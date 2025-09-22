https://ukraina.ru/20250922/vsu-atakovali-foros-vozbuzhdeno-delo-o-terakte-glavnoe-na-1300-22-sentyabrya-1069003312.html

ВСУ атаковали Форос, возбуждено дело о теракте. Главное на 13:00 22 сентября

Вечером 21 сентября украинские войска беспилотниками атаковали поселок Форос на курортном южном берегу Крыма. В результате погибли три человека, 16 получили... Украина.ру, 22.09.2025

Вечером 21 сентября украинские войска беспилотниками атаковали поселок Форос на курортном южном берегу Крыма. В результате погибли три человека, 16 получили ранения. В поселке Форос повреждено здание общеобразовательной школы, санаторий "Форос". Учеников перевели на дистанционное обучение с 22 сентября.Глава Республики Крым Сергей Аксенов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Всем пострадавшим крымские власти окажут всю необходимую помощь и поддержку. В частности, пострадавшим с ранениями тяжелой и средней степени выплатят по 600 тысяч рублей, получившим легкие травмы - по 300 тысяч рублей.Семьям погибших выплатят по 1,5 млн рублей.ВСУ атаковали Крым в православный праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что преступники понесут заслуженное наказание.ПострадавшиеВласти Ялты (в Большую Ялту входит и Форос) занимаются вопросом восстановления учебного процесса в Форосе - в школе учатся 208 детей. В ялтинском филиале "Центра крови" объявили донорскую акцию, направленную на пополнение стратегических запасов. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, пострадавшие обеспечены всем - и кровью, и ее компонентами.Большую часть пострадавших доставили в Ялтинский многопрофильный медицинский центр ФМБА России. Все пациенты (12 госпитализированы, 4 в тяжелом состоянии, двое в реанимации, один на искусственной вентиляции легких) находятся в стабильном состоянии, врачи наблюдают положительную динамику, заявили в ФМБА России."В рамках оперативного реагирования были направлены 2 специализированные бригады скорой медицинской помощи на реанимобилях, включающие врачей-анестезиологов-реаниматологов и медицинских сестер. Менее чем за 20 минут к работе подключилось дополнительно 47 сотрудников медицинской организации, были развернуты 4 операционные. Комплексная поддержка включала работу психолога, который провел необходимые консультации с пострадавшими и их родственниками. Обеспеченность компонентами крови была полностью организована", – сообщила глава ФМБА России Вероника Скворцова.Одного из пациентов могут транспортировать санитарной авиацией после врачебного осмотра. Всего врачи ялтинского центра провели четыре операции. Одному пациенту потребовалось переливание крови, сообщила директор центра Ольга Еремина.У всех пострадавших осколочные ранения. В момент атаки ВСУ они находились на береговой линии Фороса. Среди пострадавших - местные жители и туристы, в том числе из Республики Беларусь. Детей среди пострадавших нет.Санаторий "Форос" ранее принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому*. Крымские власти национализировали предприятие. В 2016 году санаторий продали на аукционе Федерации профсоюзов Республики Татарстан (организация, по данным СМИ, выступала оператором сделки) за 1,429 млрд рублей.Форосскую школу ремонтировали все лето. К 1 сентября открыли обновленный корпус начального звена, отремонтировали четыре учебных класса и пять административных кабинетов, столовую, отреставрировали лестницу, заменили сантехнику.После атаки ВСУ актовый зал (планировали обновить техническое оснащение в следующем году) практически полностью разрушен - выбиты окна с кусками стен, повреждены вентиляционные каналы, электрическая проводка, подвесной потолок, стулья. Пострадала библиотека, которая находилась в соседним с залом помещении.Следственный Комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия, изымают фрагменты беспилотников для дальнейших экспертиз, допрашивают очевидцев."Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории", - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.Свидетельства очевидцевРоссийская общественница Александра Машкова-Благих в момент украинской атаки по Форосу находилась вместе с мужем в отеле. По ее словам, в самый разгар семейного праздника началась серия ударов дронами с фугасными снарядами. Об этом она написала в своем телеграм-канале."Били целенаправленно по отелям (в новостях пишут только про санаторий Форос, но под атакой были все три крупных отеля), по центру пгт [Форос] и конкретно по школе", - "Вот ты сидишь на празднике, вот вокруг тебя влюбленные люди, детишки. И вот удар, звуковая волна. К тебе поворачивается женщина, а у нее лицо в крови, кто-то падает. И так 4 удара примерно в одну точку".Мужчины после первого удара схватили детей и увели в укрытие. Одна женщина, вспоминает Машкова-Благих, начала истерить, но ее быстро успокоили. Страха, считает она, не было - был гнев.По данным крымских пабликов, украинские беспилотники также атаковали отель Luciano Wellness & SPA Foros. 21 сентября отель отмечал десятилетие, на веранде проходила праздничная программа. В какой-то момент участники мероприятия увидели беспилотник, летящий прямо в них. Людей увели в подвалы отеля, длительное время не выпускали.УщербВ поселке Форос работает группа специалистов Минстроя России. Они определяют сроки восстановления поврежденной школы. Отдыхающих в Форосе переселили в отель "Мрия", сообщила Янина Павленко."Задачи врага понятны - нанести максимальный урон, ущерб, посеять панику среди населения", - сказала Павленко. - "Наша задача - быстро наладить все процессы. Будут использованы средства из фонда чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Всем миром быстро восстановим школу, вернемся к нормальной жизни".*внесен в российский реестр террористов и экстремистов

