Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру - 28.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250928/derzhali-pozitsiyu-sem-dney-kak-shturmoviki-iz-somali-voyuyut-s-boevikami-vsu-eksklyuziv-ukrainaru-1069310223.html
Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру
Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру - 28.09.2025 Украина.ру
Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру
Сегодня Украина.ру расскажет вам об одном из эпизодов обычного повседневного героизма, который проявляют российские бойцы в ходе СВО. Историю одного боевого... Украина.ру, 28.09.2025
2025-09-28T17:29
2025-09-28T17:29
новости
казань
роман гнатюк
татарстан
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069310101_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f02a6c76424db317527b6a7b8e784566.jpg.webp
Сегодня Украина.ру расскажет вам об одном из эпизодов обычного повседневного героизма, который проявляют российские бойцы в ходе СВО. Историю одного боевого выхода в интервью военкору Роману Гнатюку рассказали штурмовики "Щелкун" и "Проказник" из батальона "Сомали". Уловки, ухищрения, смекалка… "Щелкун" – хоккеист из Казани, Татарстан. "Проказник" – маркетолог из Салавата (Башкирия). Узнавайте вместе с нами историю героизма двух таких разных людей, а также причины, по которым в качестве места службы они выбрали именно батальон "Сомали".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
казань
татарстан
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069310101_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df2a5ca3d593834207cf87016c81d989.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, казань, роман гнатюк, татарстан, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, видео, видео
Новости, Казань, Роман Гнатюк, Татарстан, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Видео

Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру

17:29 28.09.2025
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня Украина.ру расскажет вам об одном из эпизодов обычного повседневного героизма, который проявляют российские бойцы в ходе СВО. Историю одного боевого выхода в интервью военкору Роману Гнатюку рассказали штурмовики "Щелкун" и "Проказник" из батальона "Сомали".
Уловки, ухищрения, смекалка… "Щелкун" – хоккеист из Казани, Татарстан. "Проказник" – маркетолог из Салавата (Башкирия). Узнавайте вместе с нами историю героизма двух таких разных людей, а также причины, по которым в качестве места службы они выбрали именно батальон "Сомали".
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКазаньРоман ГнатюкТатарстанУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:11Мошеннические колл-центры из Киева годами воровали деньги у граждан Турции
18:00ВС РФ продвинулись в ряде областей Украины. Сводка за день 28 сентября
17:59"То не дроны, то звёзды зажглись": как фестиваль "Звёзды над Донбассом" вернулся в Донецк
17:45Украинские власти предлагают гражданским в Купянске покидать город пешком
17:38Украинский журналист Казарин умоляет украинцев не расслабляться и воевать
17:29Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру
17:02Ядерный русофоб с суицидальными наклонностями. Пять лиц министра обороны Эстонии Ханно Певкура
16:58Подкуп, фальсификация, румынский сценарий и "российский след". В Молдавии проходят парламентские выборы
16:46Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном прошла в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте
16:36Как врут об Украине в США и на кого похожи люди в России — американец Хауэр, которого спасла Москва
16:21Над датскими военными базами уже вторую ночь подряд летают неизвестные дроны — The Guardian
16:07Российские студенты поступают на машиностроительные специальности в ЛГУ им. Даля
16:00"Внимание, цунами!". Юнгвальд-Хилькевич как спаситель Одесской киностудии (от цунами)
15:45Мужчина переехал двух сотрудников ТЦК во время проверки документов
15:23Избирателям из Приднестровья отрезали путь на голосование. Новости к этому часу
14:25ВСУ начали массированный обстрел Запорожской области
14:12Обломки ракет систем ПВО лежат посреди улиц Киева и в районе завода "Антонов"
13:48Зеленский пытается продемонстрировать европейцам, что он "бравый вояка" - Песков
13:10Сценарий провокации, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 сентября
12:23Россия применяет новую тактику с помощью БПЛА - Forbes
Лента новостейМолния