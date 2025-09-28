https://ukraina.ru/20250928/evropa-pered-vyborom-1069286735.html

Европа перед выбором

Трамп сделал неоднозначный, но сильный ход (сильные ходы практически всегда бывают неоднозначными), "разрешив" "коалиции желающих" и Украине воевать с Россией, но заметив, что это будет "европейская война", а не американская. То есть, Европа должна будет воевать за свой счёт и без гарантированной военной поддержки США.

Позиция американского президента на первый взгляд кажется неуязвимой для критики внутриполитических оппонентов. Его трудно обвинить в "подыгрывании Путину", так как он всего лишь согласился с европейскими оценками, назвав Россию "бумажным тигром" и выразив уверенность, что мощная Европа, да ещё вместе с Украиной, легко с ней справится. Критиковать Трампа за то, что он не отдаёт американское оружие бесплатно, а продаёт его тоже нельзя – избиратели не поймут. Американцы всегда всё всем продавали, в том числе и оружие союзникам. Удивляюсь, как Трамп ещё не заставил их платить за предоставление разведывательной информации (не догадался, наверное, но обязательно догадается). Попытка президента заработать для Америки деньги на всём подряд, включая проблемы союзников, будет понятна простому американцу – он сам такой и обязательно поступил бы так же, если бы догадался, что так можно.Кроме того, Трамп ведь не уклоняется от противостояния. Он просто переносит центр тяжести американских усилий на Дальний Восток, где тоже есть союзники, где борьба с Китаем и Индией идёт за триллионы полновесных долларов, где нарастает угроза военно-политическому господству США в акватории Тихого океана, который американцы привыкли считать домашним бассейном. Причём европейцы ведь сами сказали, что Россия слаба, её экономика не выдерживает военных нагрузок, и ЕС с Украиной готовы её быстро победить. Вот и Зеленский согласен – то же самое говорит. Логично разделить усилия: Европа с Украиной пусть побеждают Россию, а США займутся Индией и Китаем.Ненавистные Трампу леволиберальные европейские элиты, всегда поддерживавшие его внутриполитических противников, оказались в тяжелейшем положении. С одной стороны, президента США ругать невозможно – он согласился с их доводами. С другой, предполагалось, что Трамп заявит о безусловной готовности выполнить обязательства США в рамках НАТО. Европейские журналисты несколько раз задавали ему соответствующие вопросы. Такое единодушие однозначно свидетельствует о том, что "независимая" пресса получила соответствующие указания.Европейцы вообще не представляли себе, что можно проигнорировать такую "священную корову" Запада, как НАТО. Но Трамп смог. Он чётко отделил США от НАТО, когда заявил, что Америка будет продавать НАТО оружие. Получилось, что США вроде как и не член НАТО, а так – мимо проходили и решили немного помочь, но за деньги.Теперь начнёшь вопить – Трамп обвинит в тунеядстве и желании дальше сидеть на шее США. Опять позиция для американских избирателей беспроигрышная. Промолчишь, значит согласен с тем, что НАТО свои проблемы с Россией должно решать самостоятельно, без участия США.В общем, как сказано выше, на первый взгляд американский президент занял абсолютно беспроигрышную позицию. Но не всё так просто. В ней тоже есть уязвимости.Трамп ставит европейские леволиберальные элиты перед нелёгким выбором – продолжать военные провокации с риском втянуться в вооружённый конфликт с Россией без участия США, или прекратить скандалить и быстро заставить Зеленского пойти на конструктивные переговоры с Россией, пока если не для Украины, то хоть для Европы что-то можно ещё спасти. Судя по всему Трамп, как абсолютный прагматик, легко отказывающийся от провальных проектов, чтобы только не нести лишние убытки, ожидает, что его европейские партнёры будут действовать по второму варианту. Ведь в первом варианте они однозначно проигрывают. Но это не совсем так.В первом варианте однозначно проигрывают ЕС и европейские государства, а вот леволиберальные элиты, включая евробюрократию могут выиграть для себя будущее. Во втором же варианте лево-либеральные элиты проигрывают однозначно, так как если они согласятся на мир с Россией на предложенных Кремлём условиях, а лучше условий не будет, то их внутриполитические оппоненты не упустят шанс напомнить избирателям, что огромные издержки они понесли для победы, в неизбежности которой их убеждали эти самые европейские лево-либералы.Теперь же оказалось, что все издержки были напрасны и надо было вообще не лезть в клинч с Россией. Европа прекрасно жила за счёт взаимовыгодной торговли с РФ, а Украина в 2022 году потеряла бы меньше, чем может потерять сейчас. А если бы в 2013/14 годах те же самые европейские левые либералы не организовали бы на Украине русофобский "майдан", то Киев вообще не потерял бы ни одного квадратного сантиметра территории и по сей день прекрасно бы зарабатывал на своём транзитном положении, при котором, чем больше торговый оборот между ЕС и Россией, тем больше доход Украины от транзита всего подряд через её территорию.Избирателю придётся объяснить, кому всё это было надо и зачем за 11 лет впустую потрачены триллионы евро. Левые либералы и так теряют голоса на каждых выборах, подобный же геополитический провал с ужасающими последствиями для национальных экономик стран-членов ЕС станет для них политической катастрофой.Я бы не радовался вероятному правоконсервативному повороту в европейской политике. Среди местных консерваторов, конечно, есть вменяемые люди, но большинство из них, прорвавшись к власти, всё равно будет пытаться сохранить русофобский курс, возможно временно смягчив его, чтобы получить необходимую для восстановления сил передышку. Но для леволиберальных элит проблема заключается не в сохранении или изменении антироссийского внешнеполитического курса, а в собственном политическом будущем. Тем более, что для некоторых из них, учитывая накал борьбы и совершённые преступления (включая фальсификацию выборов, отмену их результатов, а также дискредитацию и необоснованное уголовное преследование своих консервативных оппонентов), вопрос о потенциальном уголовном преследовании со стороны победителей тоже актуален.Поскольку вопрос сохранения власти является для правящих в большинстве стран Европы и на общеевропейском уровне леволиберальных элит вопросом личного политического и финансового выживания, а также иммунитета от уголовных обвинений, они вполне способны начать действовать по первому сценарию. В этом случае они перейдут от нынешних неопределённых провокаций, долженствующих заставить Белый дом проводить более жёсткую санкционную политику в отношении России и активнее оказывать помощь киевскому режиму, к провокациям прямо ведущим к войне.Выход на военное столкновение с Россией при неопределённой позиции США не исключался европейскими ястребами и раньше. Они были уверенны, что ни один американский президент не сможет бросить Европу, находящуюся в состоянии военного конфликта с Россией и обречь её на поражение. Европейский плацдарм слишком много значит для США, чтобы им рисковать. Но большая часть европейских политиков до сих пор пытались вести беспроигрышную игру, будучи уверенными, что Трамп сломается под давлением и таки займёт в отношении России более жёсткую позицию.Теперь интересы "умеренных" европейских головорезов, желавших лишь вернуть США к активной санкционной войне с Россией, начинают совпадать с интересами неумеренных ястребов, не видящих иного выхода, кроме провокации прямого военного столкновения с Москвой. Им, конечно, страшно. Но они рассчитывают на то, что главные центры (Париж, Лондон, даже Берлин) находятся относительно далеко от вероятного фронта и не пострадают, а сам факт войны заставит Трампа вернуться в коалицию, а Россию пойти на уступки, ради недопущения превращения европейского кризиса в мировой.Перспективы российских действий они, скорее всего, оценивают неадекватно, и реальность может их неприятно удивить, но в том, что касается позиции Трампа, то ему, действительно, будет очень трудно (практически невозможно) удержать неформальный нейтралитет, если Европа вступит в полномасштабный военный конфликт с Россией и начнёт быстро проигрывать. Европейский плацдарм слишком много значит для США и в плане возможностей развёртывания войск в Евразии, и как источник ресурсов для поддержания американской экономики – капиталы, технологии, компетенции, мозги и даже целые заводы активно перемещаются из Европы в США. Потерять сейчас эту "золотую жилу" безнаказанно (с электоральной точки зрения) не мог бы себе позволить и более популярный президент чем Трамп.Так что Европа, конечно, может привычно "склониться перед американским лидерством", продолжая интриговать за спиной, но может и пойти по пути радикализации ситуации, что грозит моментальным разрушением выстроенной Трампом прочной на вид схемы и переходом конфронтации к нерегулируемому развитию. Трамп безусловно хотел лишь ослабить давление на себя европейски врагов, но мог, сам того не желая, подтолкнуть их к открытой агрессии. В какую сторону качнулся маятник европейских политических весов мы узнаем в течение октября. У европейских элит времени на размышления и манёвры практически не осталось. Конец Украины не за горами, а как только он наступит, позиция Трампа, предлагавшего спасительный мир, но натолкнувшегося на европейскую обструкцию, резко укрепится даже у американских ястребов. Американцы любят показную твёрдость и несгибаемость, но только если они ведут к победе. Как известно, поражение всегда сирота.О важных деталях ядерного сдерживания в Европе - в интервью Дмитрия Стефановича" "Франция показала, что способна нанести ядерные удары по России даже без помощи США"

