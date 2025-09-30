https://ukraina.ru/20250930/eyforiya-proshla-i-nastupilo-osoznanie-pochemu-ukraina-ne-rada-zayavleniyam-trampa-ob-oruzhii-i-pobede-1069355134.html

Эйфория прошла и наступило осознание. Почему Украина не рада заявлениям Трампа об оружии и победе ВСУ

Президент США Дональд Трамп наконец говорит ровно то, чего от него давно хотел Владимир Зеленский, однако на Банковой этому совсем не обрадовались, а, наоборот, оказались в глубоком замешательстве

В последние дни на фоне проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН и многочисленных переговоров на высшем уровне в СМИ появилась противоречивая информация о поставках Вашингтоном вооружений для ВСУ.Дальнобойное оружие Украине: дать или не датьПо сведениям газеты TheTelegraph, на встрече за закрытыми дверями глава киевского режима Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа о дальнобойных ракетах Tomahawk, способных за счёт дальности полёта до 1600 километров достигать целей в глубине территории РФ, включая Москву. Вскоре источники издания Axios сообщили, что американский лидер отказался передать Украине Tomahawk от имени стран НАТО, причём это единственный пункт заявки Киева, который Трамп отклонил. В то же время собеседники The Wall Street Journal в Белом доме говорят, что Трамп на встрече с Зеленским заявил, что открыт к снятию ограничений на применение американского дальнобойного оружия для ударов по России, но окончательное решение ещё не принял и не дал прямых обязательств о пересмотре текущих ограничений.На протяжении длительного времени власти США, в том числе администрация предыдущего президента Джо Байдена, известного симпатией к Украине ещё со времён майдана, воздерживались от выдачи таких разрешений ВСУ, опасаясь дальнейшей эскалации. Теперь, как пишет The Wall Street Journal, руководство Соединённых Штатов рассматривает такую возможность, включая альтернативу в виде дополнительных ракет ATACMS. Судя по всему, этот вопрос и будет в центре внимания на текущей неделе на встрече украинской делегации с главой Пентагона Питом Хегсетом и его заместителем по военно-политическим вопросам Элбриджем Колби, которые курируют запросы Украины на применение американского оружия для ударов по территории РФ и которые же с весны 2025 года блокируют использование ATACMS.Так как же обстоят дела на самом деле, журналисты спросили напрямую спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, ответственного за диалог с Киевом. На вопрос ведущей телеканала Fox News, есть ли у Украины полномочия использовать вооружение, способное наносить удары по России, он ответил: "Ситуация неоднозначная. Иногда им дают часть полномочий, иногда — нет. Я думаю, всем стоит очень внимательно следить за тем, что говорит президент. <…> Я думаю, принимая во внимание то, что он сказал, и то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов".Джей Ди Вэнс в эфире того же телеканала говорил, что окончательное решение о передаче Tomahawk ещё не принято, обсуждение ведётся прямо сейчас. А руководитель Госдепартамента в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что у Трампа "есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений, закупив это оружие".В Кремле все эти заявления слышали."Давайте пока сформулируем позицию, поймём потенциальные угрозы. Поймём всё-таки, кто будет вовлечён в процесс. И затем уже можно будет определяться с ответной позицией. Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима? Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать всё-таки американские военные? Кто даёт целеполагание этим ракетам: американская сторона или сами украинцы?" - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя последние новости.Он также подчеркнул, что нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах, будь то Tomahawk или иные ракеты, для киевского режима нет волшебного оружия.В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик расценивает заявления американской стороны о ракетах для Украины как игру для западной аудитории и подбадривание киевского режима."Это повышения ставок в факторе давления на Россию, с целью посмотреть на нашу реакцию. Американцы никогда не передавали Tomahawk третьим странам, которой в том числе является и Украина. Эти ракеты они использовали для расправы с неугодными, но Россия в эту категорию не входит. Уверен, что в США понимают последствия подобного шага. Без сомнения, крылатые ракеты Tomahawk - это грозное оружие, передача которого будет воспринято не просто как демарш, а как понижение до минимального наших отношений с США", - считает депутат.И вот наконец все поняли, что же имел ввиду Трамп на самом делеОдин радостный повод для Киева за другим: американские чиновники не просто услышали просьбы Банковой о дальнобойных ракетах, а всерьёз задумались об их передаче ВСУ, кроме того, на минувшей неделе Трамп впервые за долгое время сделал заявление о возможности победы Украины и возвращении под свой контроль утраченных территорий, приправив их порцией критики в адрес России – мол, израсходовав миллионы и миллионы долларов в качестве бомб, ракет, боеприпасов, практически не добилась территориальных приобретений, "экономика катится к чертям" и традиционное "я разочарован Путиным".Однако эйфория длилась ровно до того момента, пока до Киева и его европейских союзников ни пришло осознание ситуации.Говоря о гипотетических шансах Украины на победу, президент США назвал необходимое для этого условие – поддержка Евросоюза и финансовая помощь НАТО. Спустя лишь несколько дней верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поняла, что таким образом Трамп пытается окончательно дистанцироваться от происходящего на Украине, переложив все денежные затраты и ответственность за исход конфликта, на своих партнёров по Евросоюзу и Североатлантическому альянсу."Европа не несёт единоличной ответственности за помощь Украине. [Трамп]обещал остановить убийства, так что это не может быть только нашей задачей. США - самый крупный член НАТО, и когда встаёт вопрос о том, что делать НАТО, это означает и то, что делать Америке", - парировала главный европейский дипломат президенту США в интервью изданию Politico.У европейских чиновников возникли опасения, что, резко сменив риторику, Трамп ставит перед ними невыполнимую задачу, а в случае, если Киев потерпит поражение на поле боя или лишится средств на продолжение военных действий, Штаты окажутся ни при чём, вся вина за провал Украины ляжет на партнёров по НАТО, отмечает газета Financial Times.Некоторые европейские чиновники на условиях анонимности сказали испанской газета El Pais, что события разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности, и сейчас Европа осталась наедине с украинским кризисом.Вот в этом-то Трамп, известный своими импульсивными поступками и решениями, настроен однозначнее некуда – он хочет окончательно вывести Соединённые Штаты из украинской истории. Он так и сказал: хочу заниматься такую же нейтральную позицию, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.В замешательстве оказался и Зеленский. Во время выступления на форуме по вопросам безопасности в Варшаве ему задали вопрос, есть ли у него 100%-ная уверенность в том, что Трамп его поддерживает. Зеленский замешкался, затем последовал нервный смешок, который был встречен смехом в зале, и только потом он начал говорить. Говорить про изменение риторики в США, про сбалансированную позицию Трампа, но на вопрос прямого ответа так и не дал.На контрасте с этим чётко и уверенно звучит ответ министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о позиции Трампа по Украине: "Мы исходим из того, что весь наш опыт общения с американскими коллегами, в том числе на высшем уровне, говорит о том, что они хотят положить конец, помочь закончить этот конфликт на основе учёта и ликвидации его первопричин. И у меня нет никакого сомнения, что президент США искренне в этом заинтересован. Я уже отвечал на вопрос о том, что я думаю про те или иные высказывания президента Трампа. В публичной дипломатии применяются самые разные инструменты, способы, приёмы. И то же самое относится и к утверждениям, будто президент Трамп разрешил бомбить Российскую Федерацию, сбивать самолёты, сбивать дроны".В качестве примера подобного вброса глава МИД РФ назвал публикацию The Wall Street Journal о якобы готовности Трампа снять ограничения на использование американского оружия для ударов по России."Вот вы процитировали The Wall Street Journal, а The New York Times написала, что Зеленский умолял дать ему "Томагавки", а Трамп не дал ему "Томагавки". Поэтому так реагировать на каждую газетную строчку — это не очень благодатно", - добавил дипломат.И вообще диалог Москвы и Вашингтона не сводится к одному только украинскому вопросу, руководители внешнеполитических ведомств договорились осенью провести третий раунд переговоров о нормализации работы дипломатических миссий.Так что в сухом остатке не всё так радужно для Киева, несмотря на заявления из Вашингтона, на первый взгляд звучащие в унисон с пожеланиями украинских властей."Радоваться тут нечему. Это знаменует собой конец последней надежды на то, что Трампа удастся убедить снова привлечь США к защите Украины. [Решения Трампа следует рассматривать лишь как] попытку гарантировать, что любые последствия ухода США из Киева не аукнутся ему самому", - поясняет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.Успокоиться и уже сесть за стол переговоров Зеленскому посоветовал Александр Лукашенко, напомнив о наличии у России хорошего проекта мирного соглашения, с которым ознакомился и Трамп. В противном случае, если украинцы не примут нынешние предложения РФ, они потеряют страну, предупредил президент Белоруссии.Однако Зеленский ответил в свойственной ему хамской манере: "Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живёт в своём мире. Он живёт три десятилетия в этом построенном доме. Но этот дом размером с страну. Я хочу, чтобы он помнил, что его страна независима. Путин иногда наведывается, и они болтают о чём-то своём стариковском. Трудно комментировать".Возможно, этот выпад тоже можно рассматривать как ещё одно свидетельство нервозности Зеленского о дальнейшем развитии украинского кризиса.Читайте также Ростислав Ищенко: России предстоит принять сложное решение по Украине, которая уничтожила свою экономику

