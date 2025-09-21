https://ukraina.ru/20250921/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-massovyy-pobeg-molodzhi-v-polshu-i-zheleznaya-doroga-v-1068953254.html

Западная Украина за минувшую неделю: массовый побег молодёжи в Польшу и железная дорога в Австро-Венгрию

За первую неделю после разрешения на выезд за границу юношей в возрасте 18–22 лет только в Польшу прибыли не менее 10 705 молодых мужчин с Украины, что в 11 раз больше, чем за предыдущую неделю.

Количество 18–22-летних парней, выезжающих в Польшу, возросло на порядокС 28 августа, когда Кабмин Украины разрешил мужчинам в возрасте 18–22 лет выезжать за границу, юноши начали покидать страну. Это уже оказывает влияние на рынки труда и образования, а также на демографию.Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) утверждает, что не ведёт учёт пересечения границы гражданами этой возрастной категории. Но в ГПСУ отметили, что какого-то массового выезда нет и что заявления об этом могут быть частью российской пропаганды.Впрочем, пограничники Польши ведут такой учёт. По их данным, которые 19 сентября обнародовал портал украинского "Общественного телевидения", с 28 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство выехали 6100 украинских мужчин в возрасте 18–22 лет, тогда как неделей раньше — всего 500. В Люблинском воеводстве границу в направлении Польши пересекли 4605 молодых украинцев — против 461 на прошлой неделе.Следовательно, только за первую неделю после решения Кабмина в Польшу прибыли не менее 10 705 молодых мужчин с Украины, что в 11 раз больше, чем за предыдущую неделю. Объективности ради надо отметить, что в обратном направлении движение мужчин этой категории тоже есть, поэтому чистый отток составил 7404 человека. По оценкам комментаторов, подавляющее большинство и уезжающих, и въезжающих — жители Западной Украины, которые имеют определённые знания польского языка и знакомы с ситуацией в соседней стране."Минимальная заработная плата на Украине 8 тысяч гривен, а в Польше она сейчас составляет почти 50 тысяч гривен. А ещё молодёжь до 25 лет в Польше не платит налог на доходы физических лиц, что прибавляет им 20% той заработной платы, которую получают люди в возрасте 25+ в Польше. То есть власти стимулируют, чтобы польская молодёжь не выезжала, а приезжающие украинцы получают те же возможности", — говорит Василий Воскобойник, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.Разрешение выезда для мужчин 18–22 лет создаёт кратко- и среднесрочный риск уменьшения притока молодых кадров. Это, прежде всего, повлияет на отрасли, где доля первых рабочих мест и молодых работников наибольшая: ритейл, HoReCa, логистика, производство и сезонные работы. Примеров того, как страдают компании именно этих отраслей, уже достаточно на Западной Украине.Так, в Ровно, проработав пять лет, закрывается популярное молодёжное кафе. "Мы решили закрыть Oregano Cafe. Это решение далось непросто, но оно объективно. Ситуация в стране не очень способствует работе малого бизнеса. За последние две недели из команды уволились и выехали за границу около 10 работников. Для нас как малого бизнеса это критично", — сообщили владельцы заведения. В свою очередь, из львовской ресторанной компании "Холдинг эмоций !Fest", известной заведениями "Пьяная вишня", "Львовская мастерская шоколада" и "Реберня", уволились 22 парня данной возрастной категории — из около 200 сотрудников этого возраста."Есть случаи, когда молодые мужчины уезжают, бросают работу, учёбу и уезжают в никуда, лишь бы укрыться от потенциальной мобилизации, от войны, — делится своими наблюдениями Ольга Купец, специалист по рынку труда и доцент Киевской школы экономики. — Это создаёт крайне негативный эффект для рынка труда, потому что молодёжь трудно заменить старшими возрастными категориями. Если они работали в 18–22 года, то, вероятно, могли не иметь никакого высшего образования, выполняли больше неквалифицированные работы. Но эти работы физически требовательны, поэтому не всегда есть лица, которые могут молодёжь заменить".В целом на Украине в настоящее время насчитывается около 700 000 мужчин в возрасте 18–22 лет, а это, по данным Центра экономической стратегии, 8% всей рабочей силы. Приблизительно половина из них учится. При этом во многих вузах (например, во Львовской политехнике) отмечают новую проблему — отток первокурсников, которые уже подали документы и поступили на учёбу. По словам ректора университета Натальи Шаховской, многие ребята покидают страну, приближаясь к возрасту, когда пересечение границы станет запрещено."Университет пытается работать с этой проблемой — ведутся разговоры с родителями и абитуриентами. В то же время решающим фактором остаётся ситуация с безопасностью, которую учебное заведение не может гарантировать и которая влияет на решения семей", — заявила Шаховская.Есть ещё один аспект проблемы массового выезда юношей — демографический. С одной стороны, 18–22-летние ребята — это статистически небольшое поколение, ведь они появились на свет ещё до роста рождаемости на Украине, который начался во второй половине нулевых и длился до 2014 года. Однако в случае массового выезда мужчин этого возраста может произойти провал в демографии, когда женщинам данного поколения труднее будет найти мужчину-партнёра примерно одинакового возраста. При этом ещё до упомянутого решения Кабмина начался выезд с Украины ребят в возрасте 15–17 лет.По мнению экспертов, пока выезд юношей в возрасте 18–22 лет будет продолжаться. "Вероятно, будет период горячки продолжительностью с полгода, а дальше миграционная тенденция вернётся к привычному паттерну, который держится с 2022 года, — прогнозирует Влада Лященко из львовского офиса рекрутингового агентства Talando. — Запрос на выезд за границу напрямую зависит от факторов вне экономических процессов. Если агрессия против гражданского населения будет усиливаться — это будет стимулировать мотивацию найти более безопасное место жительства, вероятно, вне страны. Изменения порядка проведения мобилизации или увеличения правонарушений в этом процессе могут служить большим мотивационным фактором к выезду".Из Ужгорода снова ходят прямые поезда по евроколее в "Австро-Венгрию"В Ужгороде на прошлой неделе торжественно открыли движение пассажирских поездов по восстановленному железнодорожному пути европейского формата (1435 мм) в Чоп, и дальше в Братиславу, Будапешт и Вену. Однако ход строительства пути и его маршрут свидетельствуют, что он имеет прежде всего военное значение.Во время торжеств начальник Закарпатской областной военной администрации (ОВА) Мирослав Билецкий заявил: "Для областного центра Закарпатья — это возвращение в транспортную систему Европы, ведь железнодорожное сообщение с венгерским городом Ниредьгаза он получил более 150 лет назад. Это не только удобный способ путешествовать, без пересадок и очередей на границе. Это важный этап интеграции Украины в ЕС с единственной транспортной системой".Евроколея между Чопом и Ужгородом (22 км) действительно существовала со времён Австро-Венгрии до 1991 года, однако с появлением независимой Украины её демонтировали. В 2022 году Киев решил восстановить ж/д путь европейского формата на этом участке, но формально работы по реализации проекта стартовали только в апреле 2024-го. Тогда в присутствии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на вокзале в Ужгороде смонтировали первый символический 20-метровый прогон "гибридного" пути — с расстоянием между рельсами 1435 и 1520 мм. Однако реально к работам приступили только через год, и завершили их в начале сентября 2025-го — с задержкой более чем на месяц."Единый европейский стандарт транспортной инфраструктуры, единые правила, требования к комфорту и обслуживанию. Всё это здесь и сейчас для украинцев и иностранцев в независимой стране. Люди хорошо знают, что это направление чрезвычайно загружено во всех пунктах пропуска. А пересадки, которые раньше приходилось делать в Чопе, были не слишком удобны и занимали некоторое время. Сегодня каждый может выбрать поезд для путешествий, который соединил Ужгород со столицами Венгрии и Австрии и будет курсировать ежедневно", — сказал на церемонии экс-губернатор Закарпатья, а ныне заместитель руководителя Офиса президента Украины Виктор Никита.Поезд, который теперь каждый день в 8:09 отправляется с вокзала Ужгорода, очень условно можно назвать украинским, хотя билеты на него продаёт "Укрзализныця". Всего в поезде шесть вагонов: два до Братиславы (они принадлежат словацким железным дорогам — ŽSR), а четыре — до Будапешта и Вены (вагоны находятся в общей собственности железных дорог Венгрии и Австрии — MÁV и ÖBB). Локомотив, курсирующий на отрезке евроколеи Ужгород–Чоп, тоже принадлежит MÁV."В поезде на Венгрию четыре вагона первого и второго класса. Относительно питания в поезде нет такой опции. Но поезд стоит в пограничном Захоне, после контроля можно что-нибудь приобрести на вокзале. Дальше будут такие станции, как Ниредьгаза, Дебрецен, Сольнок, Будапешт, Вена. Что касается Словакии, то направление после Чопа — это Чиерна-над-Тисой, далее Кошице, Братислава", — рассказал заместитель директора пассажирской компании "Укрзализныци" Владимир Любка.В ГПСУ отметили, что пограничный контроль пассажиров поезда осуществляют непосредственно в вагонах, что делает поездку более быстрой и удобной. Проверка документов и досмотр поезда занимают около 30 минут. Пассажиры, следующие со станции Чоп, проходят оформление через зал пограничного и таможенного контроля на железнодорожном вокзале.Стоит отметить, что с коммерческой точки зрения евроколея от Ужгорода до Чопа выглядит крайне убыточной. В первый день до Братиславы приобрели 61 место из 64 предложенных, однако только 10 билетов купили в Ужгороде, а 51 — в Чопе. На Вену выкупили 157 мест из 170 предложенных, однако только 32 билета купили с отправлением из Ужгорода, остальные 125 — из Чопа. При этом из Чопа сообщение по евроколее в направлении Братиславы и Будапешта никогда не прекращалось, и туда прибывает гораздо больше поездов из Киева, чем в Ужгород, являющийся своеобразным железнодорожным тупиком.Для чего тогда Европейский Союз выделил 26 миллионов евро на эту колею (половина в виде гранта в рамках программы Connecting Europe Facility, остальное — кредит Европейского инвестиционного банка под символические проценты)? Для этого достаточно посмотреть на карту: маршрут Ужгород–Чоп — это классическая рокадная дорога вдоль словацко-украинской границы, при этом на территории самой Словакии аналогичной железной дороги или даже автомобильной трассы нет.Учитывая нарастающую милитаризацию ЕС, очевидно, речь идёт об объекте двойного, прежде всего военного назначения, для которого коммерческая успешность неважна. Кстати, именно с приспособлением евроколеи к существующей военной инфраструктуре в Закарпатье местные комментаторы связывают тот факт, что её официальная сдача в эксплуатацию состоялась только 5 сентября — вместо 1 августа, как было запланировано.Читайте также: Западная Украина за минувшую неделю: произвол в Черновцах и Бермудский треугольник для самолётов ВСУ

