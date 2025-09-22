https://ukraina.ru/20250922/s-izbiratelnykh-uchastkov-pryamo-na-front-sekretnye-plany-sandu-dlya-postvybornoy-moldavii-1069014582.html

С избирательных участков прямо на фронт. Секретные планы Санду для поствыборной Молдавии

С избирательных участков прямо на фронт. Секретные планы Санду для поствыборной Молдавии - 22.09.2025 Украина.ру

С избирательных участков прямо на фронт. Секретные планы Санду для поствыборной Молдавии

В Молдавии 28 сентября пройдут парламентские выборы. Они очень важны для правящей партии "Действие и солидарность" (РАS) президента Майи Санду, так как от их результатов зависит будущее проводимого ею курса на ускоренную евроинтеграцию страны и разрыв отношений с Россией

2025-09-22T19:44

2025-09-22T19:44

2025-09-22T19:44

эксклюзив

молдавия

выборы

приднестровье

россия

дмитрий соин

евгения гуцул

кир стармер

цик

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102965/41/1029654165_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_598fc4ef95b8da7e9125612c7375d15a.jpg.webp

Однако по результатам последних опросов общественного мнения, победа партии Санду не гарантирована.По данным исследования, проведенного Insider Moldova, в случае допуска всех партий к выборам, PAS получит лишь 18% голосов. Патриотический блок, в чьем составе находятся "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, социалисты Игоря Додона, "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и коммунисты Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина, может набрать 34%, показывают результаты опроса.По данным социологического агентства iData, за Патриотический блок готовы проголосовать 36%, в то время как за PAS — 34,7%. Опрос Morari News показывает, что Патриотический блок готовы поддержать 34,3% избирателей. И это несмотря на беспрецедентное давление, которые власти страны в ходе предвыборной кампании оказывали на оппозиционные партии.От блока "Победа", который имел все шансы стать главным конкурентом PAS на парламентских выборах, партия Санду избавилась еще до начала избирательной кампании. ЦИК Молдавии просто не допустил их к участию к выборам.Одного из самых харизматичных членов объединения, башкана Гагаузии Евгению Гуцул суд в Кишиневе 5 августа приговорил к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии "Шор". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков приговор Гуцул назвал "образцом незаконного давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании".Тем временем Евросоюз не только не осудил гонения, которые молдавские власти устроили своим конкурентам, но даже присоединился к ним. По информации объединения "Победа", санкции Брюсселя в настоящее время применяются к 23 физическим и пяти юридическим лицам, подозреваемым в участии в "российской дезинформационной кампании" в Молдавии.Кроме элиминации конкурентов, власти Молдавии готовы использовать и все другие средства для того, чтобы обеспечить себе заветные проценты на предстоящих парламентских выборах. Предполагается, что нужный результат партии "Действие и солидарность" принесут не голоса избирателей внутри самой Молдавии, а голоса диаспоры.Такая же тактика уже была протестирована на президентских выборах 2024 года, которые Майя Санду внутри страны проиграла своему оппоненту Александру Стояногло (48,67 % против 51,33 % за Стояногло). Победу Санду принесли голоса из-за рубежа. В этом году ЦИК Молдавии намерен организовать еще больше участков за рубежом. Если на прошлогодних президентских выборах их было 234, для парламентских выборов теперь планируется открыть 301 участок. При этом они откроются для диаспоры в странах Запада, в России будут работать лишь два участка в посольстве Молдавии в Москве. Эти два участка должны принять 25 000 молдавских избирателей, проживающих в России, что физически не представляется возможным.В Приднестровье, где проживает 275 тысяч граждан республики, имеющие право голоса, ЦИК Молдавии планирует открыть всего лишь десять участков. Зато в Италии на 23 тыс. избирателей будет открыто 40 участков, во Франции – 26, в США – 22.В соответствии с молдавским законодательством, кандидатуру будущего премьер-министра выдвигает президент, но утверждает ее парламент. Санду не сможет продвинуть удобного для себя кандидата, если большинство мест в парламенте займет оппозиция. Это предвещает кризис власти в Молдавии, но правящей партии сейчас не до этого, так как у них есть ряд обязательств перед европейскими партнерами, от которых чрезвычайно сложно отказаться. Как оказывается, некоторые из них, при этом весьма рискованные, Санду и ее приближенные обсуждают далеко от глаз молдавской общественности.В соответствии с информацией, которая только недавно появилась в СМИ, Майя Санду на встрече с британским премьером Киром Стармером 23 и 24 июля в Лондоне дала предварительное согласие на размещение в Молдавии объектов для тылового обеспечения международного миротворческого контингента, формируемого под эгидой так называемой коалиции желающих.Данное формирование предполагается задействовать на Украине после достижения договорённостей о прекращении огня, сообщил 21 сентября телеканал "Царьград".Кроме того, источники утверждают, что Санду дала согласие на проведение операции по установлению контроля над Приднестровьем с привлечением ВСУ и британских военных советников, отмечает телеканал. По их данным, реализация данной операции предварительно намечена на весну 2026 года.Тем временем украинские СМИ утверждают, что в Лондоне Санду обсуждала проведение специальной операции ВСУ в Приднестровье при поддержке британских специалистов. Так как в Приднестровье дислоцированы российские военные, любая военная акция против республики чревата развязыванием полномасштабного конфликта. Одновременно это значит и усиление украинского конфликта, так как оказание эффективной помощи Приднестровью для России возможно только при кардинальной коррекции действий на украинском направлении, полагают военные эксперты.Молдавия очень важна для НАТО с точки зрения логистики, отметил в интервью Украина.ру депутат 5-ого созыва Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики, ветеран спецслужб ПМР Дмитрий Соин.У страны чрезвычайно удачное географическое положение, которое обеспечивает альянсу прямой выход к Северному Причерноморью, т.е. к Одессе, подчеркнул эксперт."Поэтому я не исключил бы, что подобная дискуссия с участием Санду и Стармера действительно велась в Лондоне. Все предыдущие события это подтверждают. Это и визиты в Молдавию крупных европейских руководителей – президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это и встречные визиты Санду в Европу, на ковер к кураторам", - рассказал Соин.Также на саммите в Одессе "Украина-Юго-Восточная Европа" в июне этого года фактически был создан трехсторонний союз Молдавия-Украина-Румыния, который говорит о том, что Молдавию готовят к тому, что она станет военной базой и логистическим центром под натовские проекты на Украине, добавил эксперт.По словам Соина, если Санду не удастся добиться победы своей партии на выборах, эти планы окажутся под угрозой. Патриотический избирательный блок выступает категорически против участия Молдавии в войне на Украине, напомнил он."Учитывая заинтересованность НАТО в данных планах, можно предположить, что проигрыш в электоральном поле спровоцирует переворот внутри Молдавии, когда Санду силовыми методами будет удерживать власть. Но на самом деле власть будет удерживать не Санду, а ее кураторы из ЕС и НАТО", - подытожил Дмитрий Соин.Больше об этой теме в материале Татьяны Стоянович Приднестровье будет Донбассом, а Гагаузия – Одессой. Украина и Молдавия готовятся открыть второй фронт

молдавия

приднестровье

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, молдавия, выборы, приднестровье, россия, дмитрий соин, евгения гуцул, кир стармер, цик, нато, ес