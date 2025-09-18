https://ukraina.ru/20250918/glavnoe-za-noch-18-sentyabrya--1068827743.html
Главное за ночь 18 сентября
Главное за ночь 18 сентября - 18.09.2025 Украина.ру
Главное за ночь 18 сентября
Телеграм-канал Украина.ру перечислил важные события минувшей ночи
2025-09-18T08:20
2025-09-18T08:20
2025-09-18T08:20
новости
россия
украина
курская область
алексей марочко
дональд трамп
вооруженные силы украины
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_0:6:1228:697_1920x0_80_0_0_7af9fbf8ffa7088d498806509beffd6d.jpg
🟥 Операторы дронов ВСУ размещались в алтаре храма в Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник протоиерей Александр Зинченк.🟥 Украинские власти не спешат объявлять мобилизацию в Запорожье, подконтрольном Киеву, чтобы не сеять панику среди мирных жителей, отметили в пророссийском подполье. 🟥 Силы РФ заняли два километра автодороги под харьковским Меловым, сообщил Марочко. Российская армия давит на ВСУ у Мелового на фронте шириной почти в 7 км, отметил он.🟦 Европейцы не хотят погибать за Украину, поэтому планы "коалиции желающих" направить военный контингент в эту страну нежизнеспособны. Такое мнение высказал французский писатель Лукас Дегриз во время поездки в ДНР.🟦 Трамп заявил об объявлении террористической организации "Антифа".🟦 Минобороны США не раскрывает стоимость разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол", она может многократно вырасти, пишет газета Bloomberg.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
курская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065642022_273:0:1209:702_1920x0_80_0_0_c69db1f357cac74a760f318e90b72699.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, курская область, алексей марочко, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны
Новости, Россия, Украина, Курская область, Алексей Марочко, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны
Главное за ночь 18 сентября
Телеграм-канал Украина.ру перечислил важные события минувшей ночи
🟥 Операторы дронов ВСУ размещались в алтаре храма в Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник протоиерей Александр Зинченк.
🟥 Украинские власти не спешат объявлять мобилизацию в Запорожье, подконтрольном Киеву, чтобы не сеять панику среди мирных жителей, отметили в пророссийском подполье.
🟥 Силы РФ заняли два километра автодороги под харьковским Меловым, сообщил Марочко. Российская армия давит на ВСУ у Мелового на фронте шириной почти в 7 км, отметил он.
🟦 Европейцы не хотят погибать за Украину, поэтому планы "коалиции желающих" направить военный контингент в эту страну нежизнеспособны. Такое мнение высказал французский писатель Лукас Дегриз во время поездки в ДНР.
🟦 Трамп заявил об объявлении террористической организации "Антифа".
🟦 Минобороны США не раскрывает стоимость разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол", она может многократно вырасти, пишет газета Bloomberg.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.