Держали позицию семь дней: как штурмовики из "Сомали" воюют с боевиками ВСУ. Эксклюзив Украина.ру
28.09.2025

Сегодня Украина.ру расскажет вам об одном из эпизодов обычного повседневного героизма, который проявляют российские бойцы в ходе СВО. Историю одного боевого...
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/1c/1069310101_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f02a6c76424db317527b6a7b8e784566.jpg.webp
Сегодня Украина.ру расскажет вам об одном из эпизодов обычного повседневного героизма, который проявляют российские бойцы в ходе СВО. Историю одного боевого выхода в интервью военкору Роману Гнатюку рассказали штурмовики "Щелкун" и "Проказник" из батальона "Сомали". Уловки, ухищрения, смекалка… "Щелкун" – хоккеист из Казани, Татарстан. "Проказник" – маркетолог из Салавата (Башкирия). Узнавайте вместе с нами историю героизма двух таких разных людей, а также причины, по которым в качестве места службы они выбрали именно батальон "Сомали".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Сегодня Украина.ру расскажет вам об одном из эпизодов обычного повседневного героизма, который проявляют российские бойцы в ходе СВО. Историю одного боевого выхода в интервью военкору Роману Гнатюку рассказали штурмовики "Щелкун" и "Проказник" из батальона "Сомали".
Уловки, ухищрения, смекалка… "Щелкун" – хоккеист из Казани, Татарстан. "Проказник" – маркетолог из Салавата (Башкирия). Узнавайте вместе с нами историю героизма двух таких разных людей, а также причины, по которым в качестве места службы они выбрали именно батальон "Сомали".
