте.

