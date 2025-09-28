https://ukraina.ru/20250928/podkup-falsifikatsiya-rumynskiy-stsenariy-i-rossiyskiy-sled-v-moldavii-prokhodyat-parlamentskie-vybory-1069307889.html

Подкуп, фальсификация, румынский сценарий и "российский след". В Молдавии проходят парламентские выборы

В Молдавии 28 сентября проходит голосование на парламентских выборах. За право принять участие в распределении депутатских мандатов сражаются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата

Однако многим политикам и партиям, принимающим участие в политической жизни страны, так и не удалось занять место в избирательных бюллетенях — ЦИК Молдавии отстранил их от участия в предвыборной гонке на разных ее стадиях. В основном права участия в выборах лишились партии, выступающие против курса страны на евроинтеграцию, которые могли бы составить серьезную конкуренцию правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) президента Майи Санду.Действующие молдавские власти в ходе предвыборной кампании предприняли беспрецедентные методы давления на своих политических оппонентов, вплоть до арестов, но так и не смогли обеспечить себе стопроцентную уверенность в том, что контроль за составом будущего парламента останется у партии PAS.В соответствии с данными опросов общественного мнения, проведенных накануне голосования, в парламент из 101 места имеет шансы пройти Патриотический блок, выступающий за возобновление сотрудничества с Россией. В его составе несколько партий — "Социалисты Молдавии" во главе с бывшим президентом Игорем Додоном, Партия коммунистов во главе с бывшим президентом Владимиром Ворониным и "Будущее Молдавии" экс-премьера Василия Тарлева. Еще одну партию в составе этого блока - "Сердце Молдавии", Центральная избирательная комиссия отстранила от участия в выборах перед самым голосованием.Также шансы пройти семипроцентный барьер и попасть в парламент есть у оппозиционного блока проевропейских партий "Альтернатива", в состав которого входят "Движение национальной альтернативы" мэра Кишинева Иона Чебана, Партия развития и объединения Молдавии во главе с экс-премьером Ионом Кику, партия "Гражданский конгресс" Марка Ткачука.Необходимое количество голосов для прохода в парламент может обеспечить себе и "Наша партия" экс-мэра второго по величине города Бельцы Ренато Усатого.В соответствии с избирательным законодательством Молдавии, выборы в этой стране считаются состоявшимися, если на избирательные участки выйдет более 33% граждан, внесенных в списки для голосования. По данным ЦИК Молдавии, этот порог был пройден к 14:30 по местному времени.Если не можешь победить, отмени!Несмотря на это, правящая партия "Действие и солидарность" уже готовит возможные предлоги для аннулирования результата голосования, в случае если они ее не устроят. Так, президент Майя Санду после посещения избирательного участка 28 сентября заявила, что фактов вмешательства в избирательный процесс было много, поэтому результаты голосования могут быть не признаны.По ее словам, правоохранительным органам Молдавии известно о различных методах коррупции в ходе избирательного процесса, в том числе о попытках подкупа избирателей."Именно ваш голос должен решить судьбу нашей страны, а не купленные голоса. Давайте покажем миру, что Республика Молдова – это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (20 евро), ни за 400 евро", – заявила Санду.По данным президента Молдавии, на эти цели потрачено 100 млн евро. Также Санду заявила, что молодых людей из республики обучали "для дестабилизации", и что правоохранительные органы обнародуют всю информацию об этом.Тем временем местные телеграм-каналы фиксируют противоположную ситуацию: подкупить избирателей пытаются как раз активисты партии PAS. В телеграм-канале "Бельцы 24" опубликован ролик, на котором неизвестные в одном из кафе города предлагают избирателям 50 евро, если те проголосуют в пользу партии Санду.По данным канала, от избирателя требуется сфотографировать заполненный бюллетень, чтобы подтвердить таким образом свой голос в пользу правящей партии.Массовые нарушения происходят также на участках, которые молдавские власти открыли для голосования диаспоры в странах Западной Европы, сообщают телеграм-каналы.На первых фотографиях с участков во Франции, Германии и Румынии счастливые граждане Молдавии фотографируются рядом с урнами, а они уже переполнены, несмотря на то, что с момента открытия участка до момента съемки прошло всего несколько часов."Бюллетеней уже набралось так много, будто с самого рассвета сотни граждан спешили на участки. Такой "рекордный энтузиазм" вызывает сомнения и заставляет задуматься, не были ли урны заполнены заранее, чтобы создать иллюзию высокой активности диаспоры", - отмечает "Реальный Кишинев".Журналисты в Европе сообщают, что на зарубежные избирательные участки правящая PAS направила инструкции с "планками" по результатам, пишет "Бельцы 24". Согласно источнику в МИД Италии, участок №136 в Милане, например, обязан выдать 87% голосов за правящую партию при явке не ниже 79%.Повышенное внимание к Италии вызвано тем, что именно в этой стране открыто больше всего зарубежных участков — 75. Для сравнения, в России открыты всего два."Если это подтвердится — речь идёт не просто о манипуляциях, а о прямом заказе фальсификации", - пишет телеграм-канал.По румынскому сценариюПо словам бывшего президента Молдавии, лидера Партии социалистов и участника Патриотического блока Игоря Додона, официальный Кишенев готовятся аннулировать выборы по румынскому сценарию.Напомним, что в первом туре президентских выборов в Румынии в ноябре 2024 года победил евроскептик Кэлин Джорджеску. Чтобы не допустить его до второго тура, Центральное избирательное бюро Румынии аннулировало результаты голосования, после чего было решено повторить президентские выборы с самого начала. При этом предлогом для непризнания результатов голосования послужило якобы вмешательство России в финансирование предвыборной кампании.В пользу того, что на Западе существует отработанный сценарий контроля за проведением выборов, который был задействован и для Румынии, и для Молдавии, свидетельствует последнее заявление основателя Telegram Павла Дурова.В день голосования (28 сентября) Дуров рассказал, что накануне президентских выборов в Молдавии 2024 года, он столкнулся с просьбой помочь Кишиневу в блокировке некоторых телеграм-каналов. Все это происходило после того, как к самому основателю Telegram повышенное внимание проявили французские спецслужбы."Примерно год назад, когда я застрял в Париже, ко мне через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь правительству Молдавии заблокировать определенные каналы в Telegram перед президентскими выборами в Молдавии", — рассказал Дуров в своем личном телеграм-канале.В обмен на это сотрудничество французские спецслужбы обещали Дурову "сказать о нем хорошие слова" судье, который распорядился о его аресте.Вскоре Telegram получил список каналов, которые не нарушали правила сообщества, но выражали политическую позицию, противоречащую курсу молдавского правительства, сказал Дуров. По его словам, запрос на блокировку был отклонен.Ранее Дуров заявлял, что руководство мессенджера получало запросы заблокировать консерваторов Румынии накануне президентских выборов в этой стране. По его словам, эти запросы исходили от главы французской разведки Николя Лернера. МИД Франции это отрицал.По ряду причин западным правительствам чрезвычайно важно обеспечить преемственность власти в Молдавии. Одна из них — роль этой страны в планах Евросоюза по размещению европейских войск на Украине и дальнейших недружественных акциях по отношению к России. Поэтому не странно, что главным аргументом Майи Санду для потенциальной отмены результатов выборов является пресловутое российское вмешательство. Ведь лучшая защита — это хорошее нападение. Только в данном случае легенда использовалась слишком много раз, чтобы ее можно было воспринимать всерьез.Что происходило накануне парламентских выборов в Молдавии в статье Татьяны Стоянович С избирательных участков прямо на фронт. Секретные планы Санду для поствыборной Молдавии

