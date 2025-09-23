Стефанчук, Свириденко или иностранцы: кто установил прослушку мэра Львова? Главное на 13:00 23 сентября - 23.09.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250923/stefanchuk-sviridenko-ili-inostrantsy-kto-ustanovil-proslushku-mera-lvova-glavnoe-na-1300-23-sentyabrya-1069045199.html
Стефанчук, Свириденко или иностранцы: кто установил прослушку мэра Львова? Главное на 13:00 23 сентября
Стефанчук, Свириденко или иностранцы: кто установил прослушку мэра Львова? Главное на 13:00 23 сентября - 23.09.2025 Украина.ру
Стефанчук, Свириденко или иностранцы: кто установил прослушку мэра Львова? Главное на 13:00 23 сентября
Мэр Львова Андрей Садовой обнаружил 17 сентября прослушку в своем кабинете. Записывающее устройство с сим-картой и картой памяти было установлено в зарядное...
2025-09-23T13:00
2025-09-23T13:00
Мэр Львова Андрей Садовой обнаружил 17 сентября прослушку в своем кабинете. Записывающее устройство с сим-картой и картой памяти было установлено в зарядное устройство стационарного рабочего телефона. После обнаружения неприятной находки Садовой сделал вид, что не понимает, кто это сделал: или это украинские спецслужбы, или иностранные. С этим вопросом он обратился в СБУ.Телефон стоял на рабочем столе. Этим аппаратом Садовой, по его словам, пользовался редко. За день до обнаружения "жучка" он пытался позвонить кому-то, но телефон оказался неисправен - "завис". Аппарат он передал специалистам львовской мэрии на ремонт, те нашли прослушивающее устройство."У меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо", - сказал Садовой в интервью украинским СМИ.Пока что никто из представителей украинских властей не может подтвердить, что кабинет Садового прослушивали по решению суда. Если такого решения нет, то прослушка незаконна, убежден Садовой."Тогда вопрос, кто это сделал и как? Вы же понимаете, что это режимный объект, поэтому нужно задействовать серьезные ресурсы. Учитывая, что само устройство было встроено недостаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Но пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", - сказал он.Садовой не знает, проверяла ли госохрана его кабинет перед визитами спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука премьер-министра Украины Юлии Свириденко. По его словам, сотрудники службы действительно заходили в кабинет с собаками, но искали ли они какие-нибудь "жучки" - неизвестно.Прослушивающее устройство сдали в СБУ, там его опечатали и направили на экспертизу. Садовой предполагает, будто технические специалисты СБУ смогут вычислить, кто же получал записи разговоров из его кабинета. А пока что Садовой ждет ответа."Я все равно буду знать, кто это сделал и для чего это сделали. Будет ли это публично, или будет это не публично. Потому что на Украине невозможно скрыть информацию. Рано или поздно кто-то признается или там где-то ляпнет языком. Но на сегодня, я еще раз подчеркиваю, я хочу, чтобы было уважение к закону. Потому что мой кабинет это режимный объект. И регулярно несколько раз в неделю Государственная служба охраны проверяет этот кабинет перед тем, как туда заходят достопочтенные лица, украинцы и иностранцы", - сказал Садовой.В СБУ возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование специальных технических средств получения информации". В мэрии Львова проводили следственно-оперативные мероприятия. По словам Садового, сотрудников СБУ больше интересовало само устройство, чем кабинет.На Украине это не первый скандал, связанный с прослушкой лиц, принимающих участие в управлении государством. В декабре 2023 года прослушивающие устройства обнаружили в кабинете на тот момент главного командующего ВСУ Валерия Залужного. По версии украинских СМИ, аппараты были изготовлены "из элементов неустановленного образца". Установщика оборудования украинские спецслужбы якобы не нашли.Тогда СМИ предполагали о возможном конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. По одной из распространяемых версий, Зеленский увидел в Залужном политического конкурента, и рассчитывал его устранить неизвестным образом.Чтобы замять скандал с прослушкой, через пару дней генерал СБУ Виктор Ягун заявил журналистам, что найденные устройства были нерабочими, и вообще в кабинете Залужного установлена аппаратура для блокирования подобного рода устройств."Это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи", - заявил он.Украинские журналисты назвали слухи о конфликте дезинформацией. Однако в феврале 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку, присвоив ему параллельно звание героя Украины. В марте 2024 года Залужного назначили послом Украины в Великобритании, в марте 2025 - постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO, учреждение ООН) по совместительству.
Стефанчук, Свириденко или иностранцы: кто установил прослушку мэра Львова? Главное на 13:00 23 сентября

13:00 23.09.2025
 
© скриншот видеоАндрей Садовой с поленом
Андрей Садовой с поленом
© скриншот видео
Сергей Зуев
Все материалы
Мэр Львова Андрей Садовой обнаружил 17 сентября прослушку в своем кабинете. Записывающее устройство с сим-картой и картой памяти было установлено в зарядное устройство стационарного рабочего телефона. После обнаружения неприятной находки Садовой сделал вид, что не понимает, кто это сделал: или это украинские спецслужбы, или иностранные. С этим вопросом он обратился в СБУ.
Телефон стоял на рабочем столе. Этим аппаратом Садовой, по его словам, пользовался редко. За день до обнаружения "жучка" он пытался позвонить кому-то, но телефон оказался неисправен - "завис". Аппарат он передал специалистам львовской мэрии на ремонт, те нашли прослушивающее устройство.
"У меня есть очень много вопросов, потому что буквально за последний месяц у меня в кабинете была встреча с госпожой премьер-министром, потом два раза был спикер парламента, было много иностранных гостей. И если эти разговоры станут публичными, это нехорошо", - сказал Садовой в интервью украинским СМИ.
Пока что никто из представителей украинских властей не может подтвердить, что кабинет Садового прослушивали по решению суда. Если такого решения нет, то прослушка незаконна, убежден Садовой.
"Тогда вопрос, кто это сделал и как? Вы же понимаете, что это режимный объект, поэтому нужно задействовать серьезные ресурсы. Учитывая, что само устройство было встроено недостаточно качественно, у меня возникает вопрос ко всей дальнейшей схеме. Потому что очень часто кто это делает, чтобы потом что-то обнародовать. Но пусть обнародуют, но это же вопрос государства. За государство просто стыдно, что такие вещи происходят", - сказал он.
Садовой не знает, проверяла ли госохрана его кабинет перед визитами спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука премьер-министра Украины Юлии Свириденко. По его словам, сотрудники службы действительно заходили в кабинет с собаками, но искали ли они какие-нибудь "жучки" - неизвестно.
Прослушивающее устройство сдали в СБУ, там его опечатали и направили на экспертизу. Садовой предполагает, будто технические специалисты СБУ смогут вычислить, кто же получал записи разговоров из его кабинета. А пока что Садовой ждет ответа.
"Я все равно буду знать, кто это сделал и для чего это сделали. Будет ли это публично, или будет это не публично. Потому что на Украине невозможно скрыть информацию. Рано или поздно кто-то признается или там где-то ляпнет языком. Но на сегодня, я еще раз подчеркиваю, я хочу, чтобы было уважение к закону. Потому что мой кабинет это режимный объект. И регулярно несколько раз в неделю Государственная служба охраны проверяет этот кабинет перед тем, как туда заходят достопочтенные лица, украинцы и иностранцы", - сказал Садовой.
В СБУ возбудили уголовное дело по статье "Незаконное использование специальных технических средств получения информации". В мэрии Львова проводили следственно-оперативные мероприятия. По словам Садового, сотрудников СБУ больше интересовало само устройство, чем кабинет.
На Украине это не первый скандал, связанный с прослушкой лиц, принимающих участие в управлении государством. В декабре 2023 года прослушивающие устройства обнаружили в кабинете на тот момент главного командующего ВСУ Валерия Залужного. По версии украинских СМИ, аппараты были изготовлены "из элементов неустановленного образца". Установщика оборудования украинские спецслужбы якобы не нашли.
Тогда СМИ предполагали о возможном конфликте между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. По одной из распространяемых версий, Зеленский увидел в Залужном политического конкурента, и рассчитывал его устранить неизвестным образом.
Чтобы замять скандал с прослушкой, через пару дней генерал СБУ Виктор Ягун заявил журналистам, что найденные устройства были нерабочими, и вообще в кабинете Залужного установлена аппаратура для блокирования подобного рода устройств.
"Это была имитация устройства, которое, возможно, было заложено для каких-то других действий, не для записи", - заявил он.
Украинские журналисты назвали слухи о конфликте дезинформацией. Однако в феврале 2024 года Зеленский отправил Залужного в отставку, присвоив ему параллельно звание героя Украины. В марте 2024 года Залужного назначили послом Украины в Великобритании, в марте 2025 - постоянным представителем Украины при Международной морской организации (IMO, учреждение ООН) по совместительству.
