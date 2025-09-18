Берлин и Париж пишем, Веймар в уме. Президент Польши вернулся ни с чем из Германии и Франции - 18.09.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250918/berlin-i-parizh-pishem-veymar-v-ume-prezident-polshi-vernulsya-ni-s-chem-iz-germanii-i-frantsii-1068825110.html
Берлин и Париж пишем, Веймар в уме. Президент Польши вернулся ни с чем из Германии и Франции
Берлин и Париж пишем, Веймар в уме. Президент Польши вернулся ни с чем из Германии и Франции - 18.09.2025 Украина.ру
Берлин и Париж пишем, Веймар в уме. Президент Польши вернулся ни с чем из Германии и Франции
Во вторник, 16 сентября, новый президент Польши Кароль Навроцкий посетил Берлин и Париж с первыми официальными визитами. Однако о полноценном возрождении "Веймарского треугольника" говорить пока рано.
2025-09-18T06:17
2025-09-18T10:17
эксклюзив
польша
германия
франция
кароль навроцкий
эммануэль макрон
фридрих мерц
нато
ес
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068831326_227:261:1517:986_1920x0_80_0_0_a19048ea60554278e310b6a4c839d0ee.jpg
"Веймарский треугольник", или, точнее, Комитет по содействию франко-германо-польскому сотрудничеству, был создан в 1991 году как консультативный формат, предназначенный для согласования внешней политики Польши, Германии и Франции. Его цель – координация политики трёх стран и укрепление европейской интеграции без ущерба для других государств. Своеобразная "реактивация" этого формата произошла после начала российской СВО на Украине, прошло даже несколько встреч в режиме "Веймарский треугольник +" с приглашением других европейских стран и Украины, однако наиболее тесным остаётся всё же трёхстороннее сотрудничество между Польшей, Германией и Францией.Немецкая газета Die Welt, комментируя в среду визиты польского президента Кароля Навроцкого в Берлин и Париж, отметила, что их можно рассматривать как зеркальное отражение визитов канцлера Германии Фридриха Мерца, который, вступив в должность в мае этого года, посетил сначала Париж, а затем Варшаву. Издание отмечает, что польское правительство приветствовало этот сигнал о приверженности "Веймарскому треугольнику" и координации политики между Германией, Францией и Польшей.Однако варшавский корреспондент газеты Филипп Фриц сомневается, что визиты Навроцкого в столицы Германии и Франции можно интерпретировать таким образом. "Первая заграничная поездка Навроцкого была в Вашингтон, где он встретился с Дональдом Трампом, а вторая – к Папе Римскому Льву XIV. Первой главой правительства страны-члена ЕС, с которой встретился Навроцкий, была итальянка Джорджа Мелони, правая националистка. Это символическая политика, которую, безусловно, заметили в Берлине и Париже", – написал он.Обозреватель подчёркивает, что тон визита в Берлин был задан 1 сентября, когда Навроцкий выступил на Вестерплатте с требованием репараций от Германии за преступления, совершённые нацистами во время Второй мировой войны. Он отмечает, что этот вопрос давно осложняет польско-германские отношения, и что польский премьер-министр Дональд Туск, по сути, также требует репараций от Германии. "Это отражает волю большинства польского общества", – признаёт Фриц.Die Welt отмечает, что текущие и насущные вопросы, такие как защита польского воздушного пространства после атаки якобы российских беспилотников, проблема миграции, энергетической трансформации и конкурентоспособности Европы, остались в тени возвращения Навроцкого к вопросу репараций. Издание Süddeutsche Zeitung, в свою очередь, написало, что "польский президент прибыл в Берлин за поддержкой в ​​борьбе с Россией, но также и за деньгами для компенсации немецких преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Обе эти темы были затронуты в заявлениях президентов Польши и Германии, обнародованных после переговоров. Франк-Вальтер Штайнмайер написал, что вопрос репараций для Германии "юридически закрыт". Кароль Навроцкий, со своей стороны, настаивал на получении немецких денег в другой форме: "Я предложил двигаться в сторону финансирования польской военной промышленности и военного потенциала. Одновременно с этим укрепляя то, что важно для всех нас, а именно восточный фланг НАТО".Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал комментировать это предложение напрямую, хотя и упомянул безопасность фланга НАТО. Мерц написал на польском языке на портале X*, что заверил Кароля Навроцкого в неизменной позиции Германии по отношению к своему соседу и другу. А вот Кнут Абрахам, координатор правительства Германии по связям с Польшей, относительно требования репараций высказался более витиевато, но однозначно."В свете ужасающих преступлений, совершённых немцами в Польше, совершенно оправдано поднимать этот вопрос. В то же время президент понимает, что юридически эта тема для Германии полностью закрыта. Я считаю, что есть другие области, где мы можем вместе добиться прогресса, не обременяя наши отношения вопросом репараций в классическом стиле", – заявил Абрахам в интервью правительственной медиа-корпорации Deutsche Welle*.При этом близкая к правительству Германии газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) назвала Кароля Навроцкого "кандидатом от националистической партии "Право и Справедливость" (ПиС), которая даже спустя восемь десятилетий после окончания войны активно мобилизует своих избирателей, апеллируя к антигерманским настроениям"."Действительно ли Польше выгодно постоянно обременять отношения с Германией вопросом репараций? Демократическая Германия, которая, учитывая огромные страдания, причинённые Польше гитлеровским (и сталинским) вторжением, всегда стремится к улучшению двусторонних отношений и остаётся ключевым партнёром в ЕС и НАТО, несмотря на антигерманскую риторику ПиС. Недавняя атака беспилотников наглядно продемонстрировала, что сегодня суверенитету и территориальной целостности Польши угрожает не Германия, а Россия", – написал обозреватель FAZ Бертольд Колер.Стоит отметить, что эти слова перекликаются с позицией премьера Польши Дональда Туска, которого политики из ПиС часто напрямую называют немецким агентом. Как раз в то время, когда Навроцкий находился в Берлине, Туску пришлось оправдываться за то, что его правительство скрыло от поляков и даже от президента страны важнейшую информацию. Дело в том, что 10 сентября польский дом в местности Вырыки Люблинского воеводства был разрушен не "российским дроном", как сообщили власти, а ракетой класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с польского истребителя F-16, что выяснилось как раз 16 сентября из публикации газеты Rzeczpospolita (издание Украина.ру подробно писало об этой истории ).Будучи пойманным на утаивании этой информации, Туск решил, что лучшая защита – это нападение. "Вся ответственность за ущерб, причинённый дому в Вырыках, лежит на организаторах провокации с использованием дрона, то есть на России. Соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента после завершения расследования", – написал Туск на портале Х*. "Лапы прочь от польских солдат", – добавил он.Комментируя этот пост, Навроцкий уже на встрече с польскими журналистами в Париже заявил, что столь важные вопросы не следует обсуждать в социальных сетях, а диалог и обмен информацией должны происходить на серьёзных, официальных государственных платформах. Он раскритиковал "твиттер-коммуникацию" по столь деликатным вопросам, указав на необходимость серьёзного подхода и координации между государственными институтами. Президент подчеркнул, что ожидает полной и оперативной информации от премьер-министра и правительства, поскольку ни его аппарат, ни Бюро национальной безопасности Польши до сих пор не получили официальных данных об инциденте в Вырыках.Примечательно, что значительная часть пресс-конференции президента Польши в Париже была посвящена его переговорам с руководством Германии, а не Франции (в Берлине Навроцкий вообще пресс-конференции не проводил). Он повторил своё предложение о выплате репараций путём финансирования польского ВПК за немецкие деньги, и призвал польские политические круги к объединению в вопросе репараций, отметив, что "синергия позиций поможет добиться позитивного ответа со стороны Германии" – чем лишь подчеркнул, что на данный момент ответ отрицательный.Что же касается польско-французских отношений, то Кароль Навроцкий напомнил о подписанном 9 мая 2025 года в Нанси договоре между двумя странами, включающем, среди прочего, взаимные гарантии безопасности для Польши и Франции. Хотя документ с польской стороны подписал премьер Туск, президент Польши заверил, что подпишет его ратификацию, за которую Сейм проголосовал на днях, и Нансийский договор "станет отправной точкой наших экономических, энергетических, финансовых и безопасных отношений"."Разговор с Эммануэлем Макроном был сосредоточен на вопросах безопасности. Я поблагодарил его за быструю реакцию на события в Польше 10 сентября, которая подтвердила, что Альянс работает", – сказал Кароль Навроцкий на пресс-конференции. При этом он не уточнил, обсуждал ли с французским коллегой вопрос размещения ядерного оружия Франции в Польше, о готовности к чему Навроцкий заявил в тот же день в интервью французскому новостному телеканалу LCI.В ходе беседы ведущий задал Каролю Навроцкому вопрос о возможности размещения французского ядерного оружия на польской территории, и президент Польши выразил поддержку такому решению, подчеркнув, что безопасность государства является его главной целью. "Я считаю, что Польша должна участвовать в программе "ядерного обмена" (англ. nuclear sharing). Она должна иметь собственный ядерный, энергетический, гражданский и военный потенциал. Именно на этом основано партнёрство Польши и Франции", – заявил Навроцкий.Напомним, 13 мая 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил о возможности начала переговоров с Польшей о размещении французского ядерного оружия на её территории. Макрон тогда отметил, что Франция открыта для варианта, аналогичного программе НАТО "ядерного обмена", в рамках которой американское ядерное оружие размещается в некоторых европейских странах. "Мы готовы начать переговоры с Варшавой о размещении ядерного оружия в Польше под французским контролем, подобно тому, как это делают американцы в некоторых европейских странах", – сказал он.Однако вопрос о том, обсуждалась ли эта тема на переговорах Навроцкого и Макрона 16 сентября, можно считать риторическим. Дело в том, что под предлогом "защиты от российских дронов, Франция 13 сентября отправила в Польшу три истребителя Dassault Rafale из ударной ядерной эскадрильи Escadron de Chasse 1/4 Gascogne. Причём речь идёт именно о двухместных самолётах – носителях ядерного оружия, а именно французской маневрирующей ракеты ASMP-A с термоядерной боевой частью мощностью до 300 килотонн.Как сообщил польский портал Defence24.pl, французские истребители прибыли в Польшу без ядерного оружия, по крайней мере, на это не указывают имеющиеся фотографии. "Однако это невозможно точно определить, поскольку на базе в Минске-Мазовецком (примерно в 150 км от границы с Белоруссией – прим.) приземлился транспортный самолёт поддержки A400M Atlas. Это особенно актуально, поскольку впервые французы реагируют на конкретное событие, разворачивая свои "ядерные" Rafale, а не отправляя их в рамках заранее запланированных учений или миссий. Это придало французскому ядерному сдерживанию практическое измерение", – сказано в публикации.При этом понятно, почему президент Польши не обсуждал публично появление французских носителей ядерного оружия на польской земле – ведь Rafale прибыли по договорённости Макрона с Туском, а не Навроцким. Последнему же пока остаётся лишь говорить о "расширении сотрудничества" во всех областях с Берлином и Парижем, а также напоминать про "некоторые ошибки Европы в миграционной и климатической политике".С другой стороны, учитывая весьма ограниченные полномочия польского президента, сам факт его визита в Германию и Францию уже можно считать успехом. Никто ведь на самом деле и не рассчитывал, что Кароль Навроцкий вернётся из Берлина с 1,3 триллиона евро репараций, или из Парижа – с несколькими десятками ракет с ядерными боеголовками.О тревожных тенденциях в китайском обществе - в статье "Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу"
https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html
польша
германия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Олег Хавич
Олег Хавич
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/12/1068831326_179:0:1600:1066_1920x0_80_0_0_2e987f9f7fc0ad69a581b0088cb37658.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, польша, германия, франция, кароль навроцкий, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато, ес, украина.ру
Эксклюзив, Польша, Германия, Франция, Кароль Навроцкий, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО, ЕС, Украина.ру

Берлин и Париж пишем, Веймар в уме. Президент Польши вернулся ни с чем из Германии и Франции

06:17 18.09.2025 (обновлено: 10:17 18.09.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Karol Nawrocki
- РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Karol Nawrocki
Читать в
ДзенTelegram
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Во вторник, 16 сентября, новый президент Польши Кароль Навроцкий посетил Берлин и Париж с первыми официальными визитами. Однако о полноценном возрождении "Веймарского треугольника" говорить пока рано.
"Веймарский треугольник", или, точнее, Комитет по содействию франко-германо-польскому сотрудничеству, был создан в 1991 году как консультативный формат, предназначенный для согласования внешней политики Польши, Германии и Франции. Его цель – координация политики трёх стран и укрепление европейской интеграции без ущерба для других государств. Своеобразная "реактивация" этого формата произошла после начала российской СВО на Украине, прошло даже несколько встреч в режиме "Веймарский треугольник +" с приглашением других европейских стран и Украины, однако наиболее тесным остаётся всё же трёхстороннее сотрудничество между Польшей, Германией и Францией.
Немецкая газета Die Welt, комментируя в среду визиты польского президента Кароля Навроцкого в Берлин и Париж, отметила, что их можно рассматривать как зеркальное отражение визитов канцлера Германии Фридриха Мерца, который, вступив в должность в мае этого года, посетил сначала Париж, а затем Варшаву. Издание отмечает, что польское правительство приветствовало этот сигнал о приверженности "Веймарскому треугольнику" и координации политики между Германией, Францией и Польшей.
Однако варшавский корреспондент газеты Филипп Фриц сомневается, что визиты Навроцкого в столицы Германии и Франции можно интерпретировать таким образом. "Первая заграничная поездка Навроцкого была в Вашингтон, где он встретился с Дональдом Трампом, а вторая – к Папе Римскому Льву XIV. Первой главой правительства страны-члена ЕС, с которой встретился Навроцкий, была итальянка Джорджа Мелони, правая националистка. Это символическая политика, которую, безусловно, заметили в Берлине и Париже", – написал он.
Обозреватель подчёркивает, что тон визита в Берлин был задан 1 сентября, когда Навроцкий выступил на Вестерплатте с требованием репараций от Германии за преступления, совершённые нацистами во время Второй мировой войны. Он отмечает, что этот вопрос давно осложняет польско-германские отношения, и что польский премьер-министр Дональд Туск, по сути, также требует репараций от Германии. "Это отражает волю большинства польского общества", – признаёт Фриц.
Die Welt отмечает, что текущие и насущные вопросы, такие как защита польского воздушного пространства после атаки якобы российских беспилотников, проблема миграции, энергетической трансформации и конкурентоспособности Европы, остались в тени возвращения Навроцкого к вопросу репараций. Издание Süddeutsche Zeitung, в свою очередь, написало, что "польский президент прибыл в Берлин за поддержкой в ​​борьбе с Россией, но также и за деньгами для компенсации немецких преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Обе эти темы были затронуты в заявлениях президентов Польши и Германии, обнародованных после переговоров. Франк-Вальтер Штайнмайер написал, что вопрос репараций для Германии "юридически закрыт". Кароль Навроцкий, со своей стороны, настаивал на получении немецких денег в другой форме: "Я предложил двигаться в сторону финансирования польской военной промышленности и военного потенциала. Одновременно с этим укрепляя то, что важно для всех нас, а именно восточный фланг НАТО".
Олег Хавич интервью
19 августа 2021, 17:17
Олег Хавич: кто онУкраинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе
Канцлер Германии Фридрих Мерц не стал комментировать это предложение напрямую, хотя и упомянул безопасность фланга НАТО. Мерц написал на польском языке на портале X*, что заверил Кароля Навроцкого в неизменной позиции Германии по отношению к своему соседу и другу. А вот Кнут Абрахам, координатор правительства Германии по связям с Польшей, относительно требования репараций высказался более витиевато, но однозначно.
"В свете ужасающих преступлений, совершённых немцами в Польше, совершенно оправдано поднимать этот вопрос. В то же время президент понимает, что юридически эта тема для Германии полностью закрыта. Я считаю, что есть другие области, где мы можем вместе добиться прогресса, не обременяя наши отношения вопросом репараций в классическом стиле", – заявил Абрахам в интервью правительственной медиа-корпорации Deutsche Welle*.
При этом близкая к правительству Германии газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) назвала Кароля Навроцкого "кандидатом от националистической партии "Право и Справедливость" (ПиС), которая даже спустя восемь десятилетий после окончания войны активно мобилизует своих избирателей, апеллируя к антигерманским настроениям".
"Действительно ли Польше выгодно постоянно обременять отношения с Германией вопросом репараций? Демократическая Германия, которая, учитывая огромные страдания, причинённые Польше гитлеровским (и сталинским) вторжением, всегда стремится к улучшению двусторонних отношений и остаётся ключевым партнёром в ЕС и НАТО, несмотря на антигерманскую риторику ПиС. Недавняя атака беспилотников наглядно продемонстрировала, что сегодня суверенитету и территориальной целостности Польши угрожает не Германия, а Россия", – написал обозреватель FAZ Бертольд Колер.
Стоит отметить, что эти слова перекликаются с позицией премьера Польши Дональда Туска, которого политики из ПиС часто напрямую называют немецким агентом. Как раз в то время, когда Навроцкий находился в Берлине, Туску пришлось оправдываться за то, что его правительство скрыло от поляков и даже от президента страны важнейшую информацию. Дело в том, что 10 сентября польский дом в местности Вырыки Люблинского воеводства был разрушен не "российским дроном", как сообщили власти, а ракетой класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с польского истребителя F-16, что выяснилось как раз 16 сентября из публикации газеты Rzeczpospolita (издание Украина.ру подробно писало об этой истории ).
Будучи пойманным на утаивании этой информации, Туск решил, что лучшая защита – это нападение. "Вся ответственность за ущерб, причинённый дому в Вырыках, лежит на организаторах провокации с использованием дрона, то есть на России. Соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента после завершения расследования", – написал Туск на портале Х*. "Лапы прочь от польских солдат", – добавил он.
Комментируя этот пост, Навроцкий уже на встрече с польскими журналистами в Париже заявил, что столь важные вопросы не следует обсуждать в социальных сетях, а диалог и обмен информацией должны происходить на серьёзных, официальных государственных платформах. Он раскритиковал "твиттер-коммуникацию" по столь деликатным вопросам, указав на необходимость серьёзного подхода и координации между государственными институтами. Президент подчеркнул, что ожидает полной и оперативной информации от премьер-министра и правительства, поскольку ни его аппарат, ни Бюро национальной безопасности Польши до сих пор не получили официальных данных об инциденте в Вырыках.
Примечательно, что значительная часть пресс-конференции президента Польши в Париже была посвящена его переговорам с руководством Германии, а не Франции (в Берлине Навроцкий вообще пресс-конференции не проводил). Он повторил своё предложение о выплате репараций путём финансирования польского ВПК за немецкие деньги, и призвал польские политические круги к объединению в вопросе репараций, отметив, что "синергия позиций поможет добиться позитивного ответа со стороны Германии" – чем лишь подчеркнул, что на данный момент ответ отрицательный.
Что же касается польско-французских отношений, то Кароль Навроцкий напомнил о подписанном 9 мая 2025 года в Нанси договоре между двумя странами, включающем, среди прочего, взаимные гарантии безопасности для Польши и Франции. Хотя документ с польской стороны подписал премьер Туск, президент Польши заверил, что подпишет его ратификацию, за которую Сейм проголосовал на днях, и Нансийский договор "станет отправной точкой наших экономических, энергетических, финансовых и безопасных отношений".
"Разговор с Эммануэлем Макроном был сосредоточен на вопросах безопасности. Я поблагодарил его за быструю реакцию на события в Польше 10 сентября, которая подтвердила, что Альянс работает", – сказал Кароль Навроцкий на пресс-конференции. При этом он не уточнил, обсуждал ли с французским коллегой вопрос размещения ядерного оружия Франции в Польше, о готовности к чему Навроцкий заявил в тот же день в интервью французскому новостному телеканалу LCI.
В ходе беседы ведущий задал Каролю Навроцкому вопрос о возможности размещения французского ядерного оружия на польской территории, и президент Польши выразил поддержку такому решению, подчеркнув, что безопасность государства является его главной целью. "Я считаю, что Польша должна участвовать в программе "ядерного обмена" (англ. nuclear sharing). Она должна иметь собственный ядерный, энергетический, гражданский и военный потенциал. Именно на этом основано партнёрство Польши и Франции", – заявил Навроцкий.
Напомним, 13 мая 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил о возможности начала переговоров с Польшей о размещении французского ядерного оружия на её территории. Макрон тогда отметил, что Франция открыта для варианта, аналогичного программе НАТО "ядерного обмена", в рамках которой американское ядерное оружие размещается в некоторых европейских странах. "Мы готовы начать переговоры с Варшавой о размещении ядерного оружия в Польше под французским контролем, подобно тому, как это делают американцы в некоторых европейских странах", – сказал он.
Однако вопрос о том, обсуждалась ли эта тема на переговорах Навроцкого и Макрона 16 сентября, можно считать риторическим. Дело в том, что под предлогом "защиты от российских дронов, Франция 13 сентября отправила в Польшу три истребителя Dassault Rafale из ударной ядерной эскадрильи Escadron de Chasse 1/4 Gascogne. Причём речь идёт именно о двухместных самолётах – носителях ядерного оружия, а именно французской маневрирующей ракеты ASMP-A с термоядерной боевой частью мощностью до 300 килотонн.
Как сообщил польский портал Defence24.pl, французские истребители прибыли в Польшу без ядерного оружия, по крайней мере, на это не указывают имеющиеся фотографии. "Однако это невозможно точно определить, поскольку на базе в Минске-Мазовецком (примерно в 150 км от границы с Белоруссией – прим.) приземлился транспортный самолёт поддержки A400M Atlas. Это особенно актуально, поскольку впервые французы реагируют на конкретное событие, разворачивая свои "ядерные" Rafale, а не отправляя их в рамках заранее запланированных учений или миссий. Это придало французскому ядерному сдерживанию практическое измерение", – сказано в публикации.
При этом понятно, почему президент Польши не обсуждал публично появление французских носителей ядерного оружия на польской земле – ведь Rafale прибыли по договорённости Макрона с Туском, а не Навроцким. Последнему же пока остаётся лишь говорить о "расширении сотрудничества" во всех областях с Берлином и Парижем, а также напоминать про "некоторые ошибки Европы в миграционной и климатической политике".
С другой стороны, учитывая весьма ограниченные полномочия польского президента, сам факт его визита в Германию и Францию уже можно считать успехом. Никто ведь на самом деле и не рассчитывал, что Кароль Навроцкий вернётся из Берлина с 1,3 триллиона евро репараций, или из Парижа – с несколькими десятками ракет с ядерными боеголовками.
О тревожных тенденциях в китайском обществе - в статье "Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивПольшаГерманияФранцияКароль НавроцкийЭммануэль МакронФридрих МерцНАТОЕСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:18"Никаких изменений": Турция подтвердила сохранение российских С-400 вопреки спекуляциям
13:17Бойцы группировки войск "Восток" нанесли удар по позициям ВСУ в Гавриловке - Поддубный
13:13Как одна икона спасла 20 человек: боец ВС России "Корсар" о наркоманах в ВСУ и обмане во имя правды
13:10"Золотые прииски" в окопах: как колумбийские наркокартели зарабатывают на украинкой войне
13:03Обстановка на Запорожском направлении
13:00Украинцев оцифруют, из Парубия делают героя. Главное на 13:00 18 сентября
12:55Прорыв на Запорожском фронте: десант занимает юго-восток Приморского и юг Степногорска
12:49Успехи на Сумском направлении: уничтожены Abrams и устаревшая шведская техника ВСУ
12:47Первый капремонт с 1973 года: школа в Вольновской открыла двери
12:36"Экономическая правда": российская молочка вытеснила украинскую с рынков Кавказа и Средней Азии
12:34Трамп назвал США и Великобританию самыми добрыми
12:26"Большие трудности с удержанием позиций": восточнее Дроновки у ВСУ складывается тяжелая ситуация
12:08"Мем-канонизация упырей", протесты во Франции и "битва" Трампа. Главное на этот час
11:59Оборудование нефтегазовой компании загорелось на Кубани из-за дрона ВСУ
11:56"Паника в Киеве": стало известно о шокирующих подробностях визита Варфоломея в Белый дом
11:40Армия России освободила Обратное и штурмует Березовое
11:15Главные новости к 11:15 18 сентября
10:43ВСУ теряют контроль над Красноармейском - Sky News
10:16Украинскому бизнесмену Амирханяну предъявили обвинение в пособничестве в убийстве Кивы
09:44Министр обороны Польши поехал в Киев договариваться об обучении применению дронов
Лента новостейМолния