Хинштейн рассказал о разминировании Курской области и помощи переселенцам

Правительство Курской области на заседании 29 сентября рассмотрело ключевые вопросы жизнедеятельности региона. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Хинштейн провёл заседание в режиме ВКС из Москвы, где находится с рабочей поездкой. Среди ключевых вопросов он отметил ликвидацию последствий вторжения ВСУ в регион и жилищный вопрос."Продолжаем формировать перечни на выдачу сертификатов для наших переселенцев: на сегодняшний день в Минстрое РФ находится заявка более, чем на 2 тыс. жилых помещений. Большая часть (на сумму порядка ₽10 млрд) уже проверена и направлена в Минфин РФ. Ждём согласования и выхода распоряжения Правительства РФ. Как только средства поступят в регион, продолжим выдачу", - рассказал он.Хинштейн также сообщил, что продолжается разминирование приграничья."От взрывоопасных предметов очищено 105 тыс. га территории, 878 км дорог и 79 населённых пунктов. Работа продолжается в 13-ти", - сообщил глава региона.Курская область также завершает подготовку к отопительному сезону. До 1 октября все муниципалитеты обязаны принять нормативно-правовые акты о его начале."Уже в конце недели начнём подключать соцобъекты, а на следующей неделе, исходя из погодных условий, — и жилой фонд, - отметил Хинштейн. - Крайне важно, чтобы этот процесс прошёл гладко. Обо всех возникающих проблемах прошу глав сообщать лично".Также проводится аудит системы здравоохранения и транспорта.Кроме того, на неделе в Курске состоится знаковое мероприятие федерального масштаба — Всероссийский конкурс "Мастер года".В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в 2025 году констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Подстрекательство Польши, провалы ВСУ, реакция на "Томагавки". Главное на Украине на 13:00 29 сентября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

