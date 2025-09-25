https://ukraina.ru/20250925/novyy-korol-britanskiy-isteblishment-ischet-vykhod-iz-krizisa-1069159428.html

Новый король. Британский истеблишмент ищет выход из кризиса

Британская политическая система находится перед лицом самых серьезных вызовов за время последних десятилетий.

Партия лейбористов и партия консерваторов, которые совместно представляют интересы истеблишмента Соединённого Королевства, находятся в состоянии глубокого кризиса. В случае досрочных выборов правительство Великобритании может оказаться в руках несистемной оппозиции, и эти перспективы вызывают у британской элиты тревогу, которую они давно уже не скрывают.Политический коллапс на Британских островах обусловлен фундаментальными социально-экономическими причинами.Начиная с правления Маргарет Тэтчер, которую до сих пор поминают недобрым словом в народном фольклоре, британское руководство проводило в жизнь последовательную политику приватизации государственного сектора, сокращения бюджетных расходов и ликвидации социальных льгот.Британские власти сделали ставку на деиндустриализацию, предпочитая закрывать заводы и шахты, чтобы перенести производство в страны третьего мира. Как правило, этим занимались под благовидным предлогом технической модернизации и защиты окружающей среды. Но в действительности финансисты хотели сэкономить на зарплатах, предпочитая платить копейки иностранным работникам в Бангладеш — вместо того чтобы иметь дело с сильными британскими профсоюзами.А Тэтчер, Тони Блэр, Борис Джонсон и другие премьер-министры всего лишь выполняли поступивший сверху заказ, последовательно выбрасывая на улицу шахтёров и металлистов.В результате этого курса британская экономика давно испытывала проблемы с наполнением госбюджета — потому что большая часть доходов транснациональных корпораций со штаб-квартирой в лондонском Сити оседает в карманах частного капитала.Доходы населения падают на фоне ликвидации помощи со стороны государства. Качественные медицинские и образовательные услуги становятся недоступными для простых граждан. А после того как в Великобритании выросла инфляция, усилившаяся из-за политически мотивированного отказа от дешёвых российских энергоносителей, ситуация перешла в более серьёзную фазу. В стране постоянно закрываются многие предприятия, а цены повсеместно растут из-за увеличившейся себестоимости товаров.Консерваторы, а затем и сменившие их лейбористы ничего не сделали для преодоления этой плачевной ситуации — поскольку они не могут покуситься на интересы правящих классов.Джонсон, Риши Сунак и Кир Стармер продолжали решать бюджетные проблемы за счёт народных масс, хотя это всё равно втянуло британское государство в большие долги. После прихода к власти политики сразу же отказывались от выполнения предвыборных обещаний, наступая на горло собственному электорату. И в конце концов это обрушило рейтинги двух основных партий до критически низкого показателя.Социологи констатируют: если бы выборы в британский парламент состоялись прямо сейчас, на них одержала бы победу Партия реформ, а также новый политический проект бывшего лейбористского лидера Джереми Корбина, которого выбросили из партии в результате абсурдных обвинений и нечистоплотных интриг. Потому что этот заслуженный ветеран британской политики способен проводить политику в интересах народных масс, выступает против милитаризации экономики и считается в британском истеблишменте совершенно неуправляемым.Чтобы нейтрализовать эти угрозы, традиционные британские политические силы синхронно используют тактику энтризма — целенаправленного внедрения своих кадров во враждебные политические команды, подрывая их действие изнутри.Представители Консервативной партии настойчиво пытаются вступить в Партию реформ, чтобы возглавить её победоносное шествие по стране. Причём к этому особенно стремится сбитый политический лётчик Борис Джонсон."Консервативная пресса Британии вовсю работает над тем, чтобы правдами и неправдами внедрить Джонсона в партию Найджела Фараджа. Для этого они постоянно рассказывают, сколько выгод якобы получат "Реформы", объединив правоконсерваторов под единым знаменем. Пока у Фараджа понимают, что Борис не только ничего не привнесёт, но и угробит партию. Но ясно, что истеблишмент постепенно начинает операцию по захвату несистемной силы, которая в любой момент может прийти к власти", — рассказывает об этом политолог Владимир Корнилов.Соратники Джонсона успешно просачиваются в лагерь Фараджа. Консервативный депутат парламента Дэнни Крюгер официально объявил о своём переходе в Партию реформ, а за ним собираются последовать другие видные тори.Их цели вполне понятны. Как показывает пример Финляндии, Италии, Греции, Прибалтики или Польши, правящие круги глобального Запада готовы допустить к власти ультраправых ксенофобов — при условии, что они будут придерживаться текущего внешнеполитического курса, направленного на борьбу против Москвы и Пекина.И если Фарадж не станет играть по правилам, его заменят на какого-нибудь Джонсона или Крюгера, который будет совмещать антимигрантские лозунги с активной поддержкой Киева.Аналогичная работа проводится в левом лагере. Десятки тысяч британцев — в основном разочарованные сторонники лейбористов — уже сейчас готовы вступить в партию Корбина, о создании которой заявили минувшим летом. Но развитие этого перспективного проекта неожиданно застряло на пути регистрации, которую тормозят искусственными усилиями со стороны.Бывший депутат от лейбористов Зара Султана сыграла для левых роль Джонсона, выступив в качестве классического троянского коня. Вступив в оргкомитет новой политической силы с группой таких же перебежавших функционеров, она сразу начала работать на её раскол, провоцируя внутренние разногласия по несущественным и второстепенным вопросам. И никто не сомневается, что эти действия направляет кабинет Кира Стармера, который всеми способами мешает становлению партии корбинистов.Правящая Лейбористская партия готовится совершить на этом фоне замену, поменяв Стармера на менее одиозного персонажа, но не меняя при этом своей прежней антисоциальной политики. Британский премьер-министр должен провести очередные сокращения бюджетных расходов, после чего его пост займёт Энди Бёрнем, известный в Англии под неформальным прозвищем "Король Севера".Лейборист Бёрнем является мэром Большого Манчестера и снискал на этом посту определённую популярность. Потому что на манчестерских улицах, по крайней мере, старались убирать бытовые отходы — в отличие от улиц Бирмингема, которые захватили расплодившиеся среди мусора крысы.Политическая программа некоронованного манчестерского монарха мало отличается от программы премьера Стармера, однако он зарекомендовал себя ловким популистом, способным снимать растущее раздражение избирателей.Конечно, Энди Бёрнем не сможет спасти от развала британскую экономику и социальную сферу. Но эта кадровая перестановка позволит сэкономить время в преддверии военного конфликта, к которому активно подталкивает Европу британский истеблишмент — в надежде на то, что война спишет всё и всех.О связях между Лондоном и Киевом читайте в материале издания Украина.ру: Альтернатива НАТО и вызов Трампу. Что говорят на Украине о ратификации "столетнего соглашения" с Лондоном.

2025

Александр Савко

Александр Савко

