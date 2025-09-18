https://ukraina.ru/20250918/voevat-do-poslednego-no-chuzhimi-rukami-chto-govoryat-na-ukraine-o-vstreche-zelenskogo-s-ego-fraktsiey-1068825471.html

"Воевать до последнего, но "чужими руками"". Что говорят на Украине о встрече Зеленского с его фракцией

В среду 17 сентября украинские депутаты и эксперты наперебой рассказывали о результатах закрытой встречи Зеленского со своей фракцией "Слуга народа". Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук сразу заявила, что Зеленский говорил им о предстоящих "трудных решениях" в случае обвала фронта.

Однако окончательные решения по поводу этой ситуации должен, дескать, принять Кабмин и Верховная Рада. То есть, Зеленский заранее пытается свалить на них ответственность.Украинский Telegram-канал "Резидент" полагает, что под трудными решениями имеется в виду тотальная мобилизация мужчин и женщин. "Фактически это будет означать, что государство готово забрать на фронт всех, кто способен держать оружие, превращая войну Зеленского, крепко вцепившегося в президентское кресло, в тотальную", - пишет "Резидент".Один из депутатов рассказывает изданию "Левый берег", что на встрече Зеленский жаловался им на РФ, которая противодействует ему "на всех уровнях и во всех странах", когда речь идёт о гарантиях безопасности. Депутаты же жаловались Зеленскому отнюдь не на нищенское положение народа, а на "неравенство зарплат" между чиновниками, то есть, требовали им надбавки и повышения, несмотря на огромную дыру в бюджете.Источники "Левого берега" сообщают, что Зеленский остался недоволен отсутствием кворума – на закрытую встречу с ним явилась лишь половина фракции, поэтому он намерен вскоре собрать своих депутатов еще раз. Пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук, ссылается на то, что остальные члены фракции в этот момент занимались обсуждением бюджета, находились в командировках или на больничном.Бывший "Слуга народа", а ныне – заключенный в СИЗО по делу о госизмене, нардеп Александр Дубинский утверждает, что встреча показала серьезные признаки внутреннего кризиса власти. "Попытка Зеленского провести "воспитательную беседу" обернулась демонстрацией слабости: половина фракции проигнорировала мероприятие", - пишет Дубинский.В связи с "трудными решениями", о которых говорила Юлия Подоляк, Дубинский подчеркивает, что любые непопулярные меры (новая мобилизация, бюджетные ограничения) или потенциальные мирные договорённости потребуют парламентской ратификации. Однако формальное большинство в Раде, по его мнению, не гарантирует поддержки. Дубинский также вновь подчеркивает, что выход из фракции еще 4-6 депутатов приведет к развалу коалиции. Кроме того, по его утверждению, глава фракции Давид Арахамия пытается сейчас спасти дисциплину президентской фракции с помощью традиционных взяток в конвертах, однако считает этот метод уже недейственным.Депутат от "Евросолидарности" Алексей Гончаренко* утверждает, что целью встречи была "консолидация монобольшинства", которое, по утверждению журналиста "Украинской правды" Романа Романюка, существует весьма условно.Нардеп Ярослав Железняк, хотя и входит в другую фракцию ("Голос"), но по итогам закрытой встречи заявил, что Зеленский говорил, что не собирается отдавать Донбасс России и уверен в победе украинской армии. В целом ситуация, по мнению Зеленского, "развивается нормально", а российские силы якобы будут разгромлены, как передает депутат Железняк.Примечательно, что Зеленский вновь считает себя государством. "Я не отдам Донбасс", - говорил Зеленский, как в 2022 году он говорил западным СМИ, что это он лично "терял бы по $7 миллиардов в месяц", если бы объявил эвакуацию.Кроме того, по словам Железняка, Зеленский якобы также посетовал, что на него регулярно жалуются в западные посольства, откуда эти претензии затем передаются ему самому. Если это правда, то это замечательно характеризует западные посольства, которые в ответ на любые жалобы и замечания, фактически передают жалобщиков в руки подконтрольной Зеленскому СБУ.Еще один участник встречи, нардеп Александр Федиенко рассказывает, что Зеленский поднимал тему выборов, которые сейчас многие прогнозируют, но уверил депутатов, что никаких выборов не будет. Тем, кто говорит о выборах, Федиенко посоветовал ехать в Купянск или Константиновку, чтобы понять, что выборы невозможны. В 2019 году, когда Зеленский пришел к власти, в Донбассе тоже шли боевые действия против ДНР и ЛНР, но тогда этот аргумент не работал.Нардеп Георгий Мазурашу, присутствовавший на совещании, говорит, что Зеленский на закрытой встрече заявил о намерении продолжать войну, но "чужими руками"."Владимир Александрович, как и другие забронированные, дал понять, что намерен воевать до последнего, но, конечно, чужими руками", - передает нардеп.На Украине эти слова трактуют, как простую констатацию факта, поскольку Зеленский и его окружение не принимают участия в боевых действиях. Однако некоторые усматривают в этом стремление вовлечь в боевые действия другие страны.Мазурашу также отметил, что на встрече Зеленский говорил, что в 2026 году на военные нужды потребуется $120 млрд, причём "половина этой суммы пока под вопросом".Украинский Telegram-канал "Легитимный" пишет, что закрытая встреча Зеленского и фракции "Слуг народа" была фарсом. "Зеленский пытался убедить всех, что всё хорошо, но вышло плохо. Все депутаты вышли со встречи с плохим настроением, так как осознали, что все движется в негативном ключе. Многие начали ещё быстрее выводить свои активы и собираются вывозить остатки своей родни заграницу", - пишет "Легитимный".В целом же, судя по комментариям украинских депутатов, Зеленский намерен идти на эскалацию конфликта, принимать любые непопулярные решения, втягивать в него третьи страны, чтобы только удержать власть.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

