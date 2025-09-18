https://ukraina.ru/20250918/berlin-i-parizh-pishem-veymar-v-ume-prezident-polshi-vernulsya-ni-s-chem-iz-germanii-i-frantsii-1068825110.html

Берлин и Париж пишем, Веймар в уме. Президент Польши вернулся ни с чем из Германии и Франции

Во вторник, 16 сентября, новый президент Польши Кароль Навроцкий посетил Берлин и Париж с первыми официальными визитами. Однако о полноценном возрождении "Веймарского треугольника" говорить пока рано.

"Веймарский треугольник", или, точнее, Комитет по содействию франко-германо-польскому сотрудничеству, был создан в 1991 году как консультативный формат, предназначенный для согласования внешней политики Польши, Германии и Франции. Его цель – координация политики трёх стран и укрепление европейской интеграции без ущерба для других государств. Своеобразная "реактивация" этого формата произошла после начала российской СВО на Украине, прошло даже несколько встреч в режиме "Веймарский треугольник +" с приглашением других европейских стран и Украины, однако наиболее тесным остаётся всё же трёхстороннее сотрудничество между Польшей, Германией и Францией.Немецкая газета Die Welt, комментируя в среду визиты польского президента Кароля Навроцкого в Берлин и Париж, отметила, что их можно рассматривать как зеркальное отражение визитов канцлера Германии Фридриха Мерца, который, вступив в должность в мае этого года, посетил сначала Париж, а затем Варшаву. Издание отмечает, что польское правительство приветствовало этот сигнал о приверженности "Веймарскому треугольнику" и координации политики между Германией, Францией и Польшей.Однако варшавский корреспондент газеты Филипп Фриц сомневается, что визиты Навроцкого в столицы Германии и Франции можно интерпретировать таким образом. "Первая заграничная поездка Навроцкого была в Вашингтон, где он встретился с Дональдом Трампом, а вторая – к Папе Римскому Льву XIV. Первой главой правительства страны-члена ЕС, с которой встретился Навроцкий, была итальянка Джорджа Мелони, правая националистка. Это символическая политика, которую, безусловно, заметили в Берлине и Париже", – написал он.Обозреватель подчёркивает, что тон визита в Берлин был задан 1 сентября, когда Навроцкий выступил на Вестерплатте с требованием репараций от Германии за преступления, совершённые нацистами во время Второй мировой войны. Он отмечает, что этот вопрос давно осложняет польско-германские отношения, и что польский премьер-министр Дональд Туск, по сути, также требует репараций от Германии. "Это отражает волю большинства польского общества", – признаёт Фриц.Die Welt отмечает, что текущие и насущные вопросы, такие как защита польского воздушного пространства после атаки якобы российских беспилотников, проблема миграции, энергетической трансформации и конкурентоспособности Европы, остались в тени возвращения Навроцкого к вопросу репараций. Издание Süddeutsche Zeitung, в свою очередь, написало, что "польский президент прибыл в Берлин за поддержкой в ​​борьбе с Россией, но также и за деньгами для компенсации немецких преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Обе эти темы были затронуты в заявлениях президентов Польши и Германии, обнародованных после переговоров. Франк-Вальтер Штайнмайер написал, что вопрос репараций для Германии "юридически закрыт". Кароль Навроцкий, со своей стороны, настаивал на получении немецких денег в другой форме: "Я предложил двигаться в сторону финансирования польской военной промышленности и военного потенциала. Одновременно с этим укрепляя то, что важно для всех нас, а именно восточный фланг НАТО".Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал комментировать это предложение напрямую, хотя и упомянул безопасность фланга НАТО. Мерц написал на польском языке на портале X*, что заверил Кароля Навроцкого в неизменной позиции Германии по отношению к своему соседу и другу. А вот Кнут Абрахам, координатор правительства Германии по связям с Польшей, относительно требования репараций высказался более витиевато, но однозначно."В свете ужасающих преступлений, совершённых немцами в Польше, совершенно оправдано поднимать этот вопрос. В то же время президент понимает, что юридически эта тема для Германии полностью закрыта. Я считаю, что есть другие области, где мы можем вместе добиться прогресса, не обременяя наши отношения вопросом репараций в классическом стиле", – заявил Абрахам в интервью правительственной медиа-корпорации Deutsche Welle*.При этом близкая к правительству Германии газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) назвала Кароля Навроцкого "кандидатом от националистической партии "Право и Справедливость" (ПиС), которая даже спустя восемь десятилетий после окончания войны активно мобилизует своих избирателей, апеллируя к антигерманским настроениям"."Действительно ли Польше выгодно постоянно обременять отношения с Германией вопросом репараций? Демократическая Германия, которая, учитывая огромные страдания, причинённые Польше гитлеровским (и сталинским) вторжением, всегда стремится к улучшению двусторонних отношений и остаётся ключевым партнёром в ЕС и НАТО, несмотря на антигерманскую риторику ПиС. Недавняя атака беспилотников наглядно продемонстрировала, что сегодня суверенитету и территориальной целостности Польши угрожает не Германия, а Россия", – написал обозреватель FAZ Бертольд Колер.Стоит отметить, что эти слова перекликаются с позицией премьера Польши Дональда Туска, которого политики из ПиС часто напрямую называют немецким агентом. Как раз в то время, когда Навроцкий находился в Берлине, Туску пришлось оправдываться за то, что его правительство скрыло от поляков и даже от президента страны важнейшую информацию. Дело в том, что 10 сентября польский дом в местности Вырыки Люблинского воеводства был разрушен не "российским дроном", как сообщили власти, а ракетой класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с польского истребителя F-16, что выяснилось как раз 16 сентября из публикации газеты Rzeczpospolita (издание Украина.ру подробно писало об этой истории ).Будучи пойманным на утаивании этой информации, Туск решил, что лучшая защита – это нападение. "Вся ответственность за ущерб, причинённый дому в Вырыках, лежит на организаторах провокации с использованием дрона, то есть на России. Соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента после завершения расследования", – написал Туск на портале Х*. "Лапы прочь от польских солдат", – добавил он.Комментируя этот пост, Навроцкий уже на встрече с польскими журналистами в Париже заявил, что столь важные вопросы не следует обсуждать в социальных сетях, а диалог и обмен информацией должны происходить на серьёзных, официальных государственных платформах. Он раскритиковал "твиттер-коммуникацию" по столь деликатным вопросам, указав на необходимость серьёзного подхода и координации между государственными институтами. Президент подчеркнул, что ожидает полной и оперативной информации от премьер-министра и правительства, поскольку ни его аппарат, ни Бюро национальной безопасности Польши до сих пор не получили официальных данных об инциденте в Вырыках.Примечательно, что значительная часть пресс-конференции президента Польши в Париже была посвящена его переговорам с руководством Германии, а не Франции (в Берлине Навроцкий вообще пресс-конференции не проводил). Он повторил своё предложение о выплате репараций путём финансирования польского ВПК за немецкие деньги, и призвал польские политические круги к объединению в вопросе репараций, отметив, что "синергия позиций поможет добиться позитивного ответа со стороны Германии" – чем лишь подчеркнул, что на данный момент ответ отрицательный.Что же касается польско-французских отношений, то Кароль Навроцкий напомнил о подписанном 9 мая 2025 года в Нанси договоре между двумя странами, включающем, среди прочего, взаимные гарантии безопасности для Польши и Франции. Хотя документ с польской стороны подписал премьер Туск, президент Польши заверил, что подпишет его ратификацию, за которую Сейм проголосовал на днях, и Нансийский договор "станет отправной точкой наших экономических, энергетических, финансовых и безопасных отношений"."Разговор с Эммануэлем Макроном был сосредоточен на вопросах безопасности. Я поблагодарил его за быструю реакцию на события в Польше 10 сентября, которая подтвердила, что Альянс работает", – сказал Кароль Навроцкий на пресс-конференции. При этом он не уточнил, обсуждал ли с французским коллегой вопрос размещения ядерного оружия Франции в Польше, о готовности к чему Навроцкий заявил в тот же день в интервью французскому новостному телеканалу LCI.В ходе беседы ведущий задал Каролю Навроцкому вопрос о возможности размещения французского ядерного оружия на польской территории, и президент Польши выразил поддержку такому решению, подчеркнув, что безопасность государства является его главной целью. "Я считаю, что Польша должна участвовать в программе "ядерного обмена" (англ. nuclear sharing). Она должна иметь собственный ядерный, энергетический, гражданский и военный потенциал. Именно на этом основано партнёрство Польши и Франции", – заявил Навроцкий.Напомним, 13 мая 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил о возможности начала переговоров с Польшей о размещении французского ядерного оружия на её территории. Макрон тогда отметил, что Франция открыта для варианта, аналогичного программе НАТО "ядерного обмена", в рамках которой американское ядерное оружие размещается в некоторых европейских странах. "Мы готовы начать переговоры с Варшавой о размещении ядерного оружия в Польше под французским контролем, подобно тому, как это делают американцы в некоторых европейских странах", – сказал он.Однако вопрос о том, обсуждалась ли эта тема на переговорах Навроцкого и Макрона 16 сентября, можно считать риторическим. Дело в том, что под предлогом "защиты от российских дронов, Франция 13 сентября отправила в Польшу три истребителя Dassault Rafale из ударной ядерной эскадрильи Escadron de Chasse 1/4 Gascogne. Причём речь идёт именно о двухместных самолётах – носителях ядерного оружия, а именно французской маневрирующей ракеты ASMP-A с термоядерной боевой частью мощностью до 300 килотонн.Как сообщил польский портал Defence24.pl, французские истребители прибыли в Польшу без ядерного оружия, по крайней мере, на это не указывают имеющиеся фотографии. "Однако это невозможно точно определить, поскольку на базе в Минске-Мазовецком (примерно в 150 км от границы с Белоруссией – прим.) приземлился транспортный самолёт поддержки A400M Atlas. Это особенно актуально, поскольку впервые французы реагируют на конкретное событие, разворачивая свои "ядерные" Rafale, а не отправляя их в рамках заранее запланированных учений или миссий. Это придало французскому ядерному сдерживанию практическое измерение", – сказано в публикации.При этом понятно, почему президент Польши не обсуждал публично появление французских носителей ядерного оружия на польской земле – ведь Rafale прибыли по договорённости Макрона с Туском, а не Навроцким. Последнему же пока остаётся лишь говорить о "расширении сотрудничества" во всех областях с Берлином и Парижем, а также напоминать про "некоторые ошибки Европы в миграционной и климатической политике".С другой стороны, учитывая весьма ограниченные полномочия польского президента, сам факт его визита в Германию и Францию уже можно считать успехом. Никто ведь на самом деле и не рассчитывал, что Кароль Навроцкий вернётся из Берлина с 1,3 триллиона евро репараций, или из Парижа – с несколькими десятками ракет с ядерными боеголовками.О тревожных тенденциях в китайском обществе - в статье "Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу"

