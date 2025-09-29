https://ukraina.ru/20250929/moldaviya-budni-kholodnogo-sezona-1069367223.html

В воскресенье в Молдавии состоялись выборы, на которых правящая партия "Действия и солидарность" президента Майи Санду с треском проиграла.

Предварительные опросы давали ей не более 25-35% голосов, но всеми правдами и неправдами результат внутри страны удалось "поднять" до официальных 44%. Тем не менее объединённая оппозиция получила 49,9% (практически половину). Причём это по официальным подсчётам. На деле гораздо больше. Но уже через несколько часов, когда были получены результаты с зарубежных участков, правящая партия ожидаемо "победила". Несмотря на гомерические по масштабу и наглейшие по неприкрытости фальсификации, отрыв от объединённой оппозиции составил менее процента и часть мест в парламенте правящая партия потеряет, но большинство сохранит (если, конечно, молдаване не вышвырнут из страны и саму Санду, и её партию, но это вряд ли).Почему я настолько уверенно говорю о фальсификациях в ходе подсчёта голосов до каких бы то ни было проверок, до того, как будут получены если не судебные решения, то хотя бы убедительные доказательства. Я мог бы сказать, что "на войне, как на войне". Они бездоказательно обвиняют нас, я не обязан доказывать свои обвинения в их адрес. Однако, поскольку боремся мы с ними (евроамериканскими леволиберальными глобалистами-гегемонистами) за свой (диаметрально противоположный предлагаемому Западом) вариант светлого будущего всего человечества, я не считаю возможным уподобляться им во всём. Хватит уже того, что мы вынуждены были всё же явиться на войну и убивать вражеских прокси, чтобы жить. Совсем не обязательно ещё и лгать, чтобы победить. Тем более, что правда на нашей стороне и это легко доказать.Как уже было сказано, все предварительные опросы показывали, что партия Санду, набирает примерно столько же, сколько и "Патриотический блок" экс-президента Игоря Додона. Опросы давали обеим политическим силам от 25% до менее чем 35% голосов избирателей. "Патриотический блок" примерно столько и набрал. Учитывая, что Додон, которого почему-то иногда называют пророссийским политиком, является лидером молдавских проевропейских "интернационалистов", подобное распределение голосов было бы вполне традиционным для Молдавии. Додон близок по своей риторике к таким политикам как Орбан, но, в отличие от Орбана, представляет не консерваторов, а социалистов (в формате европейской социал-демократии).Также в Молдавии сильны молдавские националисты, выступающие за независимую Молдавию (впрочем, тоже в составе ЕС). Им принадлежит примерно треть симпатий населения. Санду и её единомышленники представляют румынских националистов (считающих, что Молдавия должна стать частью Румынии, ибо молдаване – румыны, с чем категорически не согласны молдавские националисты).Таким образом, в молдавской политике существуют три силы, каждая из которых считает магистральным для Молдавии путь интеграции в ЕС, и каждая из которых располагает симпатиями примерно трети населения страны. Разница между ними заключается в том, что сторонники Додона считают, что интеграция в ЕС не должна мешать молдавской торговле с Россией (своего рода молдавское издание многовекторности), молдавские националисты, также стремятся в ЕС, по отношению к России индифферентны: у них есть связанный с Приднестровьем "осадочек", но румынских амбиций они опасаются больше. Сторонники Санду выступают за вхождение в ЕС, но при помощи вхождения в состав Румынии.Раньше в Молдавии действительно было сильное пророссийское левое движение, которое возглавлял коммунистический лидер Воронин. Однако Воронин, в конце концов, пошёл на коллаборацию с Западом, что не помогло ему сохранить власть, зато привело к расколу молдавских левых сил и маргинализации их пророссийской части. С тех пор о "пророссийских политиках" в Молдавии можно говорить с не меньшей натяжкой, чем говорили о "пророссийском" Януковиче на Украине. Понятно, что по сравнению с Зеленским или Санду и гетман Скоропадский будет "пророссийским", но всё же это немного не то, что мы привыкли подразумевать под данным термином.Три молдавские проевропейские силы, до последнего момента не имели коренных противоречий друг с другом и вступали в самые причудливые союзы, поочерёдно меняя друг друга у власти. Пока не пришла Санду. Санду решила, что с вакханалией демократии пора кончать и собралась вступить Молдавию в Румынию, гражданкой которой она является, любой ценой. Это естественно сразу же перевело в оппозицию Санду две другие главные политические силы, то есть около 60% избирателей. В ответ Майя попыталась, опираясь на прокуратуру и секретные службы произвести государственный переворот, но натолкнулась на пассивное сопротивление значительной части силовиков, в том числе на негативную позицию армии. У неё остался один вариант – спровоцировать в Молдавии войну и, под предлогом "российского вмешательства" пригласить румынские войска, опираясь на которые будет можно нейтрализовать молдавскую оппозицию.Идеальным представлялось возобновить военный конфликт с Приднестровьем. Во-первых, там размещён небольшой российский контингент, так что обвинить Россию в участии можно независимо от реальной позиции Москвы.Во-вторых, на Приднестровье давно точит зубы Украина. Киев должен был ударить Приднестровью в тыл, пусть Россия с ВСУ и разбирается – всё равно воюют. Румыны же должны были, под предлогом "российской угрозы", выйти на Днестр и, независимо от того, что там будет на украинско-приднестровском фронте, остановиться, обеспечив всего лишь вступление в Румынию молдавской части Бессарабии (без Приднестровья и исторического Буджака, занимающего юг Одесской области).Таким образом Санду собиралась "и удовольствие получить, и невинность сохранить" - добиться силовой поддержки Румынии, но избежать войны с Россией. Понятно, что остальным политическим силам Молдавии вся эта авантюра была ни к чему. Санду давно прокатили бы на выборах и сдали в политический утиль, но к этому времени приспела европейско-украинская конфронтация и маленькие, но жутко амбициозные лимитрофные политики, готовые на отрытый конфликт с Москвой, оказались востребованными в ЕС. Поэтому Евросоюз и закрывает голоса на то, что политик, которая в лучшем случае, на пике популярности, при поддержке союзников, давно ставших оппонентами, контролировала до 40% голосов, которая давно потеряла поддержку населения не только из-за прорумынской политики, но из-за того, что ввергла и без того нищую страну в состояние экономической катастрофы, и пытается при этом раздувать пожар гражданской войны, переизбирается сама и переизбирает свою политическую силу при помощи массовых фальсификаций и прямого давления на оппонентов. Я не могу назвать оппонентов Санду оппозицией, так как они представляют интересы и ясно выраженную волю большинства населения. Оппозиция, причём всё более маргинальная, сама Санду, но эти-то маргиналы и ухватились посиневшими пальцами за власть в Молдавии.Я обещал доказательства того, что выборы, причём не только парламентские, но и предшествовавшие им президентские, были нагло сфальсифицировано Санду. Давайте считать.Официально в Молдавии 3,2 миллиона избирателей. Откуда столько, если согласно переписи 2014 года в стране жил 2 913 281 человек (это вместе с несовершеннолетними), а по оценке 2022 года молдаван было около 2 604 000 человек мы выяснять не будем, просто запомним это число. По данным ЦИК на выборы явилось чуть более 52% избирателей или примерно 1 665 000 человек. За партию Санду отдали свои голоса 792,5 тысячи человек.Пока всё красиво, только вот для голосования за рубежом, ЦИК Молдавии обещал напечатать 864 тысячи бюллетеней, из них 105 500 на русском языке, 1500 на украинском, 500 на гагаузском и 756 800 на румынском. Изначально же МИД Румынии запрашивал для голосования за рубежом 1 098 000 бюллетеней. Поскольку в России Молдавия открыла 2 участка для голосования и ещё 12 в Приднестровье, то понятно, что не для них были предназначены бюллетени на румынском языке, скорее часть отпечатанных на русском могла отправиться в Западную Европу.В общем, количество бюллетеней, оказавшихся на территории подыгрывавших Санду стран ЕС под контролем подчинённых ей же посольств, почти совпало с количеством голосов, отданных за партию Санду. Кроме того, этих, контролируемых Санду и её друзьями из ЕС бюллетеней была примерно половина от официально проголосовавших граждан Молдавии. Этот своего рода "резервный фонд" позволял перекрыть любой результат голосования, что и произошло. Надо отдать должное "скромным" европейцам, не ставшим приписывать партии Санду 60% и более (бюллетеней бы хватило) – обеспечили минимальный отрыв от оппозиции и довольно.И это не изолированное нарушение. Накануне голосования, под различными предлогами были сняты с выборов несколько партий, среди них молдавские националистические и проевропейские партии, избиратели которых теоретически могли бы, не найдя в бюллетене своей политической силы, проголосовать за партию Санду (хоть думаю, что скорее они проголосовали бы за кого угодно, только не за этих мошенников).В общем, массовые фальсификации и силовое давление на оппонентов – характерная черта последних молдавских президентских и парламентских выборов, курируемых Европейским Союзом. ЕС, наплевав на демократические принципы, пытается укрепить у власти поджигателей гражданской войны в Молдавии, надеясь, что она, по украинскому сценарию, перерастёт в войну с Россией, в которую можно будет также втянуть и Румынию.Если бы такие выборы прошли в какой-нибудь дикой африканской глубинке, ЕС уже бился бы в родимчике и заходился от возмущения. Пока Гитлер был склонен проводить выборы, у него было меньше нарушений. Муссолини и вовсе образец демократии по сравнению с тем, что творят ЕС и Санду в Молдавии. Но что можно требовать от маленькой фруктово-овощной республики, если сами европейцы отстраняют от участия в выборах Марин Ле Пен, пытаются запретить "Альтернативу для Германии", а в Румынии, в которую Санду собирается вступить, и вовсе отменяют результаты выборов, пока не победит нужный кандидат?Европейские элиты хотят войны, а европейский избиратель войны не хочет. Поэтому европейские элиты изобрели механизм получения результата выборов, абсолютно независимый от того, как голосует европейский избиратель. Внешне, это конечно гуманнее, чем "майдан" с его "небесной сотней", "Одесской Хатынью" и прочими "эксцессами", но, учитывая плотность и количество населения Евросоюза, итог обещает быть куда более шокирующим.Чтобы бюргер не испугался раньше времени, военный мост с Украины в ЕС решили строить через маленькую, никому не известную Молдавию и далёкую Румынию, о которой средний европеец знает только то, что там живут вампиры и правит ими Влад Дракула – вроде как никому и не жалко. Ну так и украинцы начинали с того, что "наши дети пойдут в школу, а их (их же, кстати, сограждан) дети будут сидеть в подвалах". Теперь жалуются, но уже поздно. Казавшийся таким далёким Донбасс, оказался к Киеву и Львову куда ближе, чем представлялось поджигателям войны. Может статься, что дорога от Кишинёва, до Парижа и Лондона окажется ещё короче.

