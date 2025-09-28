https://ukraina.ru/20250928/derzhali-pozitsiyu-sem-dney-kak-shturmoviki-iz-somali-voyuyut-s-boevikami-vsu-eksklyuziv-ukrainaru-1069310223.html

Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру - 28.09.2025

Сегодня Украина.ру расскажет вам об одном из эпизодов обычного повседневного героизма, который проявляют российские бойцы в ходе СВО. Историю одного боевого выхода в интервью военкору Роману Гнатюку рассказали штурмовики "Щелкун" и "Проказник" из батальона "Сомали". Уловки, ухищрения, смекалка… "Щелкун" – хоккеист из Казани, Татарстан. "Проказник" – маркетолог из Салавата (Башкирия). Узнавайте вместе с нами историю героизма двух таких разных людей, а также причины, по которым в качестве места службы они выбрали именно батальон "Сомали".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

