"Внимание, цунами!". Юнгвальд-Хилькевич как спаситель Одесской киностудии (от цунами)
В сентябре 1969 года ещё не знаменитый режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич закончил снимать первый свой "блокбастер" "Опасные гастроли", с Высоцким в главной роли. И тут выяснилось, что Одесская киностудия оказалась под угрозой срыва плана, и её надо спасать…
Фильм "Внимание, Цунами!" директор киностудии Геннадий Пантелеевич Збандут доверил снимать его сценаристу Игорю Георгиевичу Старкову. Однако тот из-за недостатка режиссёрского профессионализма за два месяца вообще ничего не снял.
Буквально за оставшиеся полтора месяца за оставшиеся деньги нужно было переделать сценарий, заменить актёров и снять фильм практически с нуля. Но другого выхода не было. Киностудии, как и вся экономика СССР, работали в строгих рамках плановой экономики и были обязаны выполнять план по съёмкам. В случае его срыва студия рисковала получить более низкую категорию, что тянуло за собой выделение меньших объёмов дефицитной плёнки и денежных фондов. Это, в свою очередь, означало сокращение штатов и урезание премий.
Збандут подошёл к Юнгвальд-Хилькевичу и спросил: "Ну, возьмёшься?" Тот согласился, но поставил условие: "Верните мне Пушкина". Речь шла не великом русском поэте, а об одном из лучших администраторов на студии. Несмотря, что тот, как и Юнгвальд-Хилькевич, был алкоголиком, он замечательно обеспечивал съёмочный процесс. Пушкина незадолго до этого разговора за какую-то провинность с Одесской киностудии выгнали, и он работал в Ленинграде. Збандут ответил Юнгвальд-Хилькевичу: "Ну, ты козёл!!!", но согласился. Пушкина вернули в Одессу, чему тот был несказанно рад.
Первые эпизоды снимали в Севастополе, в Карантинной бухте. Затем нужно было отправиться к Ялте и часть эпизодов снять там. Збандут, Юнгвальд-Хилькевич и актёры погрузились на предоставленный Черноморским флотом торпедный катер, и он вышел в море. Однако за Карантинным мысом, в открытое море разыгрался 9-балльный шторм. Если бы не профессионализм командира дивизиона торпедных катеров, который сам встал за штурвал, всю бы группу смыло за борт. Ни о каких съёмках в таких условиях, не могло быть и речи, и катер вернулся обратно. К моменту прибытия в бухту все были покрыты ледяной коркой и слегка позванивали при ходьбе свисавшими с одежды сосульками. Самое обидное, что когда катер вернулся обратно в бухту, там оказался полный штиль – море было ровное, как стол.
И тут оказалось, что автобуса группы нет. Пушкин, не ожидая, что она так быстро вернётся, отправился за портвейном и успел им основательно нагрузиться. Наконец, когда прошло часа 3-4 томительного ожидания, он появился вместе со спасительным автобусом – группа была на основательном взводе. Исполнявший главную роль капитан-лейтенанта Георгий Юматов покрыл Пушкина такой отборной бранью, какой ни до, ни после никто из группы не слыхивал.
Это не удивительно – юность Георгия Александровича пришлась на войну, на которой он, 15-летний мальчишка, начал воевать с января 1942 года как раз на торпедных катерах. Сначала его зачислили юнгой, его катер входил в команду обеспечения трагичного Евпаторийского десанта. Затем он был рулевым. Ближе к концу войны он уже воевал на бронекатере Дунайской военной флотилии сигнальщиком, участвовал в боях за Белград, Будапешт и Вену. За героизм в боях за сербский город Смедерово его наградили медалью Ушакова. Неудивительно, что он был виртуозен в мате, который не считался на флоте зазорным. Некоторые особо продвинутые "специалисты" даже иногда устраивали между собой своеобразные негласные соревнования, в которых учитывались и продолжительность нецензурного монолога, и его витиеватость.
Пушкин стоически вынес все замечания и попытался объяснить, что напился с горя, так как его не взяли в Ялту. Ему особо не поверили, но поносить перестали и погрузились в автобус. Однако таких проколов за администратором студии за всю его работу, в том числе у Станислава Говорухина, Петра Тодоровского, Марлена Хуциева, Андрея Тарковского и других случалось не так много. Зато он тянул на себе обеспечение практически всего съёмочного процесса.
В фильме в роли лейтенанта Юрия Суглинина снимался Юрий Боголюбов, сын известного в то время актёра МХАТА Николая Боголюбова – лауреата сразу шести Сталинских премий, из которых только одна была 2-й степени, остальные 1-й, и кавалера двух орденов Ленина. Боголюбову-младшему по сценарию нужно было лезть в воду, но на Чёрном море стоял ноябрь месяц, и он наотрез отказывался. Тогда Пушкин "принял" на грудь пару стаканов водки, разделся и стал спокойно плавать в воде, нахваливая, какая она тёплая и приятная. Все стали Боголюбова стыдить, и ему ничего не оставалось, как лезть в воду.
Затем была поездка съёмочной группы во Владивосток на Тихоокеанский флот, где снимали оставшиеся натурные съёмки. В первый же выход в море, в котором участвовал и поехавший вместе со съёмочной группой директор киностудии Збандут, торпедный катер снова попал в шторм, на этот раз ещё более сильный. За борт смыло съёмочную технику и локатор. Пришлось везти ещё технику, чтобы продолжить съёмки.
Когда съёмочная группа вернулась в Одессу и сдала плёнку в проявку, выяснилось, что машина дала сбой, и часть отснятых эпизодов попала в брак. Погиб и эпизод, когда в противоцунамный блиндаж герои приносят огромного тихоокеанского краба и едят его. Везти всю группу обратно для того, чтобы переснять один эпизод, не было ни денег, ни времени. Поэтому решили, что проще отправить на Дальний восток директора картины Вольдемара Дмитриева.
Директор полетел, купил несколько крабов. Везти их сырыми было нельзя, они бы испортились, поэтому он их сварил и полетел обратно в Одессу. В пути самолёт делал пять промежуточных посадок: в Хабаровске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске и Свердловске. Каждый раз всех выгоняли из самолёта, и пассажиры по 2-3 часа сидели в аэропорту… а Дмитриев мучился возле самолёта, чтобы крабы не разморозились. В конце концов, до Одессы он их всё-таки довёз.
Начали переснимать сцену, кинулись за крабами… и не нашли их. Оказалось, что их съели рабочие вместе со вторым режиссёром. Съёмочная группа постоянно была голодной – о таком сервисе, какой сегодня присутствует на съёмочных площадках, с кейтерингом и буфетом, в советские времена киношники могли только мечтать. Чтобы они не ели съёмочный съестной реквизит, его специально поливали керосином. И даже это иногда не помогало – обтирали и съедали вместе с керосином.
От краба остались только одна клешня и пустой панцирь – пришлось набивать его газетами и снимать так. В результате, просматривая фильм, даже не догадаешься, что у мелькающего в кадре краба съедобна только одна клешня.
В финале всех этих усилий и бешеной "гонки" со съёмками, к концу года фильм "Внимание, цунами!" всё же сняли и смонтировали. Он рассказывает о подвиге тихоокеанских моряков 60-х годов прошлого века, чей наблюдательный пост вынесен далеко в океан на скалистый остров. Выдержав мощный удар стихии и понеся потери, оставшиеся в живых моряки предупреждают "большую землю" о надвигающейся опасности. Фильм собрал в прокате 12,1 млн. зрителей – результат не самый для тех времён знаменательный, но и далеко не убыточный. Так Юнгвальд-Хилькевич выручил директора Геннадия Пантелеевича Збандута и свою родную Одесскую киностудию – категорию ей так и не понизили.
