Павел Постышев: ёлка, спички и иные чудачества

Павла Петровича Постышева, родившегося 18 сентября 1887 года в Иваново-Вознесенске и занимавшего высокие посты в партии большевиков, помнят, в основном, как организатора Голодомора, репрессий и… реабилитации новогодней ёлки. Если по двум первым пунктам его заслуги нет, просто так уж совпало, то учреждение новогодней ёлки – его инициатива

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/0e/1068667082_0:81:828:546_1920x0_80_0_0_66601753db2e5c921ba3e302a6492d40.jpg.webp

Биография Постышева достаточно типична для профессионального революционера раннего призыва.Родился в семье ткача, с детства работал на фабрике. С 1900 года участвовал в рабочих кружках, с 1904 года – член РСДРП (по правде говоря до Лондонского съезда партии как таковой и не было, хотя официально она была учреждена в 1898 году). Участник знаменитой Ивановской стачки и революции 1905 года. В 1907 году перешёл на нелегальное положение, но был изловлен и отправлен в ссылку в Иркутскую губернию. В 1914-16 годах жил в Иркутске, работал монтёром на городской электрической станции.В 1917 году стал членом Иркутского совета от РСДРП(б), потом – зампредом совета, членом военно-революционного комитета, председателем Ревтрибунала, членом Центросибири (Центральный исполнительный комитет Советов Сибири).При Колчаке комиссарствовал в партизанских отрядах.В 1920 году – уполномоченный ЦК РКП(б) по Дальневосточной республике. В 1921-22 годах уполномоченный правительства ДВР по Прибайкальской области, член Военного совета (политический комиссар) Приамурского военного округа, в декабре 1921 года – феврале 1922 года – ЧВС Восточного фронта ДВР. С апреля 1922 года – областной комиссар ДВР в Верхнеудинске.После завершения гражданской войны на Дальнем Востоке был переброшен на Украину. В литературе этот кадровый манёвр никак не разъясняется – ранее ведь Постышев не имел никакого отношения к украинской партийной организации, хотя, разумеется, сталкивался с украинцами "Зелёного клина" в Приморском крае.С августа 1923 года – заворготделом Киевского губкома КП(б)У, с мая – председатель губернской контрольной комиссии, с сентября 1924 года секретарь Киевского губкома (затем окружкома) партии. С 1925 года кандидат, с 1927 года член ЦК ВКП(б).С ноября 1926 года – секретарь Харьковского (т.е. – столичного) окружкома и ЦК КП(б) Украины. В 1930-33 годах – секретарь ЦК ВКП(б), с 1931 по 1933 заведующий Организационно-инструкторским отделом ЦК ВКП(б).В ноябре 1932 в качестве особоуполномоченного представителя ЦК и СНК СССР был направлен в Нижнее Поволжье, а в декабре – на Украину (вместе с Лазарем Кагановичем) для осуществления экстренных мер по выполнению плана хлебозаготовок. Выполнение плана, как известно, привело к катастрофическому голоду, но ни руководство СССР, ни, тем более, Постышев, предвидеть этого не могли. Надо отметить, что позже Постышев выступал против ускорения коллективизации (следуя, разумеется, генеральной линии, которая поменялась после статьи Сталина "Головокружение от успехов").С января 1933 года – второй секретарь ЦК КП(б)У и секретарь Харьковского обкома. После перевода столицы УССР в Киев в июле 1934 стал первым секретарём Киевского обкома.По мнению Юрия Шаповала, назначение Постышева вторым секретарём ЦК КП(б)У с сохранением должности секретаря ЦК ВКП(б) явилось следствием постановления ЦК ВКП(б) от 24 января 1933 года, осуждавшего украинскую парторганизацию за невыполнение плана хлебозаготовок.28 декабря 1935 года в газете "Правда" было опубликовано письмо Постышева о новом формате празднования Нового года и официальном признании новогодней ёлки. Ёлка до этого считалась рождественским украшением и была отменена вместе с празднованием Рождества."Давайте организуем весёлую встречу Нового года для детей, устроим хорошую советскую ёлку во всех городах и колхозах. В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям ёлку. Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающее разноцветными огнями дерево и веселящихся вокруг него детей богатеев.Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся Советской страны?"Новая традиция была одобрена на высшем государственном и партийном уровне. Первое празднование Нового год с ново-старым оформлением, включающим и ёлку, и Деда Мороза со Снегурочкой, состоялось в Харькове. Естественно, подготовить за пару дне масштабный праздник, продолжавшийся несколько часов, было невозможно, но его начали готовить задолго до публикации статьи в "Правде". Постышев ведь ещё в 1933 году ввёл традицию дарить подарки детям под ёлками – у него, видимо, и правда были детские воспоминания, описанные в статье…10 февраля 1934 года стал кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП(б).В январе 1937 года освобождён от должности секретаря Киевского обкома, в марте – второго секретаря ЦК КП(б)У и назначен секретарём Куйбышевского обкома ВКП(б).Этот перевод был связан с делом его жены Татьяны Постоловской. Последняя занимала пост секретаря парткома Украинской Ассоциации марксистско-ленинских научных институтов и добилась исключения из партии некой П.Т. Николаенко за клевету (она всюду врагов искала) и та пожаловалась Сталину…В Куйбышеве Постышев приобрёл печальную известность массовым поиском "врагов народа".Правда, на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б) 1937 года он выступил с речью, которую Хрущёв позже счёл призывом приостановить репрессии. Он действительно выражал недоумение относительно ареста некоторых лично ему знакомых людей, но не сомневался в правильности принятых мер.А на пленуме ЦК ВКП(б) 14 января 1938 года первый секретарь обкома признавал:"12 лет сидели враги. По советской линии то же самое сидело враждебное руководство. Они сидели и подбирали свои кадры. Например, у нас в облисполкоме вплоть до технических работников самые матёрые враги, которые признались в своей вредительской работе и ведут себя нахально, начиная с председателя облисполкома, с его заместителя, консультантов, секретарей — все враги".На пленуме его подвергли разгромной критике за поиск врагов народа под каждым половиком (инициатором, кстати, был Сталин). Но что ещё должен был говорить первый секретарь обкома, когда "враги" эти уже были разоблачены правоохранительными органами и дали признательные показания? Только посыпать голову пеплом и признавать свою несостоятельность в разоблачении…Ну перестарался, ну бывает… Комиссия партийного контроля при ЦК ВКП(б) представила многочисленные случаи неоправданных репрессий, предпринятых в области по инициативе первого секретаря обкома и, фактически, парализовавших работу партийной организации. КПК констатировала:"За время своей работы в Куйбышеве Постышев, по существу, не только не разоблачал врагов народа, а, наоборот, своими антипартийными действиями затруднял парторганизации и НКВД разоблачать врагов. Объявляя, что "кругом все враги", направлял удар против честных и преданных партии коммунистов".Постышев запретил реализацию в торговых сетях спичек, потому на коробках был обнаружен "профиль Троцкого" (что бы это ни значило), и колбаса, потому что в разрезе получалась свастика. Кстати, и то, и другое вполне можно было обнаружить при желании. Сам факт таких заявлений подтверждается запиской Льва Мехлиса Андрею Жданову, в которой констатируется: "Постышев не там ищет врагов, где они имеются".Но скорее Постышев просто запутался и не мог понять – что он него требуется на данном этапе. Не он один… Достаточно вспомнить тот же февральско-мартовский пленум ЦК 1937 года, где Сталин предложил по делу Бухарина формулировку "арестовать, судить, расстрелять", а сам проголосовал за возвращение дела в НКВД для дорасследования.22 февраля 1938 года был арестован вместе со своей женой. 26 февраля снят со всех постов. 9 апреля 1938 года написал заявление на имя Николая Ежова, в котором заверил, что намерен "дать органам следствия откровенные показания о контрреволюционной деятельности против партии и Советской власти, которую я проводил в течение нескольких лет". Правда, бывший следователь К. Церпенто в рапорте на имя главы НКВД ещё до осуждения Постышева писал:"Заявление Постышева и тот протокол допроса, который теперь, очевидно, в ЦК, были написаны по распоряжению Лулова мною и Визелем, без участия Постышева и без его признания вины".Такими нехитрыми методами следствие установило, что Постышев с 1934 года был членом центра право-троцкистской организации на Украине (в упомянутом выше заявлении этого нет), а с 1920 – японским шпионом.Фактически, однако, "дело Постышева" было одной из попыток Сталина укоротить размах репрессий, которые явно вышли из-под контроля. Однако, чисто политическим методами тут было не помочь – требовались организационные решения, принятие которых затянулось аж до ноября, когда был снят Николай Ежов и начался период "бериевских реабилитаций".Осуждён Военной коллегией Верховного Суда и расстрелян 26 февраля 1939 года. Тело сброшено в первую шахту на Донском кладбище. Жена была казнена ещё раньше.На XX съезде КПСС Никита Хрущёв превозносил Постышева как невинную жертву сталинских репрессий, который, якобы, им противодействовал. Естественно, был реабилитирован, причём, большая честь, не в ходе прокурорской проверки, а решением Военной коллегии Верховного Суда. Причём дело рассматривалось по существу – следователь был привлечён к ответственности за фальсификацию дела.Интересно, однако, что ни в "секретом докладе", ни в документах о реабилитации о массовых репрессия в Куйбышевской области не говорится. Видимо не случайно – ведь могло возникнуть впечатление, что пострадал он не так уж и безвинно, хотя и осудили его за другое.Кстати, Хрущёву-то нечего было на репрессии пенять – он кандидатом в члены Политбюро стал именно после ареста Постышева и сам принимал активнейшее участие в репрессиях…

2025

