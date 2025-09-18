https://ukraina.ru/20250918/glavnoe-za-noch-18-sentyabrya--1068827743.html

Главное за ночь 18 сентября

Телеграм-канал Украина.ру перечислил важные события минувшей ночи

🟥 Операторы дронов ВСУ размещались в алтаре храма в Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник протоиерей Александр Зинченк.🟥 Украинские власти не спешат объявлять мобилизацию в Запорожье, подконтрольном Киеву, чтобы не сеять панику среди мирных жителей, отметили в пророссийском подполье. 🟥 Силы РФ заняли два километра автодороги под харьковским Меловым, сообщил Марочко. Российская армия давит на ВСУ у Мелового на фронте шириной почти в 7 км, отметил он.🟦 Европейцы не хотят погибать за Украину, поэтому планы "коалиции желающих" направить военный контингент в эту страну нежизнеспособны. Такое мнение высказал французский писатель Лукас Дегриз во время поездки в ДНР.🟦 Трамп заявил об объявлении террористической организации "Антифа".🟦 Минобороны США не раскрывает стоимость разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол", она может многократно вырасти, пишет газета Bloomberg.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

