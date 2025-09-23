https://ukraina.ru/20250923/serdtse-evrazii-tramp-khochet-otdat-rossii-afganskuyu-bazu-1069051970.html

"Сердце Евразии". Трамп хочет отдать России афганскую базу

"Сердце Евразии". Трамп хочет отдать России афганскую базу - 23.09.2025 Украина.ру

"Сердце Евразии". Трамп хочет отдать России афганскую базу

Отчитавшись о том, как он помирил между собой Азербайджан и Албанию, главный миротворец планеты Дональд Трамп принялся намекать на возможность новой военной кампании в многострадальном Афганистане.

2025-09-23T14:44

2025-09-23T14:44

2025-09-23T15:03

эксклюзив

баграм

афганистан

сша

дональд трамп

джо байден

камала харрис

reuters

пентагон

"талибан"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/17/1069054407_0:74:801:524_1920x0_80_0_0_77b6d4d669517b3f348c2a97e537b9a2.jpg

Всего несколько лет назад Соединенные Штаты Америки потерпели в этой стране унизительное фиаско. Двадцатилетняя оккупация афганской земли завершилась поспешным выводом американских военных и паническим бегством их пособников, которые хватались за шасси самолетов, взлетавших со знаменитой военно-воздушной базы в Баграме."Если ты чувствуешь себя бесполезным, вспомни, что понадобилось два десятка лет, сотни миллиардов долларов и четыре президента США – для того, чтобы сменить талибов на талибов", – этот ироничный анекдот не случайно был признан по итогам 2021 года самым популярным в Америке.Дональд Трамп всегда демонстрировал к этим событиям двоякое отношение. Ему приходится учитывать непопулярность афганской войны, от которой давно устали американские избиратели. Однако накануне прошлогодних выборов республиканский кандидат активно использовал афганскую историю в политической борьбе против демократов.Критикуя Джо Байдена и Камалу Харрис, Трамп обвинял их в том, что Америка покинула Афганистан с позором, и даже не застолбила за собой право пользоваться той самой авиабазой, которая имеет огромное военно-стратегическое значение в глазах аналитиков Пентагона.Теперь американский президент требует вернуть Баграм под контроль армии США – откровенно заявляя о том, что это позволило бы американцам угрожать важным военно-промышленным объектам в Китае."Мы собирались уйти из Афганистана, но уйти с силой и достоинством. И мы собирались сохранить Баграм – одну из крупнейших авиабаз в мире. А мы отдали ее просто так. Мы хотим эту базу обратно. Одна из причин, почему мы хотим ее получить – это то, что она в часе лёта до места, где Китай производит своё ядерное оружие. Если Афганистан не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил, тогда произойдет что-то плохое", – высказался об этом перспективный кандидат на Нобелевскую премию мира.Журналисты американских изданий, которые дотошно разбирают устные и письменные заявления главы Белого дома, сразу вспомнили, что авиабазу в Баграме построил Советский Союз.Еще в пятидесятые годы советские инженеры открыли вблизи Кабула первый в Афганистане полноценный аэродром, а в 1976 году СССР провел его масштабную реконструкцию, после которой эта военно-воздушная база получила возможность принимать тяжелые транспортные самолеты и стратегические бомбардировщики.Так что слова Трампа на самом деле звучат как призыв передать Баграм россиянам.Конечно, на самом деле американские ястребы стремятся владеть этой базой сами, что являлось одной из основных причин двадцатилетнего периода оккупации. Вторжение в Афганистан имело несколько другие задачи, чем американское нападение на Ирак. У афганцев не было значительных запасов нефти, а главным ресурсом этой территории являлись не природные ископаемые, а поля опийного мака. Однако американские неоконсерваторы осознавали исключительную важность самой афганской территории, называя ее "Сердцем Евразии".Контроль над Баграмом позволял американской авиации доминировать на Ближнем Востоке, одновременно угрожая Индии, Китаю, Пакистану, столицам среднеазиатских республик и второму по величине городу Ирана – Мешхеду.Минувшим летом, когда Израиль и США атаковали Иран, западные военные эксперты с грустью вспоминали эти утраченные возможности. Американские самолеты заходили на цели со стороны Персидского залива, а восточная часть Ирана, где расположены многие­ объекты критически важной инфраструктуры, оказались вне зоны их досягаемости.Разговоры о необходимости вернуть Баграм начались в Америке именно тогда – скорее всего, с прямой подачи израильского правительства. Судя по последним заявлениям Трампа, Вашингтон уже приступил к давлению на Кабул, и к этому оперативно подключились американские медиа, которые пугают афганское руководство перспективой реального военного нападения."Намерения президента США относительно авиабазы Баграм в Афганистане могут привести к повторному вторжению в страну и потребуют размещения более десяти тысяч военнослужащих, а также развертывания современных систем противовоздушной обороны", – сообщает агентство Reuters, ссылаясь на некие информированные источники в администрации Трампа.Американцы утверждают, что они уже проводят с "Талибаном" закулисные переговоры относительно возможной судьбы Баграма – используя для этого не только кнут, но и пряник.Угрожая талибам, в Белом доме одновременно намекают на возможность снять с этой страны экономические санкции, вернуть украденные финансовые активы и прекратить ее изоляцию на международной арене, организованную совместными усилиями коллективного Запада.Афганские власти пока не поддаются этому шантажу. Они чувствуют себя достаточно уверенно, опираясь на поддержку со стороны Китая и Пакистана, которые не хотели бы снова видеть вблизи своих границ американские военные самолеты. А отсутствие торговых и дипломатических отношений с США не мешает афганцам выживать в новом многополярном мире, взаимодействуя с другими партнерами."Даже если США признают нас и полностью восстановят Афганистан, мы не отдадим Баграм – ни дюйма афганской земли", – заявил позавчера афганский министр иностранных дел Амир Хан Муттаки.Вскоре после этого в Баграме произошел террористический акт, к которому, скорее всего, причастны враждебные "Талибану" джихадистские группировки, имеющие давние связи с западными спецслужбами. И на Ближнем Востоке не исключают, что это является своеобразным намеком со стороны раздраженной неуступчивостью талибов Америки.Полноценное вторжение в Афганистан пока что представляется большинству экспертов маловероятным. Они считают, что Трамп не рискнет снова полезть туда, откуда с трудом унес ноги Байден. В случае дальнейшей эскалации Пентагон может нанести по афганской территории так называемые точечные удары – но американцы бомбили афганцев многие годы, и это так и не принесло им победы.Самым большим кошмаром для Вашингтона является перспектива дальнейшего сближения между Кабулом, и стратегическими противниками Америки – Пекином, Тегераном и Москвой. Аналитики предупреждают: если Белый дом перегнет палку в своем давлении на афганское руководство и будет угрожать ему очередной интервенцией, талибы могут пригласить в Баграм китайские или российские войска – после чего Афганистан будет потерян для Запада навсегда.Так что гипотетический сценарий, при котором авиабаза в Баграме будет снова принимать самолеты ее настоящих строителей, вернувшихся в "Сердце Азии", не кажется сейчас совершенно невероятным.О происходящих в мире процессах рассказывает статья Самуэля Траппа: "Новый мир строится из стали и бетона — и в нем нет места Вашингтону".

https://ukraina.ru/20250921/1068971369.html

баграм

афганистан

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Александр Сокуренко

Александр Сокуренко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, баграм, афганистан, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, reuters, пентагон, "талибан"