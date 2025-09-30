Украинский националист Юлиан Головинский: радикал из радикалов
В этот день в 1930 году польскими полицейскими без суда был убит один из самых радикальных лидеров украинских националистов Юлиан Головинский, грабивший кассы и почтовые кареты и мечтавший развернуть против поляков всеохватывающий террор: от отравления колодцев до проведения газовых атак.
Будущий радикальный борец с поляками родился 1 декабря 1894 года в австро-венгерском городке Радымно. Ныне это приграничный город в Польше. Отец Головинского был мелким чиновником, мать – учительницей. Сам он получил хорошее образование, окончил гимназию в Ярославе. Планировал учиться в университете, но грянула мировая война.
В звании поручика Головинский был мобилизован в австро-венгерскую армию. В отличие от многих будущих деятелей украинского движения, числившихся в сечевых стрельцах, Головинский служил в обычной части на западном фронте.
Политика в его жизни началась с распадом Австро-Венгрии. Провозглашение независимости Западноукраинской республики застало Головинского в Любачеве (город Любачув в совр. Подкарпатском воеводстве Польши – Ред.). Он незамедлительно примкнул к формировавшимся вооружённым силам и как опытный офицер стал сотником Равской бригады – одной из первых частей ЗУНР.
В составе Галицкой армии бригада принимала участие в боях с поляками, а затем под их давлением отступила на территорию УНР, где объединилась с армией Директории. Уже в её составе в августе 1919 года они одновременно с Белой армией заняли оставленный большевиками Киев.
Далее между белыми, петлюровцами и галичанами произошёл конфликт, по итогам которого галичане фактически перешли на сторону белых. Однако на фоне поражений белых УГА перешла на сторону большевиков. В результате на протяжении нескольких месяцев Головинский де-юре воевал на стороне красных. Впрочем, де-факто они не воевали. Большевики быстро начали наводить свои порядки в УГА, что галичанам не понравилось и они стали целыми частями перебегать обратно к петлюровцам, которые к тому моменту уже заключили договор с врагами галичан поляками.
1 ноября 2023, 08:00История"Листопадовый чин": рождение и странное существование ЗУНРЗападноукраинская народная республика (ЗУНР) – самопровозглашённое государство, никогда не существовавшее на "своей" территории, признанное только такой же бедолашной Украинской народной республикой, которая потом территорию ЗУНР подарила Польше (хотя та и так ею владела). Самопровозгласилась же ЗУНР 1 ноября 1918 года и просуществовала 257 дней
В итоге Головинский оказался интернирован в Польше и после окончания войны перебрался в Чехословакию, где выучился на ветеринара. В середине 20-х он вернулся в Галицию уже в статусе одного из руководителей Украинской войсковой организации (УВО), которая была создана как раз в Чехословакии.
Головинский с самого начала был сторонником прямых и решительных действий. Получив полномочия краевого коменданта УВО, он принялся сколачивать отряд боевиков, ставший известным как Летучая бригада.
Этот отряд был сформирован из молодых местных украинцев, желавших любыми способами бороться с польской властью. Приоритетный способ оказался, прямо скажем, уголовным. "Экспроприации", проще говоря – грабежи почтовых карет и касс.
Головинский лично встал во главе отряда, его заместителем был выбран Емельян Сеник – в будущем – соруководитель ОУН* при Мельнике.
Из других знаменитостей в отряде числились Ярослав Барановский – в будущем тоже влиятельный мельниковец и Василий Атаманчук – впоследствии один из немногих националистов, сумевших уцелеть в СССР.
30 июля, 08:00ИсторияУкраинская войсковая организация: зародыш ОУН*Создание ветеранами Первой мировой и Гражданской войн, желавших продолжать борьбу за создание украинского национального государств, Украинской войсковой организации, учреждённой 30 июля 1920 года, было событием этапным. Пожалуй, это была первая структура, родившая украинский миф об армии без государства
В общей сложности на счету "бригады" было около 10 экспроприаций за полтора года существования. При этом Головинский лично принимал участие в нескольких налётах и ограблениях. В 1926 году налётчиков разоблачили и почти все они были арестованы. Поляки, впрочем, проявили милосердие и дали им небольшие сроки – от 3 до 8 лет.
Головинский остался на свободе, но ненадолго. Вскоре националисты убили начальника Львовского школьного округа Собинского (это было первое боевое крещение Романа Шухевича). Головинский был арестован по этому делу, но для привлечения к суду не хватило доказательств. Тем не менее, некоторые исследователи считают, что именно он был организатором покушения.
Его отпустили, однако установили за ним полицейский надзор и тому пришлось временно залечь на дно. Точнее, отойти от активных действий. Для легализации он занялся бизнесом, вместе с одним из соратников открыв компанию, занимавшуюся автобусными перевозками. Это позволило ему с одной стороны пускать пыль в глаза полиции, с другой – использовать её как легальное прикрытие для координации действий подполья.
© telegra.ph Юлиан Головинский (второй справа) во время судебного процесса по делу об убийстве Станислава Собиньского
Юлиан Головинский (второй справа) во время судебного процесса по делу об убийстве Станислава Собиньского
Временно отказавшись от грабежей и убийств, Головинский однако не терял времени и разрабатывал планы более масштабной борьбы с ненавистными поляками. Среди его проектов в тот период: газовые атаки в крупных городах Польши, отравление колодцев и водопровода в городах с польским населением и даже закупка самолётов для бомбардировок городов.
Все эти дикие проекты так и остались фантазиями, прежде всего в силу относительной скромности ресурсов УВО и ОУН*, однако они дают неплохое представление о том, что творилось в головах их лидеров.
5 сентября 2023, 18:00ИсторияПрезидент Польши, украинская бомба, еврейские деньги и ГондурасНа протяжении четверти десятилетия польские лидеры не жаловали столицу Восточной Малопольши Львов, и у них были к тому основания – именно там 5 сентября 1924 года боевики Украинской войсковой организации пытались убить президента Польши Станислава Войцеховского. Тем самым цель покушения была достигнута
Головинский был настолько радикален, что выступал против участия украинцев в выборах и за то, чтобы не поддерживать легальные украинские партии и движения, намеревавшиеся баллотироваться в сейм. Однако эта позиция встретила непонимание у других лидеров УВО и ОУН*.
Дабы выработать единую платформу Головинский уехал на переговоры с руководителем организаций Коновальцем. Тот выступил за поддержку легальных партий при выполнении ими нескольких условий.
Однако после возвращения с переговоров Головинский был арестован полицией в Львове. Считается, что его выдал бывший член Летучей бригады Роман Барановский – брат Ярослава. Поляки завербовали его, и он стал важнейшим осведомителем в рядах подпольщиков.
Поляки знали, что Головинский является региональным руководителем и ОУН*, и УВО, но у них не хватало доказательств для того, чтобы передать его суду за участие в экспроприациях. Попытка выбить из него признание физическими мерами воздействия также не удалась. Понимая, кто у них в руках и не имея возможности легально его осудить, поляки решили пойти на преступную хитрость.
Головинского под предлогом поездки на опознание свидетелями вывезли в лес, где застрелили. Прессе официально сообщили, что подозреваемого вывезли на следственный эксперимент, однако он напал на конвоиров, пытался бежать и в порядке самообороны был застрелен.
27 августа 2024, 08:00ИсторияМельник, Бандера и раскол ОУН*В мае 1939 года советский агент ликвидировал основателя и бессменного лидера ОУН* Евгения Коновальца. Организация осталась без легитимного руководителя. Чтобы заместить пост в Рим съехались активисты националистического подполья. 27 августа 1939 года начался II Великий сбор ОУН, который закончился как большинство украинских политических мероприятий
Впрочем, недостатка в радикалах не было и место Головинского было быстро занято другими. Через два с половиной года после его гибели новым краевым проводником ОУН* стал Степан Бандера.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
Подписывайся на