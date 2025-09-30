https://ukraina.ru/20250930/dalshe-nekuda-peredast-li-ssha-ukraine-tamagavki-1069403895.html

Дальше некуда: передаст ли США Украине тамагавки?

Вопрос с передачей Украине нового дальнобойного оружия, скорее всего, решенный. На днях Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что Трамп позволил Украине наносить дальнобойные удары по России. Про ракеты "Тамагавк", правда, решение ещё не принято, однако эксперты уверены, что это случится.

Косвенно это подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига, который предупредил, что теперь на территории России не будет ни одного безопасного места. В Кремле прокомментировали сигналы из Вашингтона. "Мы слышали эти заявления. Мы внимательно их анализируем. Внимательно за этим следят наши военные специалисты", - сказал Дмитрий Песков. По его словам, Москве важно понять, кто будет направлять и запускать ракеты с территории Украины - американцы или сами украинцы. Что из этого следует – свой прогноз дали эксперты в своих соцсетях.Публицист Андрей МедведевБудут ли поставки Томагавков для ВСУ? Ну что за странный вопрос. Конечно же, да. Вероятно, это будут не самые новые модификации, но тем не менее. Нынешние информационные вбросы про поставки уже завтра, это лишь подготовка почвы, общественного мнения. Так уже было с поставками Himars и Patriot, затем поставками танков, затем поставками F16. Ничего нового. Сейчас на Западе помониторят нашу реакцию, посмотрят на заявления, прикинут риски, решат, что таковых нет (это ошибочно, но какая им разница) и отправят ракеты на Украину. Да, если очень хочется, можно посомневаться в этом, поговорить о том, что Трамп хочет найти какое-то мирное решение. Но, дрон который вчера убил в Подмосковье шестилетнего русского мальчика и его бабушку, летел по координатам полученным с помощью американской разведки и маршрут был проложен с помощью разведки же, по Белгороду летят американские Хаймарсы, а над бывшей Украиной отлично работает Старлинк. Ду ю риалли билив ин э пис солюшн фром зе американ сайд, мазафака? Лучше все же не тешить себя сказками и пустыми иллюзиями, а готовиться к тому, что системе ПВО в промышленных центрах России придется действовать в новых реалиях. И защиту промышленных предприятий сетями, решетками и бетонными стенами надо возводить уже сейчас. Не пригодится и хорошо. Однако, уверен, что пригодится.Политолог Георгий БовтДо сих пор такие ракеты поставлялись США только ближайшим союзникам. Ракеты Tomahawk имеют на вооружение ВМС США и Королевский флот Великобритании располагают комплексами "Томагавк", способными поражать наземные цели с надводных кораблей и подводных лодок.Также Вашингтон уже продал или ведет переговоры о продаже этих комплексов Австралии, Японии и Нидерландам. Если эти ракеты действительно будут поставлены Украине, это станет самым серьезным шагом по укреплению ВСУ с начала военного конфликта. Реакция Москвы может быть очень резкой.Украинский общественный деятель Дмитрий СпивакКеллог сказал, что США разрешили наносить дальнобойные удары в глубь России. И все радуются. Причем, непонятно чему. Украина и так давно наносит удары и проводит спецоперации за сотни и тысячи километров от границы. НПЗ, ТЭЦ, заводы, предприятия, порты, аэродромы и т.д. Так, о чем Келлог говорит? Томагавки нам дадут? Штук пять? Или три? И что это изменит? Для нас. Не для них. Заставит Путина капитулировать? Не думаю. Продлит войну с непредсказуемым результатом? Да. Хотя, что значит с непредсказуемым . Результат предсказуем. С точки зрения глобальных целей - Безрезультатно. Ракеты не помогут нам освободить все территории. Так же, как русским ракеты не помогают оккупировать Донбасс. Только каждый день будут и дальше гибнуть люди, разрушаться города и уничтожаться экономика... А война все равно закончится переговорами и миром. Так может лучше искать путь к мирному компромиссу, привлекая не только Запад, но и Восток.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаПросьба главы киевского режима о поставках на Украину крылатых ракет Tomahawk была высказана на встрече с Трампом в кулуарах ГА ООН, пишет британская The Telegraph со ссылкой на свои источники. По утверждению издания, Зеленский аргументировал это тем, что данная высокотехнологичная система вооружений якобы поможет усадить Путина за стол переговоров. В интервью после встречи Зеленский заявил, что Трамп открыт для обсуждения этого запроса, реализация которого включит Москву в зону поражения. Со ссылкой на дипломатические источники газета добавляет: госсекретарь США Марко Рубио рассказал европейским коллегам, что изменение тона Трампа в отношении Украины следует рассматривать "как можно более позитивнее". Зеленский, кстати, запрашивал "Томагавки" ещё у Байдена — но тогда получил отказ. The Telegraph не знает, увенчается ли успехом его нынешняя попытка. В то же время газета подчёркивает, что, "обладая дальностью действия до 1500 миль (2414 км) и боеголовкой весом 450 кг, крылатая ракета намного эффективнее любого аналогичного оружия большой дальности, переданного Киеву западными союзниками". С дальностью, правда, британцы немного напутали: у ракеты Tomahawk наземного базирования с обычной боеголовкой она составляет 1600-1800 км. Но и этого вполне достаточно. Кроме того, издание цитирует заявление Зеленского о том, что если ВСУ получат "Томагавки", то они рассмотрят идею включить в список целей такие объекты, как Кремль. При этом глава киевского режима отметил, что Трамп негласно поддерживает Киев в нанесении дальнобойных ударов по территории России, пока ВС РФ проводят аналогичные атаки. Логика войны на Украине такова, что Киев постепенно получает от Запада — в первую очередь от США — всё более мощное и дальнобойное оружие. В конечном счёте, в случае линейного развития этой закономерности, Киеву поставят и "Томагавки", и все прочие современные ракетные системы, а также более дальнобойные ракеты к пусковым установками и авиационным носителям. Отсутствие воздействия России на страны-поставщики данных систем, которые и будут управлять ударами, повысит вероятность передачи Киеву запрошенных ракет практически до 100%.Этот фактор следует учитывать в стратегическом планировании.Подробнее по теме - в статье Евгении Кондаковой Эйфория прошла и наступило осознание. Почему Украина не рада заявлениям Трампа об оружии и победе ВСУ

