Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу
Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу
Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу - 18.09.2025 Украина.ру
Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу
В китайском аналитическом сообществе в последнее время отмечается повышенное внимание, переходящее в тревогу, в связи с развитием российско-украинского конфликта и информацией об участии военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.
2025-09-18T06:01
2025-09-18T10:37
эксклюзив
китай
пекин
сша
мао цзэдун
красная армия
россия
сво
Главная причина для беспокойства кроется в осознании китайскими аналитиками того факта, что Народно-освободительная армия республики (НОАК), несмотря на современное вооружение, практически лишена опыта реальных боевых действий. Цзинь Цаньжун — один из самых авторитетных китайских публицистов и специалистов в области международных отношений. В своей недавней статье, опубликованной в китайском сегменте интернета, профессор Народного университета в Пекине предупреждает: в китайском обществе накапливается опасная тенденция, которая может дорого обойтись стране. Со времени китайско-ветнамского конфликта, или как в самом Китае принято говорить, с победным окончанием самооборонительного контрудара против Вьетнама в 1979 году, Китай фактически не участвовал в крупных войнах. Подъём народной республики до статуса мировой державы без военных конфликтов стал беспрецедентным достижением, вызвавшим уважение даже у оппонентов китайской государственности. На долю Китая приходится пятая часть населения планеты, рост уровня жизни китайцев неизбежно отражается на судьбах всего человечества: Китай заставляет мир меняться, — рассуждает профессор Цзинь.Современный китайский историк Чжан Байцзя, которому нельзя отказать в точности выражений, однажды заметил: "Измени себя — и повлияешь на мир". Действительно, малые государства вроде Катара или Люксембурга могут демонстрировать высокий ВВП на душу населения, но из-за своих размеров они оказывают минимальное влияние на международные процессы. Китай же, по словам Цзинь Цаньжуна, обладая гигантскими масштабами, вносит заметный вклад и в мировую экономику, и в укрепление глобальной стабильности. Но есть и обратная сторона успеха Китая на мировой арене. Сорок лет без войн породили в китайском обществе своеобразный вид пацифизм — то, что Цзинь называет "мирным заболеванием". Многие в Китае стали воспринимать мир как данность, а некоторые — даже как обязательное условие существования страны. В книге именитого генерала и публициста Цзинь Инаня "Мыслить как победитель" приводится характерный эпизод: накануне кризиса вокруг островов Дяоюйдао и Хуанъяньдао один из военачальников заявил, что у Китая "нет противников". Сегодня часть публицистов и вовсе искажает политику Пекина в отношении Тайваня, акцентируя лишь на "мирном объединении" и забывая о формуле "никогда не отказываться от права на силу". Цзинь Цаньжун предостерегает: такая позиция чревата катастрофой. Мир — это ценность, но он не даётся в подарок, а добывается силой и борьбой. Отношения с США уже перешли в фазу жёсткой конкуренции, а политологи всё чаще говорят о риске третьей мировой войны, где столкнутся КНР и США. Призывы "отложить оружие" в этих условиях звучат не как мудрость, а как наивность, а в худшем случае — как капитулянтство — считает профессор. Автор напоминает о горьком опыте КПК времён Ван Мина, когда догматизм и ставка на "чистую теорию" едва не погубили Красную армию. Спасти её сумел Мао Цзэдун, который твёрдо придерживался принципа "шиши цюши" — "исходить из реальности". Именно этот подход, считает Цзинь, сегодня необходим руководящему эшелону китайского общества , чтобы таким образом избежать соблазн купиться на западный фасад универсальных ценностей, скрывающих за собой пиратскую логику морской, читай пиратской, цивилизации "сильный пожирает слабого". Древняя китайская мудрость гласит: "Страна, как бы велика она ни была, погибнет, если погрузится в войны; мир, каким бы прочным он ни казался, окажется под угрозой, если забыть о войне". Века испытаний, далее размышляет Цзинь Цаньжун, научили китайский народ ценить мир и стремиться к саморазвитию. Но одновременно это вызывает и чувство тревоги за будущее Китая. Цзинь Цаньжун подводит итог: Китаю необходимо сохранять трезвый взгляд на окружающий мир. Мир ценен, но лишь в том случае, если за ним стоит сила. Только тогда можно гарантировать долгую стабильность государства и спокойствие его граждан. О других тенденциях в китайском обществе - Новая инициатива Китая: от наблюдателя к мировому лидеру
китай
пекин
сша
россия
Азат Рахманов
Азат Рахманов
эксклюзив, китай, пекин, сша, мао цзэдун, красная армия, россия, сво
Эксклюзив, Китай, Пекин, США, Мао Цзэдун, Красная Армия, Россия, СВО

Вернуться к "шиши цюши". В китайском обществе существует опасная тенденция, вызывающая тревогу

06:01 18.09.2025 (обновлено: 10:37 18.09.2025)
 
Азат Рахманов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В китайском аналитическом сообществе в последнее время отмечается повышенное внимание, переходящее в тревогу, в связи с развитием российско-украинского конфликта и информацией об участии военнослужащих КНДР в освобождении Курской области.
Главная причина для беспокойства кроется в осознании китайскими аналитиками того факта, что Народно-освободительная армия республики (НОАК), несмотря на современное вооружение, практически лишена опыта реальных боевых действий.
Цзинь Цаньжун — один из самых авторитетных китайских публицистов и специалистов в области международных отношений. В своей недавней статье, опубликованной в китайском сегменте интернета, профессор Народного университета в Пекине предупреждает: в китайском обществе накапливается опасная тенденция, которая может дорого обойтись стране.
Со времени китайско-ветнамского конфликта, или как в самом Китае принято говорить, с победным окончанием самооборонительного контрудара против Вьетнама в 1979 году, Китай фактически не участвовал в крупных войнах. Подъём народной республики до статуса мировой державы без военных конфликтов стал беспрецедентным достижением, вызвавшим уважение даже у оппонентов китайской государственности. На долю Китая приходится пятая часть населения планеты, рост уровня жизни китайцев неизбежно отражается на судьбах всего человечества: Китай заставляет мир меняться, — рассуждает профессор Цзинь.
Современный китайский историк Чжан Байцзя, которому нельзя отказать в точности выражений, однажды заметил: "Измени себя — и повлияешь на мир". Действительно, малые государства вроде Катара или Люксембурга могут демонстрировать высокий ВВП на душу населения, но из-за своих размеров они оказывают минимальное влияние на международные процессы. Китай же, по словам Цзинь Цаньжуна, обладая гигантскими масштабами, вносит заметный вклад и в мировую экономику, и в укрепление глобальной стабильности.
Но есть и обратная сторона успеха Китая на мировой арене. Сорок лет без войн породили в китайском обществе своеобразный вид пацифизм — то, что Цзинь называет "мирным заболеванием". Многие в Китае стали воспринимать мир как данность, а некоторые — даже как обязательное условие существования страны. В книге именитого генерала и публициста Цзинь Инаня "Мыслить как победитель" приводится характерный эпизод: накануне кризиса вокруг островов Дяоюйдао и Хуанъяньдао один из военачальников заявил, что у Китая "нет противников". Сегодня часть публицистов и вовсе искажает политику Пекина в отношении Тайваня, акцентируя лишь на "мирном объединении" и забывая о формуле "никогда не отказываться от права на силу".
Цзинь Цаньжун предостерегает: такая позиция чревата катастрофой. Мир — это ценность, но он не даётся в подарок, а добывается силой и борьбой. Отношения с США уже перешли в фазу жёсткой конкуренции, а политологи всё чаще говорят о риске третьей мировой войны, где столкнутся КНР и США. Призывы "отложить оружие" в этих условиях звучат не как мудрость, а как наивность, а в худшем случае — как капитулянтство — считает профессор.
Автор напоминает о горьком опыте КПК времён Ван Мина, когда догматизм и ставка на "чистую теорию" едва не погубили Красную армию. Спасти её сумел Мао Цзэдун, который твёрдо придерживался принципа "шиши цюши" — "исходить из реальности". Именно этот подход, считает Цзинь, сегодня необходим руководящему эшелону китайского общества , чтобы таким образом избежать соблазн купиться на западный фасад универсальных ценностей, скрывающих за собой пиратскую логику морской, читай пиратской, цивилизации "сильный пожирает слабого".
Древняя китайская мудрость гласит: "Страна, как бы велика она ни была, погибнет, если погрузится в войны; мир, каким бы прочным он ни казался, окажется под угрозой, если забыть о войне". Века испытаний, далее размышляет Цзинь Цаньжун, научили китайский народ ценить мир и стремиться к саморазвитию. Но одновременно это вызывает и чувство тревоги за будущее Китая.
Цзинь Цаньжун подводит итог: Китаю необходимо сохранять трезвый взгляд на окружающий мир. Мир ценен, но лишь в том случае, если за ним стоит сила. Только тогда можно гарантировать долгую стабильность государства и спокойствие его граждан.
О других тенденциях в китайском обществе - Новая инициатива Китая: от наблюдателя к мировому лидеру
