Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу

В китайском аналитическом сообществе в последнее время отмечается повышенное внимание, переходящее в тревогу, в связи с развитием российско-украинского конфликта и информацией об участии военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.

Главная причина для беспокойства кроется в осознании китайскими аналитиками того факта, что Народно-освободительная армия республики (НОАК), несмотря на современное вооружение, практически лишена опыта реальных боевых действий. Цзинь Цаньжун — один из самых авторитетных китайских публицистов и специалистов в области международных отношений. В своей недавней статье, опубликованной в китайском сегменте интернета, профессор Народного университета в Пекине предупреждает: в китайском обществе накапливается опасная тенденция, которая может дорого обойтись стране. Со времени китайско-ветнамского конфликта, или как в самом Китае принято говорить, с победным окончанием самооборонительного контрудара против Вьетнама в 1979 году, Китай фактически не участвовал в крупных войнах. Подъём народной республики до статуса мировой державы без военных конфликтов стал беспрецедентным достижением, вызвавшим уважение даже у оппонентов китайской государственности. На долю Китая приходится пятая часть населения планеты, рост уровня жизни китайцев неизбежно отражается на судьбах всего человечества: Китай заставляет мир меняться, — рассуждает профессор Цзинь.Современный китайский историк Чжан Байцзя, которому нельзя отказать в точности выражений, однажды заметил: "Измени себя — и повлияешь на мир". Действительно, малые государства вроде Катара или Люксембурга могут демонстрировать высокий ВВП на душу населения, но из-за своих размеров они оказывают минимальное влияние на международные процессы. Китай же, по словам Цзинь Цаньжуна, обладая гигантскими масштабами, вносит заметный вклад и в мировую экономику, и в укрепление глобальной стабильности. Но есть и обратная сторона успеха Китая на мировой арене. Сорок лет без войн породили в китайском обществе своеобразный вид пацифизм — то, что Цзинь называет "мирным заболеванием". Многие в Китае стали воспринимать мир как данность, а некоторые — даже как обязательное условие существования страны. В книге именитого генерала и публициста Цзинь Инаня "Мыслить как победитель" приводится характерный эпизод: накануне кризиса вокруг островов Дяоюйдао и Хуанъяньдао один из военачальников заявил, что у Китая "нет противников". Сегодня часть публицистов и вовсе искажает политику Пекина в отношении Тайваня, акцентируя лишь на "мирном объединении" и забывая о формуле "никогда не отказываться от права на силу". Цзинь Цаньжун предостерегает: такая позиция чревата катастрофой. Мир — это ценность, но он не даётся в подарок, а добывается силой и борьбой. Отношения с США уже перешли в фазу жёсткой конкуренции, а политологи всё чаще говорят о риске третьей мировой войны, где столкнутся КНР и США. Призывы "отложить оружие" в этих условиях звучат не как мудрость, а как наивность, а в худшем случае — как капитулянтство — считает профессор. Автор напоминает о горьком опыте КПК времён Ван Мина, когда догматизм и ставка на "чистую теорию" едва не погубили Красную армию. Спасти её сумел Мао Цзэдун, который твёрдо придерживался принципа "шиши цюши" — "исходить из реальности". Именно этот подход, считает Цзинь, сегодня необходим руководящему эшелону китайского общества , чтобы таким образом избежать соблазн купиться на западный фасад универсальных ценностей, скрывающих за собой пиратскую логику морской, читай пиратской, цивилизации "сильный пожирает слабого". Древняя китайская мудрость гласит: "Страна, как бы велика она ни была, погибнет, если погрузится в войны; мир, каким бы прочным он ни казался, окажется под угрозой, если забыть о войне". Века испытаний, далее размышляет Цзинь Цаньжун, научили китайский народ ценить мир и стремиться к саморазвитию. Но одновременно это вызывает и чувство тревоги за будущее Китая. Цзинь Цаньжун подводит итог: Китаю необходимо сохранять трезвый взгляд на окружающий мир. Мир ценен, но лишь в том случае, если за ним стоит сила. Только тогда можно гарантировать долгую стабильность государства и спокойствие его граждан. О других тенденциях в китайском обществе - Новая инициатива Китая: от наблюдателя к мировому лидеру

Азат Рахманов

Азат Рахманов

Азат Рахманов

