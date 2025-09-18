Главное за ночь 18 сентября - 18.09.2025 Украина.ру
Главное за ночь 18 сентября
Главное за ночь 18 сентября
Главное за ночь 18 сентября
Телеграм-канал Украина.ру перечислил важные события минувшей ночи
2025-09-18T08:20
2025-09-18T08:20
новости
россия
украина
курская область
алексей марочко
дональд трамп
вооруженные силы украины
минобороны
🟥 Операторы дронов ВСУ размещались в алтаре храма в Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник протоиерей Александр Зинченк.🟥 Украинские власти не спешат объявлять мобилизацию в Запорожье, подконтрольном Киеву, чтобы не сеять панику среди мирных жителей, отметили в пророссийском подполье. 🟥 Силы РФ заняли два километра автодороги под харьковским Меловым, сообщил Марочко. Российская армия давит на ВСУ у Мелового на фронте шириной почти в 7 км, отметил он.🟦 Европейцы не хотят погибать за Украину, поэтому планы "коалиции желающих" направить военный контингент в эту страну нежизнеспособны. Такое мнение высказал французский писатель Лукас Дегриз во время поездки в ДНР.🟦 Трамп заявил об объявлении террористической организации "Антифа".🟦 Минобороны США не раскрывает стоимость разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол", она может многократно вырасти, пишет газета Bloomberg.
россия
украина
курская область
Новости
Главное за ночь 18 сентября

08:20 18.09.2025
 
Телеграм-канал Украина.ру перечислил важные события минувшей ночи
🟥 Операторы дронов ВСУ размещались в алтаре храма в Курской области, рассказал РИА Новости фронтовой священник протоиерей Александр Зинченк.
🟥 Украинские власти не спешат объявлять мобилизацию в Запорожье, подконтрольном Киеву, чтобы не сеять панику среди мирных жителей, отметили в пророссийском подполье.
🟥 Силы РФ заняли два километра автодороги под харьковским Меловым, сообщил Марочко. Российская армия давит на ВСУ у Мелового на фронте шириной почти в 7 км, отметил он.
🟦 Европейцы не хотят погибать за Украину, поэтому планы "коалиции желающих" направить военный контингент в эту страну нежизнеспособны. Такое мнение высказал французский писатель Лукас Дегриз во время поездки в ДНР.
🟦 Трамп заявил об объявлении террористической организации "Антифа".
🟦 Минобороны США не раскрывает стоимость разрабатываемой системы ПРО "Золотой купол", она может многократно вырасти, пишет газета Bloomberg.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния