Германия больше не находится в состоянии мира из-за якобы российской угрозы БПЛА, но она и не воюет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече, организованной немецкой газетой Rheinische Post
Ни мира, ни войны: канцлера Германии не отпускают исторические параллели
03:14 30.09.2025 (обновлено: 03:15 30.09.2025)
Германия больше не находится в состоянии мира из-за якобы российской угрозы БПЛА, но она и не воюет, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече, организованной немецкой газетой Rheinische Post
"Мы [Немцы] не воюем, но и не живём в мире. Мы должны делать гораздо больше для собственной безопасности", — сказал он.
По словам канцлера, Германия якобы наблюдает нарушения воздушного пространства стран Северной Европы уже несколько недель, и ситуация с этим продолжает ухудшаться.
"Сбить восьмиметровый дрон в небе в такой густонаселенной стране непросто", — пожаловался немецкий политик.
Мерц также заявил, что ФРГ якобы сталкивается, в числе прочего, с полётами беспилотников, шпионажем, угрозами "отдельным общественным деятелям", актами саботажа и кибератаками.
Подобным образом канцлер уже высказывался на мероприятии для предпринимателей Schwarz Ecosystem Summit в Берлине в прошлую субботу.
Глава МИД России Сергей Лавров в ответ назвал объявляемый Мерцем воинственный курс очень опасным. Учитывая прошлое Германии, целью такой политики может быть новое подчинение Берлину Европы и нанесение поражения России.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.