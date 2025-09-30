https://ukraina.ru/20250930/ni-mira-ni-voyny-kantslera-germanii-ne-otpuskayut-istoricheskie-paralleli-1069377154.html

Ни мира, ни войны: канцлера Германии не отпускают исторические параллели

Германия больше не находится в состоянии мира из-за якобы российской угрозы БПЛА, но она и не воюет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече, организованной немецкой газетой Rheinische Post

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/04/1068148088_41:146:927:644_1920x0_80_0_0_3f86ea2d529908110469b36cbb29be39.jpg

"Мы [Немцы] не воюем, но и не живём в мире. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности", — сказал он.По словам канцлера, Германия якобы наблюдает нарушения воздушного пространства стран Северной Европы уже несколько недель, и ситуация с этим продолжает ухудшаться."Сбить восьмиметровый дрон в небе в такой густонаселенной стране непросто", — пожаловался немецкий политик.Мерц также заявил, что ФРГ якобы сталкивается, в числе прочего, с полётами беспилотников, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками.Подобным образом канцлер уже высказывался на мероприятии для предпринимателей Schwarz Ecosystem Summit в Берлине в прошлую субботу.Глава МИД России Сергей Лавров в ответ назвал объявляемый Мерцем воинственный курс очень опасным. Учитывая прошлое Германии, целью такой политики может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

