Подстрекательство Польши, провалы ВСУ, реакция на "Томагавки". Главное на Украине на 13:00 29 сентября
Подстрекательство Польши, провалы ВСУ, реакция на "Томагавки". Главное на Украине на 13:00 29 сентября
Туск подстрекает страны к вмешательству в происходящее на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Кремль отреагировал на возможные поставки "Томагавков" Киеву
2025-09-29T13:20
2025-09-29T13:20
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
россия
киев
владимир зеленский
дмитрий песков
виктор медведчук
вооруженные силы украины
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102361/79/1023617915_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_da6aea3d4fdedf3bcdea73d6b4dd0853.jpg
Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии Warsaw Security Forum, заявил, что польские фундаментальные интересы распространяются на боевые действия на Украине."Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война – это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса", - сказал Туск.Он выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считает нужным вмешиваться в происходящее на Украине.Минувшим летом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что и "белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию".Власти других европейских стран в подобных ситуациях нередко взывают к разуму, так, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rete4 заявил, что не думает, что президент РФ Владимир Путин хочет начать Третью мировую войну, и не считает, что Италия является военной целью."Мы должны быть хладнокровны, избегать непропорциональных реакций и не совершать ошибок", - подчеркнул Таяни.А экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в заявлении, опубликованном на сайте движения, объяснил, что Владимир Зеленский стал жертвой своей же политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий, уничтожая по своему же сценарию Европу."Зеленский продолжает затягивать мир в третью мировую войну. Политический клоун стал жертвой своей же безумной политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий за спину НАТО. Недавно он даже пригрозил ударами по Кремлю", - говорится в заявлении.Однако, по его мнению, ЕС вступать в украинский конфликт не собирается. Никаких гарантий Европа Украине Зеленского не даст."Украинский сценарий предполагает вступление в войну, потерю экономики, государственности и суверенитета, законности и конституционных прав для граждан, а потом предательство союзников и военное поражение. Поэтому, если ЕС хочет двигаться далее по этому сценарию, то ему это, естественно, никто не запретит, но, как видим, даже самые истошные певцы войны среди европейских политиков начинают подозревать бесславный конец их политики. Зеленский уже разрушил Украину, и держится то, что от нее осталось, только на Европе. Чем дольше Европа будет поддерживать Украину Зеленского, тем быстрее разрушится сама, процесс пошел", - подытожил Медведчук.Провалы ВСУВ понедельник взрывы прогремели в Конотопе Сумской области на севере Украины, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.Российские войска нанесли удары "Геранями" по электроподстанции в Сумской области. На попавших в сеть записях видно, как после ударов по зданию подстанции появляются вспышки, после которых в небо поднимаются столбы дыма.ВСУ также нередко сами поражают собственные строения. Так, в понедельник системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины нанесли удар по жилым домам в Киеве.Он опубликовал кадры, где виден тепловой след от снаряда, который летит по баллистической траектории от земли, перехватывает в небе летящий объект, а затем прилетает в жилой дом, вызывая взрыв.ВСУ также неразумно "расходуют" бойцов. Так, оператор ударных БПЛА Южной группировки войск с позывным Сид рассказал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет бойцов на позиции "вслепую", не сообщая им, что те уже заняты российскими войсками. Там их уничтожают.Газета Pais пишет, что заключивших контракт с ВСУ молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет после прохождения двухмесячной подготовки отправляют в зону боевых действий, из которой сообщается о значительных потерях, инструкторы подготавливают их к тому, что каждый день на позиции может стать для них последним.Минобороны России, в свою очередь, сообщило об успехах ВС РФ на нескольких направлениях. Так, группировка "Восток" за сутки уничтожила свыше 295 военнослужащих ВСУ, а также боевую бронированную машину, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Приволье Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.Украинские войска в зоне действия группировки "Днепр" потеряли за сутки до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин.Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Шандриголово в ДНР, нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области. Противник потерял более 220 военнослужащих и три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.Кроме прочего, ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север". Также противник лишился танка, двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, трех артиллерийских орудий и склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии в ДНР.Реакция Кремля на "Томагавки"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог."Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп с тем, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям", - заявил он.Он также заверил, что Кремль анализирует и изучает сообщения о возможных поставках Украине ракет "Томагавк"."Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем. Анализировать их надо на предмет того, тут, конечно же, внимательно за этим следят наши военные специалисты. Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?", "Кто дает целеполагание этим ракетам?", "Это американская сторона или сами украинцы?". И так далее и тому подобное. Безусловно, слышали заявления, они очень серьезные. Мы их изучаем", - сказал Песков.По его словам, ответ Москвы на возможные поставки "Томагавков" для Украины можно будет определять после того, как будут понятны потенциальные угрозы."Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы. Поймем все-таки, кто будет вовлечен в процесс. И затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - призвал официальный представитель Кремля.По его словам, нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева."Нет никакой панацеи, которая сейчас может извинить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - заверил Песков.Подробнее о ракетах — в материале Зеленский просит ракеты "Томагавк" у Трампа. Главное на этот час на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Подстрекательство Польши, провалы ВСУ, реакция на "Томагавки". Главное на Украине на 13:00 29 сентября

13:20 29.09.2025
 
Сергей Зуев
Туск подстрекает страны к вмешательству в происходящее на Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Кремль отреагировал на возможные поставки "Томагавков" Киеву
Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на открытии Warsaw Security Forum, заявил, что польские фундаментальные интересы распространяются на боевые действия на Украине.
"Я хочу, чтобы в Польше мои земляки услышали эти слова: эта война – это также наша война. Нравится это кому-то или нет, но это наша война исходя из нашего фундаментального интереса", - сказал Туск.
Он выразил недовольство по поводу того, что часть общества многих стран не считает нужным вмешиваться в происходящее на Украине.
"Мы часто слышим как в Варшаве, так и в каждом другом месте на земле голоса людей: нет, это не наша война, это нас не должно касаться, пусть они там сами решают свои проблемы, нас это не касается, мы не хотим отдавать ни наши деньги, ни наше время, ни тем более жизни наших солдат. Но мы должны понимать, что это вопрос выживания всей западной цивилизации", - сказал польский премьер.
Минувшим летом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что и "белорусские наши друзья, и мы всегда видим заряженность Польши не на конструктивный диалог с нашими странами, а на конфронтацию".
Власти других европейских стран в подобных ситуациях нередко взывают к разуму, так, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в эфире телеканала Rete4 заявил, что не думает, что президент РФ Владимир Путин хочет начать Третью мировую войну, и не считает, что Италия является военной целью.
"Мы должны быть хладнокровны, избегать непропорциональных реакций и не совершать ошибок", - подчеркнул Таяни.
А экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в заявлении, опубликованном на сайте движения, объяснил, что Владимир Зеленский стал жертвой своей же политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий, уничтожая по своему же сценарию Европу.
"Зеленский продолжает затягивать мир в третью мировую войну. Политический клоун стал жертвой своей же безумной политики и сейчас хочет спрятаться от ее неминуемых последствий за спину НАТО. Недавно он даже пригрозил ударами по Кремлю", - говорится в заявлении.
Однако, по его мнению, ЕС вступать в украинский конфликт не собирается. Никаких гарантий Европа Украине Зеленского не даст.
"Украинский сценарий предполагает вступление в войну, потерю экономики, государственности и суверенитета, законности и конституционных прав для граждан, а потом предательство союзников и военное поражение. Поэтому, если ЕС хочет двигаться далее по этому сценарию, то ему это, естественно, никто не запретит, но, как видим, даже самые истошные певцы войны среди европейских политиков начинают подозревать бесславный конец их политики. Зеленский уже разрушил Украину, и держится то, что от нее осталось, только на Европе. Чем дольше Европа будет поддерживать Украину Зеленского, тем быстрее разрушится сама, процесс пошел", - подытожил Медведчук.
Провалы ВСУ
В понедельник взрывы прогремели в Конотопе Сумской области на севере Украины, а также в подконтрольном ВСУ Херсоне.
Российские войска нанесли удары "Геранями" по электроподстанции в Сумской области. На попавших в сеть записях видно, как после ударов по зданию подстанции появляются вспышки, после которых в небо поднимаются столбы дыма.
ВСУ также нередко сами поражают собственные строения. Так, в понедельник системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины нанесли удар по жилым домам в Киеве.

"В Киеве на улицах валяются остатки ракет ПВО, которыми ВСУ сегодня усердно сбивали наши ракеты и собственные дома", — сыронизировал военный корреспондент Андрей Руденко.

Он опубликовал кадры, где виден тепловой след от снаряда, который летит по баллистической траектории от земли, перехватывает в небе летящий объект, а затем прилетает в жилой дом, вызывая взрыв.
ВСУ также неразумно "расходуют" бойцов. Так, оператор ударных БПЛА Южной группировки войск с позывным Сид рассказал РИА Новости, что командование ВСУ отправляет бойцов на позиции "вслепую", не сообщая им, что те уже заняты российскими войсками. Там их уничтожают.
Газета Pais пишет, что заключивших контракт с ВСУ молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет после прохождения двухмесячной подготовки отправляют в зону боевых действий, из которой сообщается о значительных потерях, инструкторы подготавливают их к тому, что каждый день на позиции может стать для них последним.
Минобороны России, в свою очередь, сообщило об успехах ВС РФ на нескольких направлениях.
Так, группировка "Восток" за сутки уничтожила свыше 295 военнослужащих ВСУ, а также боевую бронированную машину, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
Подразделения группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орлы, Приволье Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области.
Украинские войска в зоне действия группировки "Днепр" потеряли за сутки до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин.
Российская группировка войск "Запад" освободила населённый пункт Шандриголово в ДНР, нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов Харьковской области. Противник потерял более 220 военнослужащих и три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.
Кроме прочего, ВСУ за сутки потеряли более 170 военных в зоне действий российской группировки войск "Север". Также противник лишился танка, двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, трех артиллерийских орудий и склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили до 290 военнослужащих ВСУ и орудие полевой артиллерии в ДНР.
Реакция Кремля на "Томагавки"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз отметил, что пауза в процессе украинского урегулирования возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог.
"Вы знаете, в прошлый раз в Стамбуле, когда встречались делегации, были сформулированы предложения по созданию рабочих групп с тем, чтобы обсуждать все модальности по основным направлениям", - заявил он.
"Сейчас возникла пауза. Пауза возникла, собственно, из-за нежелания продолжать этот диалог со стороны киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Он также заверил, что Кремль анализирует и изучает сообщения о возможных поставках Украине ракет "Томагавк".
"Мы, действительно, слышали эти заявления, мы внимательно сейчас их анализируем. Анализировать их надо на предмет того, тут, конечно же, внимательно за этим следят наши военные специалисты. Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: "Кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима?", "Могут ли их запускать только украинцы или это должны делать все-таки американские военные?", "Кто дает целеполагание этим ракетам?", "Это американская сторона или сами украинцы?". И так далее и тому подобное. Безусловно, слышали заявления, они очень серьезные. Мы их изучаем", - сказал Песков.
По его словам, ответ Москвы на возможные поставки "Томагавков" для Украины можно будет определять после того, как будут понятны потенциальные угрозы.
"Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы. Поймем все-таки, кто будет вовлечен в процесс. И затем уже можно будет определяться с ответной позицией", - призвал официальный представитель Кремля.
По его словам, нет панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронте для Киева.
"Нет никакой панацеи, которая сейчас может извинить ситуацию на фронтах. Для киевского режима нет волшебного оружия. И будь то "Томагавки" или иные ракеты, они не смогут изменить динамику", - заверил Песков.
Подробнее о ракетах — в материале Зеленский просит ракеты "Томагавк" у Трампа. Главное на этот час на сайте Украина.ру.
