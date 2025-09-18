https://ukraina.ru/20250918/na-konu-bolshie-dengi-i-buduschee-ukrainy-pochemu-trampu-v-britanii-gotovy-prostit-vs-1068846699.html

На кону большие деньги и будущее Украины. Почему Трампу в Британии готовы простить всё

На кону большие деньги и будущее Украины. Почему Трампу в Британии готовы простить всё - 18.09.2025 Украина.ру

На кону большие деньги и будущее Украины. Почему Трампу в Британии готовы простить всё

Лизоблюдство Великобритании по отношению к США достигло апогея – в Соединенное Королевство с беспрецедентным вторым государственным визитом прибыл Дональд Трамп. Расшаркиваются перед американским президентом воистину по-королевски

2025-09-18T13:40

2025-09-18T13:40

2025-09-18T13:40

украина

сша

лондон

дональд трамп

карл iii

кир стармер

нато

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/11/1068801078_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e031f0a835f7d7c775c0006596d5ff43.jpg

"Нечто особенное"Во время своего первого президентского срока Трамп уже совершал в 2019 году государственный визит в Британию, где он провел встречу с тогдашней королевой Елизаветой II.Со свойственным ему бахвальством американский лидер объявил потом, что является чуть ли не любимым политиком британской монаршей особы и назвал ее в ответ "величественной и прекрасной леди".Эту цитату вспомнили и применительно к нынешнему визиту Трампа – на официальной странице королевской семьи в соцсетях выложили совместное фото Елизаветы II и главы Белого дома. Ожидается, что в ходе нынешнего визита Трамп посетит ее могилу.В дипломатической практике визит на таком уровне совершается обычно всего лишь раз за время пребывания у власти лидера той или иной страны, однако для Трампа сделали исключение. Приглашение американскому президенту передал лично премьер Великобритании Кир Стармер в феврале в Вашингтоне."Это действительно нечто особенное. Такого никогда раньше не случалось. Это беспрецедентно. И я думаю, это символизирует крепость наших отношений. Так что это очень особенное письмо", - говорил тогда глава правительства.Трамп показал Карлу III его местоВ среду, 17 сентября, в Виндзорском замке высокого гостя встречал король Карл III, компанию которому составили его супруга Камилла, а также принц Уильям с супругой Кэтрин. Американский президент прибыл в резиденцию королевской семьи в графстве Беркшир в сопровождении главы Госдепа Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа на каретах.После этого Трамп в сопровождении Карла III проинспектировал почетный караул. Здесь произошло сразу два эпизода, которые вовсю обсуждают в сети и британской прессе. Во-первых, проходя вместе с королем президент США обогнал его, оставил позади себя и о чем-то принялся беседовать с гвардейцем, а во-вторых, Трамп похлопал Карла III по спине.Оба случая – вопиющие нарушения протокола, который свято блюдут в британской королевской семье уже много лет. Карл III никак на такие вольности со стороны Трампа реагировать не стал, мероприятие продолжилось своим чередом. Наблюдатели сделали вывод, что нынешнему гостю позволяется многое ради благосклонного отношения Соединенных Штатов к своему союзнику.Далее в Виндзорском замке последовал обед, на который его участники-мужчины согласно дресс-коду прибыли во фраках, а женщины в вечерних платьях. Некоторые отметили, что супруги короля и американского президента были одеты в синие и желтое платья соответственно, а эти цвета совпадают с флагом Украины.Из вступительного слова Трампа можно выделить следующий пассаж: "Вместе США и Британия сделали для человечества больше добра, чем любые две другие страны в истории". "Истребили миллионы людей и разорили десятки стран?" - прокомментировал телеграм-канал Украина.ру.Еще прозвучала странная реплика по поводу давно умерших всемирно известных британских писателей. "Шекспир, Диккенс, Толкин, Льюис, Оруэлл , Киплинг... - ошеломляющие люди. Невероятные люди, которых мы редко видели раньше и, пожалуй, больше не увидим снова", - сказал Трамп. Впереди у главы Белого дома переговоры со Стармером и совместная пресс-конференция.Визиту Трампа рады не всеВторой государственный визит Трампа в Великобританию проходит на фоне не самого лучшего периода в отношениях двух стран.Разногласий между Вашингтоном и Лондоном накопилось много, большая их часть касается уж слишком вольного обращения Трампа с европейскими союзниками, от которых он хочет видеть больше инициативы, готовности к большим расходам и меньшего заглядывания в рот США.Прибытие Трампа на британскую землю сопровождают многочисленные протесты, которые не обошли стороной и Виндзорский замок, куда активисты накануне спроецировали изображения президента США с финансистом Джеффри Эпштейном, от которого пытаются отмежеваться как американские, так и британские элиты.Примечательно, что всего за неделю до визита Трампа Стармер уволил с должности посла Британии в США Питера Мандельсона, который оказался связан с Эпштейном. Эксперты полагают, что британский премьер мог подождать, но теперь это кадровое решение подстегнет новые разговоры о связях Трампа с опальным финансистом, что чревато соответствующими вопросами на будущей совместной пресс-конференции.На протестах против Трампа спекулируют и некоторые британские политики."Я понимаю прагматичную позицию правительства Великобритании на международной арене и его стремление поддерживать хорошие отношения с лидером самой могущественной страны в мире. <…> Но также важно обеспечить, чтобы наши особые отношения включали открытость и честность друг с другом. Порой это означает быть критикующим другом и говорить властям правду, а также четко заявлять, что мы отвергаем политику страха и разобщения", - написал в своей статье для газеты The Guardian член правящей Лейбористской партии, мэр Лондона Садик Хан.Послание для Трампа от УкраиныОсновные точки напряжения между Лондоном и Вашингтоном – пошлины, поддержка Украины, подходы к изменению климата, ситуация с Израилем и т.д.С одной стороны, оба государства остаются близкими союзниками, с другой, нельзя допустить, чтобы США окончательно отошли от европейских дел. Поэтому и умасливают сейчас Трампа в Лондоне. Белый дом дает понять, что тоже готов к встречным шагам, установив, например, более-менее щадящие пошлины для британцев на уровне 10%.Есть и конкретные совместные проекты, где Лондон планирует получить щедрые денежные вливания от американцев. Речь, в частности, идет о технологическом соглашении между двумя странами, которое призвано ускорить исследования в области искусственного интеллекта (ИИ) для разработки новых лекарств и методов лечения.Крупнейшие американские IT-компании пообещали вложить в этот проект десятки миллиардов долларов, а британцы планируют создать на северо-востоке страны этакий аналог кремниевой долины – "зону роста ИИ", которая даст порядка 5 тыс. рабочих мест.Для того, чтобы не раздражать понапрасну Трампа, Страмер также намерен объявить о признании государства Палестина только после отъезда президента США, который является сторонником Израиля.Что касается Украины, то как раз в эти дни был ратифицирован столетний договор между этой страной и Великобританией о партнерстве. Конкретики в нем мало, все больше общих фраз и деклараций о намерениях, но фиксируется поддержка Лондоном вступления Украины в НАТО.В пользу этого свидетельствует та критика, которой американского лидера на днях подверг Владимир Зеленский, он потребовал от Трампа больше смелости в поддержке Украины и противостоянии России.Если США не удастся полноценно втянуть в конфликт на Украине, то помощь Европы станет для киевского режима решающей. Лондону в этих условиях нужно не только не оттолкнуть от себя Трампа, но и показать при этом, что европейцы от своих планов по эскалации противостояния с РФ не отказываются. Решением этой задачи сейчас и занимается Стармер в столице Соединенного Королевства.Подробнее о соглашении между Лондоном и Киевом - в материале издания Украина.ру Альтернатива НАТО и вызов Трампу. Что говорят на Украине о ратификации "столетнего соглашения" с Лондоном.

https://ukraina.ru/20250918/alternativa-nato-i-vyzov-trampu-chto-govoryat-na-ukraine-o-ratifikatsii-stoletnego-soglasheniya-s-1068825723.html

украина

сша

лондон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

украина, сша, лондон, дональд трамп, карл iii, кир стармер, нато, эксклюзив