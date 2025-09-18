https://ukraina.ru/20250918/zamaskirovannyy-agent-poteri-sredu-naemnikov-i-frontovaya-svodka-glavnoe-na-utro-18-sentyabrya--1068827918.html

Замаскированный агент, потери среду наемников и фронтовая сводка. Главное на утро 18 сентября

Сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, планировавших совершить теракт против российского руководителя. Хакерская группа Nessus CGOB, получившая доступ к рабочей почте украинского офицера, обнародовала данные о потерях среди иностранных наемников ВСУ. Украинские подразделения пытаются организовать перегруппировку сил в Запорожской области

В четверг стало известно, что российские войска нанесли удар по целям ВСУ в Борисполе Киевской области. Отмечается, что после прилета "Герани" по объектам противника был виден сильный пожар.Телеграм-канал Украина.ру обратил внимание, что больше всего сообщений минувшей ночью поступало о налетах "Гераней" на цели в Полтавской области, где БПЛА методично били по объектам противника в Миргороде.Кроме того, стоит напомнить, что ещё с вечера стала поступать информация об ударах беспилотников ВС РФ по целям в Нежине Черниговской области, где прогремело несколько взрывов. И по целям в Днепропетровске, где над поражённым объектом наблюдается столб чёрного дыма.Взрывы также гремели в пригороде Харькова и в районе Конотопа Сумской области. Также российские БПЛА отработали и по объектам противника на временно оккупированной части ДНР. По целям в оккупированном Запорожье ВКС РФ несколько раз ударили управляемыми авиационными бомбами.Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что российские системы ПВО за ночь ликвидировали 43 БПЛА над пятью регионами страны. Российские военные сбили:в Ростовской области — 23 дрона;в Волгоградской — 11;в Курской — пять;в Крыму — три;в Белгородской области — один.Маскировка под бабушку: в Петербурге задержаны диверсанты Сотрудники ФСБ задержали троих диверсантов, планировавших совершить теракт против руководителя одного из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Как сообщает Mash, все задержанные — граждане России, завербованные украинской разведкой через Телеграм.По данным оперативных служб две девушки осуществляли слежку за жертвой, фиксируя маршруты передвижения и расписание. Они же извлекли взрывчатку из тайника на местном кладбище. Мужчина, переодетый в пожилую женщину с тростью, закрепил взрывное устройство на днище автомобиля."Чтобы не привлекать внимание, диверсант замаскировался под хромую бабушку, дополнив образ палочкой — таким его и задержали", — отмечается в сообщении.Все задержанные полностью признали вину и рассказали о метода вербовки. Контакты с кураторами из ГУР МОУ устанавливались через Телеграм. Обсуждались детали подготовки теракта и размер вознаграждения. Взрывное устройство имело характерную жёлто-синюю окраску.Фронтовая сводка Между тем военкор Евгений Лисицын в среду опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на каждом из направлений СВО. Так, на Угледарском направлении ВС РФ закрепились на восточных окраинах Новониколаевки. Российские войска штурмуют Берёзовое и продвигаются к Калиновскому. На Покровском направлении идут бои в Удачном и Троянде, армия РФ продвинулась в Покровске до авторынка и горбольницы. На Северском направлении российские войска прорываются от Серебрянки к Дроновке. Идут бои в Переездном. ВСУ с трудом удерживают Серебрянское лесничество. На Купянском направлении идут бои по периметру города, военнослужащие ВС РФ прочно закрепились на северо-западе и заходят малыми группами в центр. Что касается Константиновского направления, российская армия продвинулась севернее дороги Часов Яр — Константиновка. Также идут бои у Ступочек и Предтечино. Хакерская группа Nessus CGOB, получившая доступ к рабочей почте украинского офицера, обнародовала данные о потерях среди иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. Согласно документам, около трёх тысяч иностранных боевиков погибли или пропали без вести в ходе боевых действий.В обнаруженных материалах содержатся сведения о тысяче погибших наемников, включая:303 гражданина Колумбии (большинство погибло в Курской области)89 граждан США86 граждан Грузии42 гражданина Великобритании29 граждан Бразилии25 граждан Франции19 граждан ПольшиТакже в списках значатся наемники с Барбадоса, Коста-Рики и Шри-Ланки. Еще две тысячи иностранцев числятся пропавшими без вести.Что происходит на Запорожском направленииПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска выбили подразделения ВСУ из села Новоивановка, расположенного на северо-востоке Запорожской области. Кроме того, Рогов заявил, что ВСУ в спешке пытаются организовать перегруппировку сил в Запорожской области. По его словам, противник на фоне наступления ВС РФ на линии фронта "в спешке пытается организовать перегруппировку сил и переброску резервов".Между тем оператор FPV-дронов гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск "Днепр" с позывным Майкоп рассказал, что в Запорожской области украинские солдаты сдаются в плен российским операторам БПЛА. Военнослужащий отметил, что морально противник подавлен сильно."Бывает такое, что мы уже подлетаем, у них начинают бойцы сдаваться, руки поднимать — то есть он показывает, что хочет сдаться", — объяснил Майкоп. После этого российские военные начинают подзывать решившего сдаться бойца ВСУ, чтобы он двигался к ним, и отправляют БПЛА "Мавик" для указания украинцу маршрута."Я на камикадзе улетаю дальше, чтобы его не трогать, так как боец хочет сдаться", — уточнил военнослужащий, добавив, что "Мавик" показывает дорогу, как пройти к бойцам РФ. Майкоп отметил, что сейчас сдается в плен много солдат ВСУ, так как они видят активные действия армии РФ, ее напор, а также настрой российских бойцов.Ранее сообщалось, что на Запорожском направлении украинские военные раз в неделю просят организовать коридор для сдачи в плен. По данным российских силовиков, в основном сдаются в плен солдаты из обычных бригад. При этом большая часть военнослужащих ВСУ не может сдаться ВС РФ из-за того, что подвергаются атакам своих же дронов.В пророссийском подполье, в свою очередь, отметили, что жители Запорожья ощущают напряжение в связи с "выдавливанием" ВСУ в результате продвижения ВС РФ. Уточняется, что это связано также и с тем, что обещанные чиновниками социальные меры на деле оказываются пустышками.В качестве примера подпольщик привел случай, когда жительница села Степное решила переехать с семьей в другое место. Украинская военно-гражданская администрация Запорожской области пообещала выделить им жилье в Кривом Роге. Но там людям намекнули, что за квартиру придется заплатить. Как выяснилось позже, нужные документы затерялись, и в итоге семье пришлось вернуться.Между тем стали известны последствия ночных ударов ВС РФ по Украине. Телеграм-канал Украина.ру 18 сентября рассказал о последствиях ночных ударов российских военных по территории противника.

